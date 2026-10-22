Kdo má doma tuhle stavebnici z dob ČSSR, může chtít po sběratelích 25 000 Kč

Splněný sen z dětského pokojíčku: závodní legenda v obřím měřítku
Kdo by si nepamatoval ty časy, kdy se u televize drželo palce posádkám z Mladé Boleslavi? Právě odtud vyjel vůz, kterému se pro eleganci, nízkou váhu a zběsilou rychlost přezdívalo „Porsche východu“. Řeč je o Škodě 130 RS, závodním speciálu, který dodnes rozbuší srdce každému milovníkovi motorismu. A právě o jeho obří stavebnici v měřítku 1:8 se dnes pře celé Česko. Je to dílo, u kterého si kultovní stroj krok za krokem sestavíte přímo na vlastním stole, a pocit z toho je k nezaplacení.
Od triumfu na Rallye Monte Carlo ke 110 precizním dílům
Skutečná Škoda 130 RS si vybojovala nesmrtelnost v roce 1977, kdy zvítězila ve své třídě na legendární Rallye Monte Carlo. Tehdy to byla pecka, kterou jsme si v ČSSR připomínali ještě dlouho. Děti si mezitím hrály s jednoduššími plechovými a plastovými autíčky od národních podniků jako ITES, Kaden, Igra, Směr nebo Chemoplast. Stavebnice, o které je řeč dnes, vznikla později, v letech 2023 až 2024, pod hlavičkou nakladatelství DeAgostini. Skládala se ze 110 týdenních čísel. Modeláři si tak z jednotlivých dílů poskládali celou karoserii, věrně zpracovaný motor i detailní interiér.
Jak poznat originál z dob ČSSR od moderní stavebnice?
Možná máte dodnes na chalupě v krabici staré plechové autíčko na klíček nebo na bowden. Takové kousky z 70. a 80. let mají zcela jinou konstrukci než dnešní kovové repliky. Moderní model 1:8 je dospělá maketa o váze několika kilogramů, kterou rozhodně nepodstrčíte pod stromeček jako hračku z Tuzexu. Právě tady se často plete jedno s druhým, a proto je dobré vědět, co přesně držíte v ruce.
Jak připomíná odborník na historii modelářství a sběratelské zdroje: „Italské vydavatelství DeAgostini na československém trhu před rokem 1989 vůbec nepůsobilo. Skutečné retro modely škodovek z dob ČSSR vyráběly národní podniky jako ITES či Kaden. Titulky o zapomenutých pokladech z ČSSR u moderních časopiseckých modelů vznikají přejímáním článků bez kontroly cen a data vydání.“ Pro sběratele je to jasný vzkaz: čtěte popisky a koukejte na značení výrobce.
Kolik to dnes stojí a proč to lidi baví
Kdo sérii odebíral týden po týdnu v trafice, zaplatil dohromady zhruba 31 000 až 35 000 Kč. Na Aukru či Bazoši dnes narazíte na kompletní nerozbalenou nebo precizně sestavenou sadu za zhruba 18 000 až 25 500 Kč. Pro ty, kdo začátek sbírky v trafice propásli, je to skvělá šance získat celou legendu najednou a bez čekání na další číslo.
Ať už vám doma na polici stojí obří moderní Škoda 130 RS, nebo ve starých krabicích hledáte plechové autíčko ITES, jedno platí: český automobilový design a láska k modelářství mají v našich srdcích nesmazatelné místo. Mrkněte na půdu, do sklepa nebo k babičce do komody. Možná tam na vás čeká kousek dětství, který vám udělá radost víc než jakákoli cena na aukci.
Zdroje článku: deagostini.com, skoda-motorsport.com, ceskatrafika.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková