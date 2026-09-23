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České zdravotnictví projde další výraznou změnou. Lékaři neví, kdo to nakonec zaplatí

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České zdravotnictví se připravuje na další fázi digitalizace, která má postupně omezit papírové žádanky a přenášení lékařských zpráv mezi ordinacemi samotnými pacienty. Soukromí lékaři změny podporují, zároveň ale požadují finanční pomoc s úpravami informačních systémů, zabezpečením dat a novým technickým vybavením. Náklady celého ambulantního sektoru odhadují na miliardy korun.
České zdravotnictví projde další výraznou změnou. Lékaři neví, kdo to nakonec zaplatí

České zdravotnictví projde další výraznou změnou. Lékaři neví, kdo to nakonec zaplatí

Zdroj: generováno Al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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