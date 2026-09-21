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Z proluky ve Frýdku-Místku je parkoviště a park. Úpravy vyšly na 25 milionů

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Frýdek-Místek dokončil úpravy zanedbané proluky mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici. V lokalitě vybudoval parkoviště s 33 místy a malý park. Celkové náklady byly zhruba 25 milionů korun.
Z proluky ve Frýdku-Místku je parkoviště a park. Úpravy vyšly na 25 milionů

Z proluky ve Frýdku-Místku je parkoviště a park. Úpravy vyšly na 25 milionů

Zdroj: Statutární město Frýdek-Místek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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