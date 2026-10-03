Test znalostí na téma život v době socialismu: Pro starší generace by 10/10 bodů měla být hračka

Test znalostí na téma život v době socialismu: Pro starší generace by 10/10 bodů měla být hračkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ZlínZdroj: Foto: Palickap / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 03.10.2026 03:38
Zklamání, vztek i lítost – zavařené okurky, které chutnají odpudivě, umí vzbudit mnoho emocí. Zavařte je...
I na první pohled netradiční suroviny mohou pomoci vašemu koberci k opětovnému „lesku“ a čistotě. A jde to...
Zjistěte, jak jedna sklenice domácí směsi dokáže vyřešit ucpaný dřez přímo před vašima očima. Tato metoda...
Lidé se sušičkou mají vyhráno i v zimních měsících. Ani ostatní ale nemusí věšet hlavu, k suchému prádlu...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Retro kvíz na téma oblíbené hračky z 90. let: Tamagotchi, Furby, POGY a další dnes pamatuje jen málokdo
- Z jednoho velkého bytu vznikly tři. A s jedinečným výhledem
- Chuť zavařených okurek často pokazí několik zásadních přešlapů. Při přípravě je opakuje drtivá většina lidí
- Co do myčky nepatří a proč: Chraňte nádobí i samotný spotřebič