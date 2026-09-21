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Rusko vypustilo tajný satelit a odmítá říct jaký: výška oběžné dráhy 19 100 kilometrů ho ale prozradila

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Ruské ministerstvo obrany o startu ze 17. září 2026 řeklo jedinou věc: na oběžnou dráhu letěl vojenský kosmický aparát. Veřejně dostupná data o dráze ale stačí k tomu, aby se dalo odhadnout, co Sojuz-2.1b vynesl a proč to zajímá Kyjev.
Rusko vypustilo tajný satelit a odmítá říct jaký: výška oběžné dráhy 19 100 kilometrů ho ale prozradila

Rusko vypustilo tajný satelit a odmítá říct jaký: výška oběžné dráhy 19 100 kilometrů ho ale prozradila

Zdroj: Foto: Pablo Carlos Budassi - licence CC BY 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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