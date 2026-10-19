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Do sluneční soustavy přiletěl návštěvník od jiné hvězdy. ʻOumuamua se choval jinak, než astronomové čekali

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V říjnu 2017 spatřil havajský teleskop nenápadný světelný bod. Během několika dní se ukázalo, že astronomové nesledují obyčejnou planetku, ale těleso, které přiletělo z prostoru mezi hvězdami. Jeho tvar ani pohyb se přitom nevešly do jednoduchých představ o kometách a asteroidech.
Do sluneční soustavy přiletěl návštěvník od jiné hvězdy. ʻOumuamua se choval jinak, než astronomové čekali

Do sluneční soustavy přiletěl návštěvník od jiné hvězdy. ʻOumuamua se choval jinak, než astronomové čekali

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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