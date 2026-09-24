Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Velcí pavouci se teď objevují v bytech častěji. Důvod je jiný, než si lidé často myslí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
S příchodem podzimu mohou lidé v bytech a domech častěji narazit na velké pavouky, zejména pokoutníky. Neznamená to ale automaticky, že se jich v domácnosti náhle objevilo více nebo že se všichni stěhují dovnitř před zimou. Právě konec léta a začátek podzimu je obdobím, kdy dospělí samci některých domácích druhů opouštějí své úkryty a vydávají se hledat samice.
Velcí pavouci se teď objevují v bytech častěji. Důvod je jiný, než si lidé často myslí

Velcí pavouci se teď objevují v bytech častěji. Důvod je jiný, než si lidé často myslí

Zdroj: generováno
Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Zalévání trávníku na podzim je nutnost. Odborník prozradil, kdy je nejlepší čas přestat
Zalévání trávníku na podzim je nutnost. Odborník prozradil, kdy je nejlepší čas přestat
Zvrat v SuperStar: Ewa Farna během natáčení zkolabovala, fanoušci se obávají o její návrat
Zvrat v SuperStar: Ewa Farna během natáčení zkolabovala, fanoušci se obávají o její návrat

V nové řadě SuperStar nastala během natáčení nečekaná situace. Ewa Farna se v průběhu castingového dílu...

České zdravotnictví projde další výraznou změnou. Lékaři neví, kdo to nakonec zaplatí
České zdravotnictví projde další výraznou změnou. Lékaři neví, kdo to nakonec zaplatí

České zdravotnictví se připravuje na další fázi digitalizace, která má postupně omezit papírové žádanky a...

Podzim přináší další sezonu viróz. Češi doma dělají chyby, které mohou potíže zhoršit
Podzim přináší další sezonu viróz. Češi doma dělají chyby, které mohou potíže zhoršit

S příchodem podzimu začíná období zvýšeného výskytu akutních respiračních infekcí. Většinu běžných...

Tom Cruise se kvůli nové roli změnil téměř k nepoznání. Fanoušci ho na první pohled nepoznali
Tom Cruise se kvůli nové roli změnil téměř k nepoznání. Fanoušci ho na první pohled nepoznali

Tom Cruise se po letech akčních rolí ukazuje v podobě, na jakou diváci nejsou zvyklí. V novém filmu Digger...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.