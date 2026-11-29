Vánoční trhy v centru Prahy patří k tradičním adventním akcím v Česku. Letos na Staroměstském náměstí lidé najdou 75 prodejních stánků, dalších 34 jich stojí na dolní části Václavského náměstí. Vedle vánočních ozdob, řemeslných výrobků a dárků nechybí ani tradiční občerstvení.
Právě jeho ceny ale patří k tomu, co návštěvníci nejvíce kritizují. Hlavní pořadatel trhů, společnost Taiko, nastavil
cenu svařeného vína na 100 Kč. Stejně stálo i v loňském roce. Za horké jablko zájemci zaplatí 70 korun.
Ceny nejsou nízké ani v případě jídla.
Klobása letos stojí 180 korun, zatímco loni vyšla na 160 korun. Stejnou částku zaplatí návštěvníci také za klobásu v bagetě. Langoš s česnekem, sýrem a kečupem stojí 200 korun, tedy o dvacet korun více než před rokem.
Za občerstvení necháte několik stovek
Ani další nabídka není zrovna levná. Hot dog vyjde na 90 korun, bramborová spirála na stovku a porce hranolek na 185 korun. Kdo si chce dopřát horkou čokoládu, zaplatí 130 korun. Čtyři decilitry čepované Plzně stojí 80 korun.
Pořadatelé vyšší ceny obhajují kvalitou. Speciálně pro pražské trhy se vyrábějí
paprikové klobásy s obsahem masa až 97 procent. Svařené víno pochází z hroznů moravského vinařství Chateau Valtice.
Výkonný ředitel společnosti Taiko Jan Dell navíc tvrdí, že pražské trhy patří z hlediska cen svařeného vína a klobás k nejlevnějším v Evropě. Jde ovšem o srovnání prezentované samotným pořadatelem.
Stánek se svařeným vínem | Zdroj: Depositphotos.com Kolik zaplatíte v Mnichově a Vídni
Praha totiž vychází levněji či téměř srovnatelně jen v porovnání se západními zeměmi.
V Mnichově se letos svařené víno prodává za ceny mezi 3,90 až 7,50 eura, tedy zhruba za 98 až 188 korun. Ve Vídni stojí čtvrtlitrový svařák přibližně 4,80 až 6,50 eura, v přepočtu asi 120 až 163 korun. Za klobásu tam návštěvníci zaplatí kolem 7,50 eura, tedy přibližně 188 korun.
Ve východní části Evropy je to ale jinak. Například
v rumunské Craiově stojí svařené víno 15 lei, tedy přibližně 68 korun, v Bukurešti 19 lei (asi 86 korun). Na slovenských trzích v Bratislavě se cena dvou decilitrů svařeného vína pohybuje mezi třemi a třemi a půl eury, což odpovídá zhruba 75 až 88 korunám.
Levnější jsou rovněž
další česká města. V Plzni pořídíte svařené víno za 70 korun, v Brně se jeho cena pohybuje nejčastěji mezi 75 a 85 korunami a klobása vyjde na 140 až 150 korun. Rozdíly mezi jednotlivými trhy jsou tedy značné a za vánoční atmosféru v centru Prahy si návštěvníci připlácejí. Mimochodem, i na pražském náměstí Míru stojí letos svařák 90 korun a velká klobása jen 120 korun.
Co na to říkají Pražané
Nabízí se tak otázka, komu jsou vlastně pražské vánoční trhy určené. Pro místní obyvatele, kteří si chtějí po práci zajít na svařák, nebo především pro zahraniční turisty, kteří přijíždějí obdivovat vánoční výzdobu historického centra? Pro rodinu z Prahy, která by si chtěla zajít na trhy třeba několikrát během adventu, už ale může být podobné občerstvení poměrně drahou záležitostí. Když to sečtete, dva svařáky a dvě klobásy vyjdou na 560 korun.
V internetových diskuzích se množí stížnosti jak na ceny, tak na kvalitu nabízených produktů.
píše uživatel Zdeněk v diskuzi na serveru PrahaIN. "Podle těch uváděných cen bych řekl, že jsou to vánoční trhy pro zahraniční turisty,"
komentuje ceny uživatel s přezdívkou pan Jezevec na serveru Pražská drbna. "Zneužívání vánočních svátků. Ceny přijatelné pro někoho, komu je to asi jedno nebo jako podnikatel za vodou ceny neřeší,"
svěřuje se Lukáš v diskuzi na Idnes.cz. "Poslední roky jezdíme jeden víkend do Německa na trhy. Langoše větší a levnější. Svařené víno tam mají také chutnější,"
Pražské vánoční trhy tedy nemusejí být tak úplně pro každého. Pražané proto mohou zvážit návštěvu menších českých měst, které nabízejí příznivější ceny při zachování kouzelné vánoční atmosféry.
Zdroje článku:
idnes.cz, prahain.cz, prazska.drbna.cz, bestinvienna.at, tz.de, econocast.ro, nespechej.cz
Autor článku:
Eliška Černá