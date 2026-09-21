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Kam na víkend bez davů? Objevte strmé čedičové bradlo s romantickou zříceninou Himlštejn

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Podzimní víkendy jsou ideální k toulkám po krajině a k objevování příběhů, jež jsou vepsány do kamene. Výlety za hradními zříceninami mají v sobě neopakovatelné kouzlo. Většinou vás na nich nezastihnou davy lidí, jdete pěknou přírodou, a navíc si můžete představovat, jak na daném místě lidé v minulosti žili. Pojďme se společně vypravit na ruinu hradu Himlštejn, který se nachází nedaleko Stráže nad Ohří.
hrad Himlštejn

hrad Himlštejn

Zdroj: Foto: Petr Kinšt, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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