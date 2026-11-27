Může člověk dobře projít duchovní krizí, i když při ní ztratí víru? Kněz, bosý karmelitán a rektor kostela Pražského Jezulátka Pavel Pola, který se tématu věnoval ve své disertační práci, říká, že ztráta určité podoby víry nemusí být jenom špatně. V rozhovoru mluví o duchovním životě jako možném úniku před problémy, o svědomí, které se může mýlit, i o tom, proč ani silná víra nestačí, pokud nás nevede k lásce. Prožil jsi někdy duchovní krizi?
No jéje! Kdybych ji neprožil, nejspíš by mě to téma vůbec nezajímalo.
A kdy naposledy?
Možná je to jedna velká duchovní krize (smích). O tom tématu se samozřejmě strašně těžko mluví, když člověk nemá odstup. I autoři, kterými jsem se zabýval ve své práci, o své zkušenosti sami nemluvili jako o duchovní krizi. Tak ji lze pojmenovat často až zpětně.
Jak bys jednoduše popsal, co se s člověkem děje, když prochází duchovní krizí?
Může se to projevovat tak, že je člověk zmatený, neví, nerozumí tomu, co se děje. Ve chvíli, kdy to nazveš duchovní krizí, tak už to může být určité zorientování se, určitá naděje. Některé věci, kterým člověk věřil, jsou najednou zpochybněné, jistoty, které měl, najednou zmizí, rozpadají se nebo se ukazuje, že na ně není možné spoléhat. Může to být ve vztazích, ve vztahu k Bohu nebo ve vztahu k životu.
Jak tedy poznám, že nejde o běžné pochybnosti nebo vyhoření, ale o duchovní krizi?
Ono to může být součástí jednoho i druhého. Vyhoření je samozřejmě odborně definovaný syndrom, ale myslím si, že může být doprovázeno i duchovní krizí. A pochybnosti jsou podle mě součástí krize.
Možná i součástí víry?
Ano, krize je součástí cesty víry.
Můžu prožívat duchovní krizi, i když se mi jinak v životě daří?
Klidně. Je v tom určitý paradox. Třeba i o té existenciální krizi se říká, že ji často může zažívat i člověk, který žije v hojnosti. Navenek to nemusí být vůbec vidět. Já si myslím, že je to propojené, že to nejsou dva oddělené světy a duchovní krize může mít i souvislost s tím, co se děje venku.
Pro magazín Forum jsi řekl, že duchovnem se dá i přesytit. Jak jsi to myslel?
To přesycení duchovnem jsem myslel jako přesycení duchovními aktivitami, protože skutečným duchovnem se podle mě přesytit nedá. Pokud si člověk vybírá příliš mnoho podpůrných aktivit a duchovních cvičení, může se tím zahltit a nemá pak čas, aby se to v něm usadilo, aby to strávil a doprožil.
A jak poznáš, že se člověk za duchovní život spíš schovává před problémy, které by měl řešit?
To, že se někdo schovává za duchovno, že si takzvaně spiritualizuje problémy, říká se tomu také spirituální bypass, tak to se děje. Signálem může být, když se člověk vyhýbá nějakým otázkám.
Navenek se to pak tváří zbožně. Mně přijde, že právě krize může tohle rozstřelit nebo dokonce vyléčit, protože prověří to, na čem život skutečně stojí. Takže krize může být nakonec i požehnání, což by člověk, který si jí zrovna prochází, určitě takto neřekl.
Je vždycky nutné hledat v bolesti, kterou prožívá člověk v duchovní krizi, nějaký smysl?
Věřím, že v tom všem smysl skutečně je, i když takto je to řečeno spíše franklovským jazykem. Jazykem víry bych dodal, že Bůh o tom ví, že je u toho a že tam zůstává vždycky. Ale to neznamená, že je snadné ten smysl najít, že je nějaký laciný nebo že ho člověk má, vlastní nebo drží. Ten smysl spočívá spíše v rovině vnitřní motivace, tedy ve vědomí, že má cenu situaci nevzdat a hledat v ní dál další východiska.
To musí být nesmírně těžké. Co když člověk nedokáže přijmout skutečnost takovou, jaká doopravdy je?
Je to těžké, ale je to vlastně základ té další cesty. Pokud tu cestu nestavím na pravdě, všechny další kroky budou tak trochu jako ve vzduchoprázdnu. Přijetí skutečnosti je nějaká pravdivost k sobě samému, což Terezie z Ávily nazývá pokorou. Pro nás jsou popírání nebo vyhýbání se určité obranné mechanismy.
Když se potkáme s něčím těžkým, tak to popřeme nebo se na to nedíváme, zavřeme před tím oči. Je to pochopitelné. Člověk se brání prvotnímu šoku. Když vyjdu na sluníčko, tak nejdřív zavřu oči a až pak se začnu postupně rozkoukávat. Přijde mi důležité v tom druhé i sebe povzbuzovat, abychom zkoušeli ty oči otevřít a přijímali skutečnost v její komplexnosti. Když se nám ze začátku jeví tím zúženým viděním, vypadá to hrozně. Ale když se pak podaří ten pohled trochu rozšířit, věci zasazené do kontextu začnou mít najednou jiný význam.
Člověk má podle tebe důvěřovat svému svědomí nebo vnitřnímu hlasu. Co to vlastně znamená v praxi?
Jde o důležitý moment, kdy člověk nevnímá jen to, co přichází zvenčí, ale naslouchá svému vlastnímu vnitřnímu hlasu. Každý z nás s ním má nějakou zkušenost. Nejde přitom zdaleka jen o výčitky svědomí, které si pod tímto pojmem představíme nejčastěji. Je to spíše hlas, jenž nám nabízí nový pohled na různé situace, dokáže věci nahlížet i dopředu a ukazuje nám také to dobré. Je to zkrátka mnohem víc než můj osobní názor.
Dokonce se říká, že to je Boží hlas v nás, ale je třeba se mu učit správně rozumět. Ne všechno, co mě uvnitř napadne, je hned boží nápad. (smích) Souvisí to s tím, že rozumím sám sobě. Svědomí zahrnuje naše pocity, tělo, myšlenky i morální hodnoty, kterým věříme. Tam se všechno potká a vznikne z toho určitá syntéza, jakýsi vnitřní hlas, i když třeba nemá konkrétní slova. Podstatné ale je naučit se mu naslouchat. Když zůstává člověk v kontaktu se svým vnitřním hlasem a se svým středem, stává se to i zdrojem kreativity. Svědomí funguje jako poradní hlas, což ovšem neznamená, že mi říká vždycky přesně, jak se mám rozhodnout.
Spousta lidí žije podle očekávání a požadavku druhých a tohle ignoruje. Myslím, že když ten hlas ignorujeme, tak on se zanáší a je míň slyšet. Ale když mu naopak popřáváme sluch, tak zase roste. Nikdy nám ale nedá úplnou jistotu, že najednou víme, jak se rozhodovat a všechno je jasné.
Může nám říkat i něco, co se nám nelíbí, z čeho jsme zmatení?
Jasně, může nám říkat něco, co se nám nelíbí a může se i mýlit. Může být, jak se říká, nemocné a pochroumané. Může mi říkat něco, co se nelíbí těm povrchovějším vrstvám ve mně. Ale myslím si, že svědomí nejde nikdy proti nám.
Takže i když se mýlí, tak je vždycky s námi?
Tak to je zrovna výjimka – jednou ze známek pomýleného svědomí může být právě dojem, že je de facto proti mně.
To je vlastně pro člověka v duchovní krizi dost těžká situace – důvěřovat svědomí, o kterém zároveň ví, že se může mýlit. Součástí té cesty je tedy asi i budování vnitřní důvěry a pevnosti?
Je to tak a myslím si, že se to může dít i za pomoci druhých. Když zažívám důvěru i navenek s lidmi, jsou to spojené nádoby s tou mojí vnitřní důvěrou. Člověk v tom nemusí být sám. Když má nějaké pochybnosti nebo je zmatený, je dobré zkusit to s někým sdílet. Nemyslím si, že někdo může rozumět mému svědomí líp než já, ale může mi dát zpětnou vazbu, nějaký další pohled.
A jak rozlišit tenhle vnitřní hlas od přání, aby už to bylo za mnou, nebo od strachu do něčeho vstoupit? Co pomáhá tobě?
Ta hranice bude možná tenká, já nevím. Říkám si, nakolik může i ten strach být součástí toho hlasu svědomí. Myslím, že do nějaké míry může. Pro mě ta cesta vede přes to, že dokážu pojmenovat nebo si to uvědomit: tohle je strach, tohle je moje přání. To neznamená, že to zmizí, ale můžu tomu dát nějaké místo, kde to nebude řídit všechno ostatní.
Protože problém je, když si strach sedne do té řídicí věže a začne ovládat všechno ostatní. Strach je normální, dokonce v něčem dobrý. A přání jsou skvělá. Ale když vím, že tohle je přání, vím taky, že jsou tu ještě další věci, které moje rozhodnutí ovlivňují.
Člověk má právo zažívat i smutek, protože je to v podstatě druhá stránka radosti
Ve svém textu píšeš, že radost se dá prožívat i uprostřed utrpení. Jak taková radost vypadá?
Myslím, že to může mít dvojí podobu. V těch těžkých chvílích má člověk někdy okamžik radosti, který na chvíli protrhne mračna a zasvítí sluníčko. Anebo se mračna vůbec neprotrhnou, ale člověk stejně nějak vnímá, že to slunce tam je a že z něj žijeme, i když je pod mrakem. To je taková méně exaltovaná, méně emocionální radost, spíš pokojná. Možná tyhle dvě nuance bych v tom viděl.
A co když se z víry vytratí radost?
To je možná právě ta krize! (smích) Radost přitom nemusí mít podobu nějakého bujarého veselí. Jsem za takové chvíle nesmírně vděčný, ale pravá radost může vyrůstat také z hlubšího vnímání smyslu nebo z prostého pocitu, že věci jsou tak, jak mají být. Je to zkrátka taková tichá a pokojná radost. A myslím, že i smutek může patřit k víře nebo k nějakému období života. Zažil jsem, že radost byla takový nárok, absolutní indikátor. Ale člověk má právo zažívat i smutek, protože je to v podstatě druhá stránka radosti. Jde spíš o vyváženost – o to, že se člověk dokáže upřímně radovat a stejně tak i plakat.
Zmiňuješ také překročení vlastní víry směrem k lásce. Jak se to projevuje v každodenním životě?
Je to velmi křehké vyvažování. Zažil jsem lidi, kteří dali přednost své víře před láskou. Myslím, že jde o to žít víru v nějakých projevech lásky. To znamená žít lásku ve vztazích k lidem, ke světu, ke stvoření. Ve třinácté kapitole Prvního listu Korinťanům Pavel říká, že největší věci jsou víra, naděje a láska, ale největší z nich je láska. Protože víra a naděje jednou přestanou, ale láska nepřestane nikdy. Myslím si, že v tom může být určitý náznak.
Takže říkáš, že to, že žijeme svůj život v lásce, je víc než že silně, vnitřně i navenek ukazujeme a prožíváme víru?
Jednoznačně. A myslím si, že víra nás má k lásce dovést a ještě nám k ní víc otevřít srdce. Vzpomínám si na podobenství o posledním soudu: Ježíš se tam lidí neptá, jestli věřili, v co všechno věřili a jak moc, ani na jejich pochybnosti a hříchy. Ptá se jich, zda dali najíst hladovému, napít žíznivému a jestli přijali cizince. Právě tam se láska stává jediným kritériem lidského života, nikoliv nějaké pouhé přesvědčení. Víra nám má jednoduše pomáhat. Je to vztah a vztahy nás utvářejí. To, kým jsme, se rodí ve vztazích, v nichž jsme žili a žijeme, a proto i víra naše nitro tak silně ovlivňuje.
Pozor ale, aby to neznělo tak, že záleží jenom na tom vnějším. Záleží na motivaci, která naše kroky vede. Dvě navenek zcela totožné věci nebo dvě stejné věty pronesené s jinou motivací totiž mohou mít úplně opačný význam. Záleží nejen na skutcích, které vidíme navenek, ale především na tom, z jakého vnitřního pohnutí je konáme. A když vyslovíme slovo láska, zahrnuje to v sobě právě i tuto hlubokou motivaci.
Dá se říct, že člověk duchovní krizi zvládl, i když při ní ztratil víru?
To může být předstupněm něčeho dalšího. Myslím si, že ztratit určitý typ víry nemusí být špatně, protože pak můžeme najít víru novou a hlubší. A naše víra je vždy pouze částečná, omezená. Když o něco přijdeme, ať už je to třeba víra, tak to může být příležitost, abychom se otevřeli něčemu většímu, něčemu pravdivějšímu.
A jak člověk pozná, že tou krizí dobře prošel?
Že neztratil jiskru.