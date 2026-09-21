Trenér Trenčína se na tiskovce obořil na novináře kvůli jedné otázce. Odmítl s ním dál mluvit a začal řešit jeho manželku

Co přesně padlo na tiskovce
19. září 2026, pár minut po závěrečném hvizdu zápasu MŠK Žilina – AS Trenčín (2:1), se novinář STVR zeptal Ricarda Monize na věc, která se po osmi odehraných kolech a pěti bodech v tabulce ptá sama: cítí se na lavičce bezpečně? Moniz nezaváhal. Jenže ne s odpovědí, s protiútokem. „A vy ste si istý svojou pozíciou? Ja tiež,“ vrátil otázku zpátky. Pak přidal rétorický příklad, který tiskovku definitivně posunul jinam: „Ochorie zajtra vaša manželka?“ Tím chtěl ukázat, že dotaz na budoucnost je ze své podstaty nezodpověditelný. Uzavřel to prohlášením, že jde o neúctivou otázku vůči trenérovi slovenského klubu, a s konkrétním novinářem odmítl dál komunikovat. Formálně vyzval místnost k další otázce. Co následovalo potom, dostupné záznamy nezachycují.
Dvě tváře jednoho večera
Zajímavé je, co Moniz řekl o samotném zápase, tedy ještě předtím, než přišla otázka na jeho budoucnost. Mluvil věcně. Pojmenoval naivitu svého týmu, kritizoval rozestavení s pěti obránci, které podle něj izolovalo útočníka Soarese, a přiznal, že Trenčín v závěru neudržel remízu. Vítězný gól dal v 80. minutě střídající Kenan Bilalović, pro kterého šlo o druhý zásah ve druhém zápase po sobě. Monizova fotbalová analýza byla střízlivá, konstruktivní, trenérská. O pár minut později stál před stejnými mikrofony úplně jiný člověk. Ten kontrast říká víc než samotná slova.
Čísla, která nervozitu vysvětlují
Po devátém kole Niké ligy 2026/27 vypadala Trenčínova bilance takhle:
|Ukazatel
|Hodnota
|Odehraná kola
|8 zápasů (jedno volno)
|Body
|5
|Skóre
|10:20
|Průměr inkasovaných gólů
|2,5 na zápas
|Pozice v tabulce
|spodní patro, 2 body nad posledním
Pro srovnání: ve stejné fázi předchozí sezony 2025/26 měl Trenčín po osmi kolech 12 bodů, čtyři výhry a čtyři porážky. Moniz sám na tiskovce zmínil, že loni byl klub v téhle fázi první. Oficiální data to v takové podobě nepotvrzují, ale propast mezi 12 a 5 body mluví jasně i bez superlativů.
Prodejní model jako chronický problém
Trenčín před sezonou přišel o dva hráče, jejichž absence se nedá snadno zacelit. Cody David, nigérijský útočník s bilancí 9 gólů ve 14 soutěžních zápasech, odešel v červenci do ukrajinského LNZ Čerkasy. O třináct dní později zamířil do FC Groningen odchovanec Nikolas Brandis, levonohý obránce s 22 ligovými starty. David znamenal hotové góly, Brandis stabilitu na levé straně a další prodejní aktivum z akademie. Sám Moniz ještě v létě říkal, že Brandisův odchod by mužstvu chyběl.
Nic z toho není pro Trenčín nové. Sportovní ředitel Róbert Rybníček to popsal otevřeně už v prosinci 2025: ekonomická realita nutí klub k pragmatickému chování a prodej hráčů bývá pro jeho chod nutností. Před sezonou 2026/27 vedení přiznávalo velkou fluktuaci kádru i problémy v ofenzivě, navíc umocněné zraněními. Jenže vysvětlení, které funguje v předsezonním rozhovoru, přestává stačit, když tabulka ukazuje 10:20.
Co z toho plyne pro Monize
Moniz se do Trenčína v červnu 2025 s tříletým kontraktem a pověstí trenéra, který prošel lavičkami Feyenoordu, Hamburku, Tottenhamu nebo Red Bullu Salzburg. Veřejný signál o bezprostředním odvolání neexistuje. Samotný výbuch na tiskovce trenéra nesundá, to dělají body, které chybí. Ale osobní konfrontace s novinářem mění optiku: krize přestává být jen sportovní a začíná být i komunikační. Klub ztrácí prostor rámovat situaci jako přechodnou fázi budování.
Podle nás je Monizova tiskovka viditelný symptom problému, který Trenčín pojmenovává roky, ale neřeší: žije z prodeje talentů, výsledky se ale hodnotí okamžitě. Při 2,5 inkasovaného gólu na zápas a pěti bodech z osmi kol je otázka na jistotu trenérovy pozice tím nejstandardnějším, co může na tiskovce zaznít.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner