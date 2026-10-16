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Trump viní Bidena a Ukrajinu z prázdných skladů, rakety přitom vystřílel na Írán

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Dennívýzva
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Donaldu Trumpovi došly výmluvy, a tak sáhl po té nejpohodlnější. Za prázdné americké sklady se zbraněmi podle něj nemůže jeho válka s Íránem, ale Joe Biden, který prý Ukrajině rozdal masivní množství střel Tomahawk. Háček je v tom, že Ukrajina od Spojených států nedostala ani jednu. V tomtéž rozhovoru pan prezident navíc prohlásil, že s Volodymyrem Zelenským se mu jedná hůř než s Vladimirem Putinem.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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