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Virální hit: Trumpově atrapě lezou z úst nekonečné exkrementy

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Dennívýzva
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Lidé jsou neskutečně vynalézaví a dokážou sestrojit snad úplně všechno. Přesvědčit se o tom dá velmi jednoduše. Stačí se podívat na internet. Já jsem nedávno našel video, ve kterém nejsou hlavními hrdiny lidé, ale atrapa amerického prezidenta Donalda Trumpa, která je skutečně hodně zajímavá. Nejenom tím, že dokonale připomíná tvář současného amerického vůdce, ale také svou konstrukcí a smyslem, jejž by měla dávat. Ústy atrapy totiž prochází nekonečný řetěz exkrementů.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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