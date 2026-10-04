Víte, jaký důchod dostane Čech, který celý život pracoval v Německu? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Řada Čechů hlavně z pohraničí jezdí za prací k sousedům a někteří tam zůstanou celý profesní život. Kromě vyšších výplat si tím budují nárok na německou penzi. O její výši pak rozhodují hlavně výplatní pásky z celé kariéry. Modelový výpočet, se kterým pracuje sama německá důchodová pojišťovna, ale dává částku, která českého seniora zaskočí.
Vzorový německý důchodce bere přes 46 tisíc korun
Němci mají pro srovnávání penzí jednu pomyslnou postavu. Je to člověk, který 45 let platil důchodové pojištění a každý rok vydělal přesně průměrnou německou mzdu. Jeho penze se v tamní terminologii nazývá standardní důchod (Standardrente) a slouží jako měřítko, se kterým se ostatní penze porovnávají.
Od 1. července 2026 dostává takový důchodce 1 913,40 eura hrubého měsíčně. Podle kurzu České národní banky z 30. září 2026 to odpovídá přibližně 46 760 korunám.
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Pro srovnání, průměrný starobní důchod v Česku od ledna 2026 podle ministerstva práce činí necelých 22 tisíc korun. Vzorový německý penzista tak má v hrubém vyjádření víc než dvojnásobek.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Země Jaký důchod Platí od Měsíční částka Německo Standardní důchod: 45 let pojištění, každý rok průměrná německá mzda 1. července 2026 1 913,40 eura hrubého (přibližně 46 760 korun) Česko Průměrný starobní důchod podle ministerstva práce leden 2026 necelých 22 tisíc korun Celé to stojí na bodech
Německý důchod se skládá z takzvaných důchodových bodů. Za rok, kdy člověk vydělá přesně tolik, kolik činí průměr všech pojištěnců, si připíše jeden bod. Při nižším výdělku se za rok připíše jen odpovídající zlomek bodu, vyšší výdělek naopak přinese víc než jeden bod.
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Nasbírané body se na konci vynásobí hodnotou jednoho bodu, kterou Německo upravuje vždy k 1. červenci podle vývoje mezd. Od 1. července 2026 činí 42,52 eura. Vzorový důchodce se 45 body tak dostane právě zmíněnou částku.
Pro Čecha z toho plyne praktický závěr. Kdo v Německu pracoval za mzdu nižší, než je tamní průměr, na standardní důchod nedosáhne ani po 45 odpracovaných letech.
Co z penze ukrojí odvody
Skutečné průměrné penze v Německu jsou nižší než vzorová částka. Spousta lidí totiž neodpracuje plných 45 let s pojištěním nebo průměrnou mzdu nevydělává.
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Navíc jde o částku před odvody. Senior z ní zpravidla ještě hradí podíl na zdravotním a pečovatelském pojištění. Jak se pak důchod daní, záleží hlavně na tom, ve které zemi jeho příjemce bydlí. I po těchto srážkách ale vzorový německý důchod českou průměrnou penzi výrazně převyšuje.
Žádost stačí podat v Česku
Kdo strávil celou kariéru v Německu, dostane od tamní pojišťovny takzvaný plný důchod spočítaný výhradně podle německých pravidel. Nárok mu vznikne po dosažení německého důchodového věku. Penze přitom nezůstává za hranicemi, protože evropská pravidla umožňují její výplatu do kteréhokoli státu Unie. Pokud člověk část kariéry odpracoval i doma, vyplácí každý stát svůj díl samostatně.
Obíhat úřady v obou zemích nemusíte. Kdo bydlí v Česku, může jedinou žádost podat na okresní správě sociálního zabezpečení a uvést v ní pojištění v Německu. Úřad žádost předá německé pojišťovně a den podání na české správě se uzná i v Německu. Pokud člověk pracoval v obou zemích, platí tatáž žádost zároveň pro český důchod. K žádosti se vyplatí přinést pracovní smlouvy a doklady o pojištění v cizině.
Přečtěte si také: Máslo pod 20 Kč a zmrzlina za 6 Kč: Ruský obchod se v Česku rozpíná, i když jeho majitele zasáhly sankce Žádost o německý důchod mohou lidé s bydlištěm v Česku podat na okresní správě sociálního zabezpečení. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kde si nechat poradit s vlastním nárokem
Vzorový výpočet slouží spíš k hrubé představě. Kolik přesně dostanete vy, spočítá německá pojišťovna podle vašich skutečných příjmů a let pojištění.
S orientací pomáhají česko-německé poradenské dny, které Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) pořádá společně s Deutsche Rentenversicherung. Co je o nich dobré vědět:
za konzultaci se nic neplatí, termín si ale musíte předem zarezervovat; s dotazy pomáhá dvojice poradců z obou zemí a o překlad se postará tlumočník, němčinu tedy ovládat nemusíte; akce se konají v Česku i v Německu a jejich termíny zveřejňuje ČSSZ na svém webu. Přečtěte si také: Inspekce varuje před španělským vínem (říjen 2026): Chutná po jablkách a hnědne, prodával ho i Albert
Zdroje: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-Presse/Presse/Meldungen/2026/260305-rentenanpassung-2026.html, https://www.vermoegenszentrum.de/wissen/rente-nach-45-jahren-tabelle-wie-hoch-ist-die-durchschnittsrente, https://mpsv.gov.cz/duchody-se-v-lednu-opet-navysi-prumerna-starobni-penze-dosahne-21-839-korun-mesicne, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.cssz.gov.cz/podani-zadosti-o-duchod1, https://www.cssz.cz/documents/20143/99569/CZDEprirucka.pdf/249e56c8-c16d-9bea-5d47-c389e766d040, https://www.cssz.gov.cz/-/cesko-nemecke-poradenske-dny-k-duchodum-v-norimberku, https://www.gegen-hartz.de/news/so-hoch-ist-die-rente-nach-45-jahren-arbeit-tabelle-zeigt-rentenhoehe