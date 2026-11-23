Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo milují českou kinematografii. Otestujte se v poznávání ikonických rolí slavných českých herců napříč desetiletími.
Stává se to docela běžně. V televizi nebo na plátně se objeví známá tvář a divákovi hned proběhne hlavou: to je přece ten z té komedie. Přitom za sebou může mít dotyčný herec dlouhý seznam jiných postav, vážných i komických, velkých i epizodních. Jenže divácká paměť bývá tvrdohlavá. Vybere si jednu roli a drží se jí roky. Spravedlivé to úplně není, ale je to důkaz, že se v té jedné postavě herec trefil mimořádně přesně. Na In-Lifestyle jsme přichystali kvíz, v němž musíte k ikonické roli přiřadit herce či naopak.
Herec a jeho role: škatulka, ze které se těžko uniká
U českého filmu je tento jev vidět dost výrazně. Tady se ostatně nikdy nepohyboval nekonečný zástup hvězd, které by se divákům ztrácely jedna v druhé. Některé hlasy, obličeje a drobná gesta se prostě usadily v paměti skoro jako něco domácího. Jiřina Bohdalová, Rudolf Hrušínský, Miloš Kopecký nebo Vladimír Menšík nejsou pro spoustu lidí jen jména v titulcích. Poznáte je po pár slovech. Někdy skoro dřív, než stihnou něco říct.
A tady začíná být kvíz o něco zrádnější. Výrazní herci málokdy stojí jen na jedné slavné úloze. Těch rolí bývá víc, často velmi rozdílných. Jenže člověku v hlavě jako první vyskočí ta nejomílanější, případně ještě jedna další. Zbytek už se musí chvíli dolovat z paměti.
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Od Hrušínského Švejka po Polívkovo Dědictví
Rudolf Hrušínský je v tomto skoro modelový příklad. U Miloše Kopeckého je to podobné. Jeho kariéra navíc neměla úplně přímočarý start. V mládí se ve filmu neprosazoval tak výrazně a víc prostoru měl na divadle. Později ale vytvořil figury, které z českého filmu jen tak nevymažete. Podle žebříčku největších českých herců patří Kopecký mezi naprostou špičku, přesto si ho mnoho diváků vybaví hlavně přes jednu nebo dvě nejznámější role. Bolek Polívka je další případ, kdy jedna filmová postava získala vlastní život.
Podobně se dá mluvit i o Zdeňku Svěrákovi. Desítky rolí, které během svého života ztvárnil, jsou ikonické snad až na pár výjimek všechny. A co víc, jeho nezaměnitelný hlas divák pozná skoro okamžitě. Náš dnešní kvíz se zaměřuje na taková spojení. Nepůjde jen o to, jestli poznáte slavné herecké jméno. To by byla až příliš snadná disciplína. V některých otázkách pomůže nápověda, jinde bude potřeba lovit z paměti bez větší opory. Ukáže se, jestli vám český film naskakuje jen u největších klasik, nebo i o kus dál.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Filmtoro, Wikipedie, Filmový přehled
Tento příspěvek Kvíz: Nejslavnější role legendárních českých herců v 10 otázkách nepozná zdaleka každý byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.