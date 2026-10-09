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Vědcům z NASA spadla brada. Na Měsici se objevila podivná věc

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Vědci z NASA zaznamenali na Měsíci vznik kráteru o průměru 222 metrů. Vznikl mezi dubnem a květnem 2024 po dopadu tělesa velikosti třípodlažního domu. Jde o největší nově vzniklý kráter, který kdy lidstvo přímo zdokumentovalo.
Vědcům z NASA spadla brada. Na Měsici se objevila podivná věc

Vědcům z NASA spadla brada. Na Měsici se objevila podivná věc

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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