Dýňová polévka: Jednoduchý podzimní recept, který zahřeje a krásně voní

Jak uvařit výbornou dýňovou polévku, která zahřeje a krásně provoní celý dům? Vyzkoušejte tento jednoduchý recept na dýňovou polévku.
Dýňová polévka k podzimu neodmyslitelně patří
Dýňová polévka patří k nejoblíbenějším podzimním jídlům. Je krémová, příjemně nasládlá a její příprava není vůbec složitá. Stačí použít dýni ze zahrady, několik běžných surovin a během chvíle máte na stole voňavou podzimní polévku, která zahřeje v pochmurných podzimních dnech. Dýňová polévka – Jakou dýni použít na dýňovou polévku. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jakou dýni použít na dýňovou polévku
Pro dýňovou polévku je nejlepší použít dýni Hokkaido. Její chuť je jemná a intenzivní, stejně jako barva. Navíc ji nemusíte loupat. Slupka při vaření změkne a po rozmixování se úplně ztratí. Použít můžete také máslovou dýni. Ta má lehce nasládlou, jemnou chuť a polévka z ní bude krémová. Máslovou dýni je však nutné před vařením oloupat.
Čtěte také: Pumpkin Spice Latte doma: Voňavé dýňové latte zvládnete za pár minut Recept na jednoduchou dýňovou polévku Ingredience 1 menší dýně Hokkaido 1 cibule 2 stroužky česneku 1 větší brambora 700 ml zeleninového vývaru 100 ml smetany ke šlehání nebo na vaření 1 lžíce másla nebo oleje sůl černý pepř špetka muškátového oříšku
Na dochucení můžete podle chuti přidat také trochu mletého zázvoru nebo chilli.
Dýňová polévka – Jak připravit dýňovou polévku. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak připravit dýňovou polévku
Dýni Hokkaido umyjte, rozkrojte a odstraňte semínka. Pokud použijete máslovou dýni, zbavte ji také slupky. Poté dýni nakrájejte na menší kostky.
Oloupejte cibuli a nakrájejte najemno. V hrnci rozehřejte máslo, zpěňte cibuli, přidejte nasekaný česnek a krátce jej opečte.
Do hrnce přidejte nakrájenou dýni a bramboru. Podlijte vývarem tak, aby byla zelenina ponořená. Přiveďte k varu a vařte 20 minut, dokud dýně a brambora nezměknou.
Polévku rozmixujte ponorným mixérem dohladka. Přidejte smetanu a podle chuti osolte, opepřete a přidejte špetku muškátového oříšku. Polévku krátce prohřejte, aby se směs koření promísila se základem. Pokud je polévka příliš hustá, přidejte trochu vývaru.
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Aby měla dýňová polévka výraznější chuť, můžete dýni před vařením upéct v troubě. Dýně se peče při teplotě 200 °C, lehce potřená olejem asi 20 minut. Pečená dýně získá intenzivnější chuť s karamelovými tóny. Poté ji stačí přidat k orestované cibuli s česnekem, podlít vývarem a rozmixovat.
Čím dýňovou polévku podávat
Dýňovou polévku můžete ozdobit praženými dýňovými semínky, čerstvými bylinkami a několika kapkami smetany. Milovníci pikantnějších jídel mohou přidat trochu chilli. Naopak milovníci jemnější chuti mohou polévku dochutit dýňovým olejem.
Tip redakce PlanetaZahrady
Dýňová polévka je ideální způsob, jak zpracovat větší dýni ze zahrady. Pokud použijete Hokkaido, nemusíte ji před vařením loupat a příprava bude ještě rychlejší. Část hotové polévky můžete také zamrazit a schovat si ji na později. Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)