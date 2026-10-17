Velká banka oznámila zásadní změnu. Klienti si budou muset hromadně vyměnit platební karty

Raiffeisenbank přistupuje k významné změně v nabídce platebních služeb. Zatímco dosud si její klienti mohli u běžných debetních karet vybírat mezi společnostmi Visa a Mastercard, do budoucna tato možnost skončí. Banka se rozhodla soustředit na jedinou karetní společnost a postupně ukončit používání karet Mastercard.
Nové karty bude vydávat výhradně pod značkou Visa, a to jak u debetních, tak u kreditních produktů. Změna přitom nezasáhne pouze nové zákazníky, ale také stávající držitele karet. Ti se budou muset připravit na jejich předčasnou výměnu.
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Výměna začne v roce 2027
Držitelé karet Mastercard se zatím nemusejí obracet na pobočky ani žádat o nové platební prostředky. Raiffeisenbank plánuje výměnu uskutečnit postupně během roku 2027 a jednotlivé klienty bude sama kontaktovat. Rozhodující přitom nebude datum platnosti uvedené na kartě, protože banka počítá s výměnou všech dosavadních karet Mastercard. Novou kartu tak dostanou i lidé, kterým by současná platila například až do roku 2029 nebo později. Konkrétní harmonogram pro jednotlivé zákazníky zatím zveřejněn nebyl. Klienti by proto měli sledovat především zprávy v oficiálním bankovnictví a další oznámení banky.
Přechod na jinou karetní společnost s sebou přinese také několik praktických záležitostí. Nově vydaná karta bude mít jiné číslo, datum platnosti a bezpečnostní kód, což je důležité zejména pro pravidelné platby na internetu. Lidé, kteří mají kartu uloženou například u streamovacích služeb, v internetových obchodech nebo v aplikacích pro objednávání dopravy, by si měli po výměně zkontrolovat platební údaje. Někteří obchodníci dokážou změnu údajů zpracovat automaticky, nelze na to však vždy spoléhat. Podobně bude vhodné ověřit nastavení plateb v mobilním telefonu nebo chytrých hodinkách. Přesný postup aktivace nových karet a jejich používání banka klientům teprve upřesní.
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Majitelům dražších účtů se změní výhody
Výraznější úpravy čekají zákazníky využívající Exkluzivní účet, který nabízí nadstandardní služby včetně cestovních výhod. Dosavadní nabídka umožňovala získat dvě zlaté debetní karty, jednu Visa a druhou Mastercard. S každou z nich byly spojeny čtyři bezplatné vstupy ročně do letištních salonků zapojených do programu LoungeKey. Majitel účtu tak mohl při využití obou karet získat dohromady osm vstupů za rok. Po změně však bude moci mít na své jméno pouze jednu kartu Visa Gold. Druhou zlatou kartu bude možné bezplatně vydat jiné oprávněné osobě, například manželovi nebo partnerce.
Pro klienty, kteří často cestují, může mít nové nastavení praktický význam. Raiffeisenbank nyní u Exkluzivního účtu nabízí čtyři bezplatné vstupy ročně do rozsáhlé sítě zahraničních letištních salonků. Karta Visa Gold navíc umožňuje jejímu držiteli neomezené bezplatné návštěvy salonku Visa Lounge na pražském letišti. Tato výhoda se však automaticky nevztahuje na další cestující, kteří držitele doprovázejí. Za jejich vstup může být účtován poplatek, pokud nemají vlastní oprávnění k bezplatné návštěvě. Klienti by si proto měli před cestou ověřit aktuální podmínky konkrétního salonku i počet dostupných vstupů.
Podobný výběr nabízí už jen několik bank
Raiffeisenbank patřila mezi menší skupinu tuzemských bank, které umožňovaly výběr ze dvou nejrozšířenějších karetních společností. Podobnou možnost nabízejí například Fio banka nebo mBank, zatímco Komerční banka poskytuje Mastercard u vybraných variant karet. Řada dalších peněžních ústavů se dlouhodobě orientuje především na jednu značku.
Česká spořitelna nebo Moneta Money Bank vydávají běžné debetní karty Visa, zatímco Air Bank využívá Mastercard. Rozdíly mezi bankami tak nespočívají pouze v poplatcích nebo funkcích účtů, ale také v nabídce karetních produktů. Volba karetní společnosti může ovlivnit zejména dostupnost některých věrnostních programů a doplňkových služeb.
Samotný přechod z Mastercard na Visa neznamená, že by klienti museli měnit svůj běžný účet nebo převádět peníze jinam. Obě společnosti provozují celosvětově rozšířené platební systémy umožňující placení v obchodech, na internetu i výběry hotovosti. Konkrétní poplatky, směnné kurzy a další podmínky přitom závisejí také na vydávající bance a příslušném produktu.
Důležité je rovněž rozlišovat mezi debetní a kreditní kartou, protože jde o dva odlišné způsoby čerpání peněz. Raiffeisenbank bude po dokončení změny používat značku Visa pro oba typy karet. Dosavadní držitelé Mastercard se podrobnosti o výměně dozvědí během roku 2027.
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