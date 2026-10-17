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Velká banka oznámila zásadní změnu. Klienti si budou muset hromadně vyměnit platební karty

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Dennívýzva
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Jedna z velkých bank působících v České republice připravuje rozsáhlou výměnu platebních karet. Raiffeisenbank se rozhodla ukončit vydávání karet Mastercard a nadále bude svým klientům poskytovat pouze karty Visa. Změna se dotkne také lidí, kterým současné karty ještě několik let platí. Výměna je naplánována na rok 2027 a zasáhne držitele debetních i kreditních karet. Některým klientům se zároveň změní dosavadní výhody spojené s jejich účtem.
Jedna z velkých bank působících v České republice připravuje rozsáhlou výměnu platebních karet.

Jedna z velkých bank působících v České republice připravuje rozsáhlou výměnu platebních karet.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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