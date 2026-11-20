Estonská banka Inbank se rozhodla ukončit nové obchodní aktivity v České republice po čtyřech letech působení. Na tuzemský trh vstoupila v říjnu 2022 a zaměřovala se především na spotřebitelské půjčky, financování nákupů a termínované vklady. Přestože postupně rozšiřovala nabídku služeb, nepodařilo se jí vybudovat dostatečně výnosné podnikání.
Hlavní překážkou se ukázala silná pozice zavedených bank a způsob, jakým čeští zákazníci využívají finanční služby. Inbank proto oznámila, že nejpozději od začátku příštího roku zastaví přijímání nových vkladů, poskytování úvěrů i sjednávání pronájmů. Rozhodnutí ale neznamená okamžité uzavření české pobočky ani zrušení dosavadních závazků vůči zákazníkům.
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Uložené peníze zůstanou úročeny podle smlouvy
Pro klienty s termínovanými vklady je zásadní, že odchod banky nemění původně sjednané podmínky spoření. Pokud má někdo uložené peníze například do poloviny roku 2027, jeho vklad bude pokračovat až do stanoveného data splatnosti. Po jeho uplynutí dostane zpět vloženou částku společně s úroky odpovídajícími uzavřené smlouvě.
Peníze budou vyplaceny v českých korunách, nikoliv v eurech, přestože jde o banku se sídlem v Estonsku. Zákazníci nemusí kvůli ukončení nabídky podávat zvláštní žádost ani své úspory převádět do jiné banky. Inbank zároveň deklaruje, že má dostatek finančních prostředků na splnění závazků vůči vkladatelům. Lidé by si pouze měli ověřit, zda mají u banky aktuální kontaktní údaje a platný účet pro vrácení peněz.
Předčasné vybrání úspor se může prodražit
Odlišná situace nastane, pokud se klient rozhodne termínovaný vklad ukončit ještě před sjednanou splatností. Takový postup totiž může znamenat ztrátu celého úrokového výnosu za dosavadní období spoření. Vedle toho se uplatní poplatek za předčasné ukončení podle podmínek konkrétní smlouvy. Ani samotné vrácení peněz nemusí být okamžité, protože vyřízení žádosti může v závislosti na smluvních pravidlech trvat až 30 dní.
Předčasné ukončení navíc podléhá příslušným smluvním a obchodním podmínkám, a nelze proto automaticky předpokládat okamžité vyplacení na požádání. Klienti, kteří peníze právě nepotřebují, tak mohou při zachování původního termínu splatnosti předejít zbytečné ztrátě úroků. Důležité je rovněž zkontrolovat případně sjednané automatické prodlužování vkladu a jeho další režim po ukončení nabídky nových produktů.
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Vklady nadále chrání zákonné pojištění
Odchod zahraniční banky z tuzemského trhu automaticky neznamená ohrožení uložených úspor. Vklady klientů Inbank nadále spadají pod estonský systém pojištění vkladů, který poskytuje ochranu až do výše 100 000 eur na jednoho vkladatele u jedné banky. Do tohoto limitu se započítávají všechny pojištěné vklady daného klienta u Inbank společně s příslušnými úroky.
Ochrana se tedy neposuzuje samostatně pro každou uzavřenou smlouvu. Podobný princip platí také u bank se sídlem v České republice, rozdíl však spočívá v příslušnosti ke konkrétnímu národnímu garančnímu systému. Pokud by zahraniční banka nebyla schopna své závazky splnit, estonský fond by při výplatě náhrad českým klientům spolupracoval s tuzemským systémem pojištění vkladů. Samotné rozhodnutí Inbank ukončit nabídku služeb však žádnou takovou výplatu náhrad nespouští.
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Půjčky se budou splácet dál
Změna se netýká pouze lidí, kteří si u banky ukládali peníze, ale také zákazníků využívajících její úvěrové produkty. Veškeré již uzavřené půjčky zůstávají platné a klienti musí pokračovat ve splácení podle původního harmonogramu. Odchod banky nepředstavuje důvod k předčasnému splacení celého dluhu a nemění ani výši dohodnutých splátek.
Stejný princip se vztahuje na smlouvy o pronájmu zařízení, které budou pokračovat až do sjednaného ukončení. Česká pobočka bude nadále zajišťovat správu existujících smluv, vyřizování požadavků zákazníků a plnění zbývajících závazků. O podobě svého dalšího působení v České republice chce banka rozhodnout během roku 2027. Tuzemský trh přitom představuje méně než čtyři procenta jejího celkového portfolia úvěrů a pronájmů, takže odchod podle zveřejněných údajů nemá zásadně ovlivnit finanční situaci celé skupiny.
inbank.eu