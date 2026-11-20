Vážný pracovní úraz nezmění jen zdravotní stav člověka. Často zasáhne také jeho rodinné finance. Zaměstnanec, který se nemůže vrátit na původní místo nebo zvládne práci jen v omezeném rozsahu, může mít po skončení pracovní neschopnosti dlouhodobě nižší příjem. Právě na takové situace pamatuje systém náhrad za ztrátu na výdělku. Pravidelné platby, lidově označované jako renta, mají vyrovnávat zákonem stanovený rozdíl mezi příjmovou situací před poškozením zdraví a po něm. Jejich úprava se proto dotýká lidí, pro které jde o významnou součást měsíčního rozpočtu.
Související článek: Nemocenská 2026 přehledně: Přesná částka i podmínky čerpání se pro zaměstnance mění
Renta není stejná částka pro všechny
Výše náhrady se odvíjí od konkrétních okolností. Základem je průměrný výdělek rozhodný před vznikem škody, proti němuž se za zákonných podmínek zohledňují příjmy dosahované po úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání a případný invalidní důchod pobíraný z téhož důvodu. Výsledkem tedy není jednotná dávka, kterou by stát automaticky posílal každému poškozenému. Dva lidé se stejným zdravotním omezením mohou dostávat různou částku, pokud se lišily jejich dřívější výdělky nebo současné příjmy.
V praxi může jít o významnou pomoc lidem, kteří se už nedokážou vrátit do původního zaměstnání. Před úrazem například pracovali ve fyzicky náročném provozu, po něm však zvládají jen administrativu nebo kratší úvazek. Jejich příjem tak klesl, přestože se nadále snaží pracovat. Kompenzace slouží k řešení tohoto rozdílu podle pracovněprávních pravidel. Nelze ji však zaměňovat s nemocenskou dávkou, jednorázovým odškodněním bolesti ani s invalidním důchodem, ačkoli se jednotlivé nároky mohou v některých situacích potkat.
Související článek: Po smrti rodiče přišel na účet ještě jeden důchod. O tom, zda se musí vrátit, rozhoduje datum splatnosti
Co přesně obsahuje návrh pro rok 2027
Připravené nařízení vlády počítá s tím, že se rozhodný průměrný výdělek pro výpočet náhrady od 1. ledna 2027 upraví o 0,2 procenta a pevnou částku 270 korun. Podobný princip je navržen také u některých náhrad nákladů na výživu pozůstalých. Jde o zvýšení výpočtového základu, nikoli o automatický příspěvek 270 korun na účet každého poškozeného. Skutečný dopad na vyplácenou rentu závisí na individuálním výpočtu, protože do něj vstupují i další částky.
K 18. listopadu 2026 byl materiál veden jako návrh před projednáním vládou. Opatrnost je proto na místě zejména při plánování rodinných výdajů. Dokud nové nařízení neprojde schvalovacím procesem a nebude vyhlášeno, nelze navržené zvýšení považovat za jistý příjem od ledna.
Související článek: Invalidní důchod nevylučuje zaměstnání. Vláda chce zvýšit podporu firem, které vytvářejí vhodná pracovní místa
Proč se náhrady pravidelně upravují
Smyslem valorizací je zohlednit vývoj mezd a životních nákladů. Pokud by se rozhodný výdělek pro výpočet náhrady po řadu let vůbec neupravoval, jeho hodnota by se postupně vzdalovala současné ekonomické realitě. To by mohlo být zvlášť citelné pro lidi, kteří se kvůli trvalým následkům nemohou vrátit ke svému původnímu pracovnímu výkonu. Úpravy však neznamenají, že výsledek vždy přesně kopíruje inflaci konkrétní domácnosti. Každá valorizace má vlastní právní parametry a u jednotlivých poškozených se může projevit odlišně.
Významnou skupinou jsou také pozůstalí po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Náhrada nákladů na výživu může představovat dlouhodobou podporu rodiny, která přišla o příjem živitele. I zde je důležitá konkrétní zákonná konstrukce. Nestačí obecně tvrdit, že všichni pozůstalí dostanou stejnou částku navíc. Rozdíly vyplývají z osobní situace, původního výdělku a rozsahu uznaných nároků.
Příjemce by si měl zároveň hlídat, zda má správně zaznamenané změny současného výdělku nebo invalidního důchodu, které mohou ovlivnit jeho konkrétní rentu. Přehledná evidence rozhodnutí, výplatních dokladů a komunikace s plátcem pomáhá předejít sporům. Pokud člověk neporozumí výpočtu, může požádat o jeho rozepsání a poradit se s odborníkem na pracovní právo. Zjednodušené zprávy o plošném přidání nemusí vystihovat přesné podmínky případu, který se od obvyklého příkladu liší.
Pro poškozené může být stejně významné sledovat, zda jejich současný pracovní příjem odpovídá možnostem, které jim zdravotní stav dovoluje. Rozdíl mezi schopností pracovat a formálně dosaženým výdělkem může mít při stanovení náhrady právní význam, který nelze vyřešit jednoduchým součtem na kalkulačce. Každý případ tak může vyžadovat individuální posouzení. Lidé, kteří mají pochybnosti o správném odškodnění, by měli hledat odbornou pomoc včas, nikoli až po několika letech, kdy může být obtížnější získat potřebné dokumenty a vysvětlení.
Související článek: Invalidní důchod nevylučuje zaměstnání. Vláda chce zvýšit podporu firem, které vytvářejí vhodná pracovní místa
Kde si ověřit, zda se zvýšení člověka týká
Příjemce renty by měl mít k dispozici dokumenty, na jejichž základě mu byla náhrada přiznána, a přehled částek, které dostává. Pokud dojde ke schválení nového nařízení, je vhodné porovnat jeho konečné znění s konkrétním nárokem a případně požádat odpovědného plátce o vysvětlení výpočtu. U stávajících náhrad se podobné úpravy zpravidla provádějí bez nové žádosti, ale zákon může stanovit výjimky. Jestliže vyplacená částka neodpovídá očekávání, je lepší vyžádat si písemné vysvětlení než se spoléhat na neoficiální kalkulaci.
Pracovní úraz může člověku vzít možnost vydělávat jako dříve, a proto je důležité, aby měl přehled o všech nárocích i termínech. Stejně důležitá je ale přesnost informací o připravované legislativě. Navržený růst náhrad představuje konkrétní pozitivní signál, zatím však není jistou položkou lednového rozpočtu. Kdo s touto částkou počítá, měl by sledovat až konečné schválení a zveřejnění právního předpisu.
zakonyprolidi.cz, suip.gov.cz, ppropo.mpsv.cz