ANALÝZA. Trička s portrétem Mao Ce-tunga, suvenýry s revolučními hesly, televizní seriály oslavující hrdinství komunistů nebo turistické zájezdy po stopách Rudé armády. Současná Čína stále posouvá význam slova „propaganda“, které lze v čínštině chápat i jako propagaci, nebo dokonce komerční marketing.
Není už zdaleka nepracuje jen se suchopárným newspeakem stranické ideologie. Propojení státem řízené ekonomiky s tržními principy a státního a soukromého sektoru se odráží i v proměnách propagandy.
Ta je v atraktivním balení konzumní produkce je tak nejen snáze stravitelná, ale často přímo vyhledávaná, díky čemuž přispívá k ekonomickému růstu a stává se z ní samostatný průmysl.
Autorkou textu je Kamila Hladíková. Text vznikl v rámci projektu Sinopsis, se kterým HlídacíPes.org spolupracuje.
Dobrým příkladem je turistický ruch, který se v Číně podařilo napojit na aparát stranické propagandy; stal se součástí systému vzdělávání a slouží místnímu rozvoji v chudších oblastech.
Vlastenectví jako turistická atrakce
Domácí turistický ruch zažívá od konce pandemie covidu-19 nový boom, přičemž každý rok narůstá význam vlastenecké turistiky. Její nedílnou součástí je tzv. „rudý turismus“, při němž zpravidla organizované skupiny navštěvují významná místa spjatá s historií Komunistické strany Číny.
Přestože nelze podceňovat skutečný zájem těchto turistů, jedná se především o státem dlouhodobě systematicky budované a propagované turistické odvětví.
Hrdost na společné „rudé geny“ se postupně stala hlavním tmelícím prvkem tam, kde ideologie socialismu utrpěla vážné trhliny po zavedení tržních mechanismů.
Na podobné výlety se nejčastěji jezdí v rámci školních zájezdů nebo akcí pořádaných zaměstnavateli a jejich stranickými buňkami.
Jak uvádí Jordyn Haime v blogu pro Lingua Sinica, původně se jednalo o iniciativu, kterou v letech 2004–2010 pod názvem „Státní plán rozvoje rudého turismu vyhlásila Čínská státní rozvojová a reformní komise.
Podpora a rozvoj „rudého dědictví“ se měly stát součástí vlastenecké výchovy. Ta byla systematicky zaváděná po občanských nepokojích, které v Číně vyvrcholily brutálně potlačenými studentskými protesty na náměstí Nebeského klidu v Pekingu v červnu 1989, již dříve toho roku však armáda zasahovala proti demonstrantům také v Tibetu.
Hlavní cíle této iniciativy byly čtyři: 1. posílit a zlepšit vlasteneckou výchovu po přechodu na socialismus s čínskými rysy, který usiloval o zavedení prvků tržního hospodářství v rámci socialistického hospodářství, 2. chránit a dále využít revoluční kulturu a kulturní dědictví, 3. urychlit a koordinovat rozvoj v původních revolučních oblastech a 4. přispět k rozvoji turistického ruchu v době, kdy se domácí turismus teprve rozbíhal.
Stále živá symbolika Dlouhého pochodu
Od zahájení této iniciativy do dnešní doby po celé Číně vznikly stovky rudých památníků, které každoročně navštíví miliony Číňanů.
K nejvýznamnějším „rudým památkám“ patří místa, kudy během tzv. Dlouhého pochodu procházeli Mao Ce-tung a jeho blízcí spolupracovníci, jako byl budoucí premiér Čínské lidové republiky Čou En-laj nebo maršál pozdější Čínské lidové osvobozenecké armády Ču Te.
Rudá armáda dělníků a rolníků se na ústupu před tehdy vládnoucím Kuomintangem mezi říjnem 1934 a říjnem 1936 postupně přesunula z původního sovětu v provincii Ťiang-si ve východní části Číny do severozápadní provincie Šen-si, kde komunisté následně vybudovali svou hlavní základnu v Jen-anu.
V současné čínské politické rétorice se národ, stát a komunistická strana stále více propojují v jeden celek.
Na pochod se vydalo odhadem až sto tisíc vojáků a cestou urazilo přibližně deset tisíc kilometrů přes zapadlé a chudé oblasti jihozápadní Číny obývané menšinovými etniky, tibetské oblasti v západní části provincie S‘-čchuan a dále přes Čching-chaj, Kan-su a Ning-sia až do destinace v Jen-anu.
Právě památná místa v těchto oblastech se v posledních letech stávají hitem zejména říjnové turistiky, s ohledem na státní svátek a výročí zakončení Dlouhého pochodu 22. října 1936, kdy se připojily poslední části Rudé armády. Letošní devadesáté výročí připomněl úvodník Lidového deníku, vyzývající čínský národ, aby „spojil svá srdce a síly k dokončení nového Dlouhého pochodu“.
Dlouhý pochod je zde metaforou pro výzvy „nové éry“, kterou po svém nástupu v roce 2012 zahájil generální tajemník strany Si Ťin-pching a která se nese ve znamení „veliké obrody čínského národa“ na cestě k „čínskému snu“.
Letošní kulaté výročí „vítězství Dlouhého pochodu“ připomněl i dokumentární seriál nazvaný Velká expedice produkovaný s přispěním oddělení politické práce Ústřední vojenské komise či dramatický hraný seriál Cesta, spoluprodukovaný společností China Media Group spadající pod Ústřední oddělení propagandy komunistické strany.
Epizody se natáčely v místech spojených s Dlouhým pochodem, včetně vysokohorských tibetských oblastí na západě a severu provincie S‘-čchuan, jakož i v Kan-su a Šen-si, kde byly válečné základny komunistické strany za druhé světové války.
Seriál vysílala státní televize CCTV od září, takže už během letošního říjnového „zlatého týdne“ stihl do S‘-čchuanu přilákat milióny diváků. Jak poznamenává Haime, nejde tak pouze o propagandu, ale o propojení politických, kulturních a ekonomických zájmů, přičemž celý systém ve výsledku „slouží jako klíčový nástroj pro budování čínské národní identity v reformní éře.“
Rudý nacionalismus
V současné čínské politické rétorice se národ, stát a komunistická strana stále více propojují v jeden celek. Hrdost na společné „rudé geny“ se tak postupně stala hlavním tmelícím prvkem tam, kde ideologie socialismu utrpěla vážné trhliny po zavedení tržních mechanismů.
Turistická infrastruktura „rudého turismu“ se stala důležitým zdrojem příjmů v někdejších revolučních oblastech, které často dodnes patří k nejméně ekonomicky rozvinutým částem Číny.
Rudé dědictví se tak postupně stalo jedním ze základních stavebních kamenů oficiálně prosazované společné identity, označované jako ‚vědomí společenství čínského národa‘, tvořeného padesáti šesti etniky, jak to formuluje i letos přijatý zákon o urychlení etnického sjednocení a pokroku.
Turistická infrastruktura „rudého turismu“ se zároveň stala důležitým zdrojem příjmů v někdejších revolučních oblastech, které často dodnes patří k nejméně ekonomicky rozvinutým částem Číny. Došlo tak ke „komodifikaci propagandy“, díky které se „duchovní bohatství proměnilo v bohatství společenské“ prostřednictvím rozvoje lokálních ekonomik.
Právě Dlouhý pochod je výborným příkladem, protože do tohoto systému zapojuje odlehlé hornaté oblasti, často obývané etnickými menšinami.
Památníky a moderní interaktivní muzea v místech jako je Kuej-jang v provincii Kuej-čou nebo Barkham v Tibetské a čchiangské autonomní prefektuře Ngawa (obojí v provincii S‘-čchuan) vyprávějí příběhy o podpoře Rudé armády během Dlouhého pochodu místním obyvatelstvem a do státotvorného narativu tak zapojují nejen čínské turisty přijíždějící z bohatých měst na východě, ale i etnické menšiny, jejichž lokální historie je vyprávěná a ideologicky reinterpretovaná na pozadí velkolepé historie Komunistické strany Číny.
Typickým příkladem rudého poutního místa je Lu-ting (tibetsky Čagzam), vzdálený asi 100 km jihozápadně od hlavního města S’-čchuanu Čcheng-tu. Nachází se zde historický řetězový most, kde se v roce 1935 odehrála jedna ze slavných bitev Rudé armády pod vedením generálů Liou Po-čchenga, Nie Žung-čena a Lin Piaa proti Kuomintangu.
První památník zde byl vybudovaný již v roce 1950, když tudy táhly oddíly Čínské lidové osvobozenecké armády při „osvobozování Tibetu”. Již tehdy ideologické narativy zdůrazňovaly pomoc tibetského obyvatelstva a progresivních zástupců místních feudálních a náboženských elit, kteří měli podporovat komunisty během Dlouhého pochodu.
Skutečnost však byla mnohem komplikovanější a Rudá armáda na strastiplném pochodu zasněženými horami musela často s místními bojovat o proviant, jehož bylo v horských oblastech pro vojenské oddíly čítající tisíce vojáků zoufale málo.
V roce 1951 legendární řetězový most nahradila novější stavba, která se stala základem budoucí silnice do Tibetu. Její stavbu v roce 1954 zdokumentovali také českoslovenští filmaři Vladimír Sís s Josefem Vanišem.
Moderní památník vybudovaný v roce 2005 pak připomíná nejen Dlouhý pochod, ale také „mírové osvobození Tibetu” a představuje „tibetské hrdiny”, kteří v obou případech stáli na té správné straně historie a podpořili Komunistickou stranu Číny.
Dnes tudy na cestě do Tibetu projíždějí miliony čínských turistů, kteří mohou navštívit desítky podobných rudých památníků a muzeí. Ty jim předkládají obraz slavné revoluční minulosti, v němž se historie tibetských oblastí stává součástí příběhu o budování současného „jednotného multietnického čínského národa“.