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Ani mikrovlnka, ani trouba. Zbytky jídla ohřejete nejlépe na 1 místě, na které nikdo nemyslí

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Včerejší rizoto nebo kus pečeného masa často putují rovnou do mikrovlnky. Výsledek pak bývá stejný: okraj talíře pálí, uprostřed je jídlo sotva vlažné a maso se žvýká jako guma. Existuje...
Ani mikrovlnka, ani trouba. Zbytky jídla ohřejete nejlépe na 1 místě, na které nikdo nemyslí

Ani mikrovlnka, ani trouba. Zbytky jídla ohřejete nejlépe na 1 místě, na které nikdo nemyslí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 03:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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