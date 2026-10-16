Trump viní Bidena a Ukrajinu z prázdných skladů, rakety přitom vystřílel na Írán

Donaldu Trumpovi došly výmluvy, a tak sáhl po té nejpohodlnější. Za prázdné americké sklady se zbraněmi podle něj nemůže jeho válka s Íránem, ale Joe Biden, který prý Ukrajině rozdal masivní množství střel Tomahawk. Háček je v tom, že Ukrajina od Spojených států nedostala ani jednu. V tomtéž rozhovoru pan prezident navíc prohlásil, že s Volodymyrem Zelenským se mu jedná hůř než s Vladimirem Putinem.
Tomahawky, které nikdy neodletěly
Ve čtvrtečním rozhovoru pro stanici Newsmax se Trump chlubil, že jeho administrativa doplňuje zásoby střel Patriot a Tomahawk rekordním tempem, a až budou sklady plné, začne je prodávat i spojencům. Proč jsou ale prázdné? Kvůli Bidenovi a jeho štědrosti vůči Kyjevu, tvrdí prezident.
Neuvěřitelné nesmysly. Trump – nejvyšší americký velitel – buď absolutně netuší, o čem mluví, nebo totálně lže. Nevím, co je horší.
Ukrajina dostala za Bidena od USA jen něco přes 600 střel Patriot.
USA vystřílely za TŘI DNY války s Íránem 800 střel Patriot.
Ukrajina nedostala od USA ANI JEDNU střelu Tomahawk.
USA použily proti Íránu přes 1000 střel Tomahawk a vyčerpaly třetinu až čtvrtinu všech svých zásob. Toto množství bude doplňovat dlouhé roky, vyrábí se zatím jen kolem stovky střel za rok.
— Vojtěch Gibiš (@GibisVB) October 16, 2026
Fakta mluví jinak. Tomahawky Ukrajina nikdy nedostala, Trump sám jejich dodávku loni odmítl. Komentátoři připomínají, že Kyjev za celé Bidenovo období obdržel zhruba šest stovek střel Patriot, přičemž americká armáda jich podle dostupných údajů jen za první tři dny války s Íránem vystřílela přes osm set. Na Írán podle nich dopadlo i více než tisíc Tomahawků, tedy podstatná část amerických zásob, jejichž doplnění při současné výrobě potrvá roky.
Disciplinovaný Putin, neposlušný Zelenskyj
Ještě větší pozornost vyvolalo, co si prezident myslí o ukrajinském protějšku. Zelenskyj podle něj není dobrý partner, mírovou dohodu ve skutečnosti nechce a jedná se s ním hůř než s Putinem. Že je Rusko agresor, z Trumpových úst ani tentokrát nezaznělo.
Spouštěčem bylo obnovení ukrajinských útoků na ruské rafinerie. Ukrajinské drony ve čtvrtek zasáhly rafinerii v Rjazaňské oblasti zhruba 290 kilometrů od Moskvy. Zelenskyj přitom útoky na tři dny přerušil poté, co Trump minulou neděli vyhlásil energetické příměří. Rusko ale podle Kyjeva ukrajinskou energetiku bombardovalo dál, a tak Zelenskyj pauzu ukončil.
Trump útoky označil za ostudu. Ukrajina prý může mířit na spoustu jiných cílů, ale ničením rafinerií na naftu jen zvedá světové ceny ropy. Proč na nich pan prezidentovi tolik záleží? Necelé tři týdny před volbami, kdy ho sráží drahota, uzavřel s Putinem dohodu o nákupu ruské nafty.
Zelenskyj ji kritizuje, protože podle něj financuje ruskou válku, a stěžuje si i na omezení amerických zpravodajských informací a satelitní sítě Starlink. Zrádné je podle něj sledovat, jak si americký prezident vybírá stranu, která není ta ukrajinská.
Volby jen pro jednoho
Trump šel ještě dál a naznačil, že by Ukrajina měla uspořádat volby, protože podle něj lidé nemohou být spokojení s raketami dopadajícími na jejich domy. Že volby brání válečný stav platný od ruské invaze v roce 2022, nezmínil. Podobnou radu přitom nikdy nedal Rusům, které vede tentýž muž už přes čtvrt století.
Vzorec se opakuje. Válku na Ukrajině měl Trump ukončit za čtyřiadvacet hodin, válka s Íránem měla být krátkou exkurzí na pár týdnů. Kdo za to může, že ani jedno nevyšlo? Biden, Zelenskyj, média. Jen ne pan prezident.
Zelenskyj mezitím v Bruselu jednal s šéfem NATO Markem Ruttem a evropskými lídry. Evropa si totiž pamatuje, jak dopadají mírové plány, o kterých velmoci rozhodují bez hlavy napadeného. Češi to vědí od roku 1938.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Pixabay
The post Trump viní Bidena a Ukrajinu z prázdných skladů, rakety přitom vystřílel na Írán
first appeared on Epeníze
.