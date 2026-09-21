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Jákl si zahradu u chalupy nakreslil sám, bazén zapustil do svahu: nad 40 m² hrozí bez povolení pokuta 2 miliony

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Štáb TV Barrandov natáčel na svažitém pozemku u Příbrami a chalupa na záběrech ustoupila do pozadí. Hlavní roli převzaly terasy, skalka, venkovní krb a bazén, který zvenčí není vidět. Jenže právě u svahu platí, že podobná stavba se úřadu obchází těžko.
Jákl si zahradu u chalupy nakreslil sám, bazén zapustil do svahu: nad 40 m² hrozí bez povolení pokuta 2 miliony

Jákl si zahradu u chalupy nakreslil sám, bazén zapustil do svahu: nad 40 m² hrozí bez povolení pokuta 2 miliony

Zdroj: Foto: King of Hearts - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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Centrum Extra: Zahrada
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