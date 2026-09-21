Z proluky ve Frýdku-Místku je parkoviště a park. Úpravy vyšly na 25 milionů

Pod Zámeckým náměstím v Památkové zóně Frýdek vzniklo dvouúrovňové parkoviště s jednosměrnou obslužnou komunikací. Radnice se zaměřila i na jeho vzhled, protože parkoviště je zasazeno mezi kostel sv. Jana Křtitele a Hlubokou ulici, nejstarší ve městě.
„Také parkoviště může působit estetickým dojmem, a to se Na Půstkách povedlo díky návrhu architekta Kamila Mrvy. Proměněný prostor nenarušuje historický ráz této části města a nabízí kromě míst k zaparkování také možnost k posezení a odpočinku v malém parku,“ řekl náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše Město F-M).
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Součástí projektu byla i výsadba zeleně, osvětlení zídek a historické studny v Dolní ulici. U vjezdu do spodní části parkoviště jsou lidem k dispozici také kontejnery pro tříděný odpad, které jsou napůl zapuštěny do země.
„Radnice kladla velký důraz na kvalitu navržených úprav a kultivaci veřejného prostoru a všechny přípravné kroky stavby koordinovala nejen s autorem projektové dokumentace, známým regionálním architektem Kamilem Mrvou, ale také se soukromým investorem, který ve spodní části proluky staví na své části pozemku bytový dům,“ připomněla mluvčí města Jana Musálková Jeckelová.
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Výstavbu parkoviště a parku v průběhu prací zkomplikoval nález odpadu. Kromě zbytků stavební suti se v místě nacházely igelity, oblečení, pneumatiky, ale i základy kina. Prostor proto město muselo nechat sanovat. Podle závěrů geotechnika by totiž nalezený materiál nebylo možné zhutnit a v budoucnu by tak mohlo v místě parkoviště i komunikace docházet k propadům. Vytěžený materiál se musel vytřídit a následně odvést na skládku. Jeho likvidace vyšla město mnohonásobně dráž, než byla plánovaná cena za uskladnění zeminy, která se podle předpokladů měla v lokalitě nacházet.
Parkoviště bude zpřístupněno během nejbližších týdnů, a to po jeho zkolaudování.