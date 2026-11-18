České pohádky jsou plné kouzelných hradů, romantických zámků i nádherných přírodních scenérií. Některá místa se stala doslova legendárními. Poznejte, kde se natáčely slavné pohádky.
České filmové pohádky mají dlouhou tradici a patří k tomu nejlepšímu, co naše kinematografie nabízí. Některé vznikly už před mnoha desítkami let, přesto se k nim diváci stále rádi vracejí. Zvláštní místo mají především ve vánočním televizním programu, kdy si je s oblibou pouštějí celé rodiny. Příběhy o princeznách, statečných princích, čertech a kouzelných bytostech zkrátka nikdy neomrzí. V našem kvízu na In-Lifestyle se vás zeptáme na místa, kde se slavné pohádky natáčely.
Pohádková místa, která existují doopravdy
Velkou zásluhu na oblíbenosti pohádek mají také nádherné kostýmy, výpravné scény a nezaměnitelná atmosféra. Režiséři často využívali skutečné historické památky, které dokázaly vytvořit dokonalé kulisy pro královské paláce, tajemné hrady i sídla zlých panovníků. Natáčelo se ale také v zámeckých zahradách, lesích, skalních městech nebo na romantických nádvořích. Díky tomu se mnohé české a slovenské hrady a zámky nesmazatelně zapsaly do paměti televizních diváků a dodnes lákají návštěvníky, kteří chtějí poznat místa známá z filmového plátna.
Některá místa jsou s konkrétní pohádkou spojená natolik, že si je při její další repríze okamžitě vybavíme. Typickým příkladem je německý zámek Moritzburg, který se proslavil díky pohádce Tři oříšky pro Popelku. Jeho nádvoří a schodiště se staly dějištěm nezapomenutelných scén s Popelkou a princem. Další pohádkové lokace ale najdeme také přímo v Česku a na Slovensku. Někdy přitom filmaři využili jedinou památku pro několik různých příběhů, jindy se naopak jedna pohádka natáčela na mnoha místech, která od sebe dělí desítky kilometrů.
Kvíz pro fanoušky českých komedií: Úkolem je poznat filmové manžele a příbuzné v 10 otázkách
Dokážete poznat, na kterých hradech a zámcích se natáčely další slavné československé pohádky? Některé lokace možná budete vědět hned, jiné vás mohou pořádně potrápit. Připravili jsme deset otázek, které prověří nejen vaše znalosti oblíbených filmových příběhů, ale také přehled o našich historických památkách. Třeba díky nim objevíte místo, které jste dosud znali jen z televizní obrazovky.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Novinky.cz, Filmová místa
Tento příspěvek Kvíz o československých pohádkách: Úkolem je poznat 10/10 jen podle skutečné lokace natáčení byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.