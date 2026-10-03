Ani mikrovlnka, ani trouba. Zbytky jídla ohřejete nejlépe na 1 místě, na které nikdo nemyslí

Včerejší rizoto nebo kus pečeného masa často putují rovnou do mikrovlnky. Výsledek pak bývá stejný: okraj talíře pálí, uprostřed je jídlo sotva vlažné a maso se žvýká jako guma. Existuje ale postup, který znaly už naše babičky a který teď potvrdili i vědci v laboratoři. Stačí si na něj vzpomenout.
Babiččin trik s knedlíky funguje i na maso
Místo, na které při ohřívání skoro nikdo nepomyslí, leží těsně nad hrncem s vroucí vodou. Právě v horké páře se odjakživa ohřívají knedlíky. Kuchařské weby i staré rady pro hospodyně se shodují, že pro ně nic lepšího není, protože zůstanou vláčné a neoschnou.
Pára si přitom umí poradit s mnohem víc věcmi. Hodí se třeba na rýži, dušenou brokolici, dušené maso nebo plátky pečeného kuřete. Pařáček ale v mnoha kuchyních vyndáme ze skříňky jen kvůli knedlíkům a zbytek oběda stejně skončí v mikrovlnce.
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Vědecké potvrzení přinesl pokus, jehož výsledky vyšly v roce 2025 v odborném časopise Foods. Výzkumníci v něm porovnávali, jak dopadne předem uvařené dušené kuře po ohřátí v mikrovlnce, v sáčku ponořeném do vroucí vody a v páře.
Kuře z páry vyšlo nejlépe hned v několika ohledech. Při ohřevu ztratilo nejméně hmotnosti a jeho struktura se proměnila nejméně ze všech. Pod elektronovým mikroskopem se jeho svalová vlákna nejvíc podobala masu, které se vůbec neohřívalo. Nejlépe si drželo i původní barvu, kterou naopak nejvíc změnila mikrovlnka. Vůní se kuře z páry od ostatních dvou metod příliš nelišilo, chuť však mělo výraznější.
Vysvětlení je jednoduché. Vlhké horko jídlo obalí ze všech stran, takže jeho vrchní vrstva nevyschne a teplo se dovnitř dostává postupně a všude stejně.
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Žádný speciální přístroj nepotřebujete, stačí postupovat takto:
Na dno hrnce nalijte pár centimetrů vody a nad hladinu usaďte pařáček. Jídlo do něj rozložte, přiklopte poklicí a vodu nechte vařit. Poklici zbytečně nezvedejte, ať pára neuniká. Silnější vrstvu jídla v polovině ohřevu promíchejte nebo otočte.
Rýži a jiné drobné přílohy dejte do žáruvzdorné misky, ať nepropadávají otvory. Velké kusy masa je lepší rozdělit na menší porce, protože se prohřejí rychleji a rovnoměrněji. Trpělivost se vyplatí: v laboratorním pokusu se kuře v páře ohřívalo 14 minut, zatímco mikrovlnce stačily dvě.
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Jednu věc pára nezvládne. Křupavost jídlu nevrátí, takže obalovaný řízek, hranolky nebo pizza by v ní zvláčněly. Ukázal to i výzkum z roku 2025, ve kterém vědci ohřívali smažené kuře v křupavém obalu pěti různými způsoby. Nejlépe z něj vyšla horkovzdušná fritéza, po které mělo maso nejlepší texturu i chuť. Smažené kousky proto ohřejte v ní, kde kolem nich proudí horký vzduch, nebo na pánvi s troškou tuku. Na pizzu je dobrá rozpálená pánev s poklicí, protože spodek bude zase křupavý a sýr se mezitím rozteče.
Obalovaným a smaženým jídlům vrátí křupavost horkovzdušná fritéza nebo pánev s troškou tuku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vývar, krémovou polévku nebo čočku na kyselo ohřejte rovnou v hrnci na plotně a občas je promíchejte.
Který způsob se hodí na jaké jídlo, přehledně shrnuje tabulka:
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Jídlo Kde ho ohřát Poznámka knedlíky, rýže, dušená zelenina, dušené maso, plátky pečeného kuřete v páře nad hrncem s vroucí vodou vrchní vrstva nevyschne a jídlo se prohřeje postupně a všude stejně, knedlíky zůstanou vláčné obalovaný řízek, hranolky a jiné smažené kousky v horkovzdušné fritéze nebo na pánvi s troškou tuku v páře by zvláčněly, ve fritéze kolem nich proudí horký vzduch pizza na rozpálené pánvi s poklicí spodek bude zase křupavý a sýr se mezitím rozteče vývar, krémová polévka, čočka na kyselo v hrnci na plotně stačí je občas promíchat Hlavně pořádně prohřát
Ať zvolíte kterýkoli způsob, pokrm musí být horký i uprostřed. Podle Společnosti pro výživu má střed jídla dosáhnout alespoň 75 °C, a to nejpozději do hodiny od vyndání z lednice. Polévky a omáčky proto nechte přejít varem.
Zbytky navíc ohřívejte jen jednou. Opakované ohřívání téhož jídla odborníci na výživu nedoporučují.
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