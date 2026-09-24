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Začala se vám ráno rosit okna? Jednu věc na nich nenechávejte, na podzim si zaděláváte na problém

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Chladnější zářijové noci s sebou přinášejí problém, který během léta mnoho domácností vůbec řešit nemuselo. Ráno se na vnitřní straně oken objevují drobné kapky vody a někdy je mokrý dokonce celý parapet. Samotné orosené sklo ještě nemusí znamenat závadu, vodu bychom na něm ale neměli nechávat celé dopoledne. Pravidelná kondenzace totiž vytváří podmínky, ve kterých se může začít dařit plísním.
Začala se vám ráno rosit okna? Jednu věc na nich nenechávejte, na podzim si zaděláváte na problém

Začala se vám ráno rosit okna? Jednu věc na nich nenechávejte, na podzim si zaděláváte na problém

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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