Do sluneční soustavy přiletěl návštěvník od jiné hvězdy. ʻOumuamua se choval jinak, než astronomové čekali

Návštěvník, který přišel pozdě na vlastní objevení
Když přehlídkový teleskop Pan-STARRS1 na Havaji 19. října 2017 zaznamenal nový objekt, měl za sebou už průlet kolem Slunce. Nejblíže k němu se dostal 9. září a v době objevu od nás opět odlétal. Zpočátku vypadal jako jedna z mnoha drobných planetek, které astronomové každoročně nacházejí. Rozhodující však nebyla fotografie, nýbrž výpočet dráhy.
Její mimořádně otevřený tvar ukázal, že objekt není gravitačně připoután ke Slunci a po průletu se nevrátí. Přiletěl z mezihvězdného prostoru a opět do něj zmizí. První potvrzený návštěvník tohoto druhu dostal označení 1I/2017 U1 a havajské jméno ʻOumuamua, volně vykládané jako posel přicházející zdaleka.
Jak zjistit tvar něčeho, co vidíme jen jako bod
Ani nejvýkonnější teleskopy nezískaly detailní snímek jeho povrchu. V astronomických datech byla ʻOumuamua nepatrným bodem, jehož jas se výrazně měnil. Z těchto výkyvů vědci usoudili, že jde o neobvykle protáhlý, případně zploštělý objekt, který se při rotaci střídavě natáčí k pozorovateli různě velkou plochou.
Populární obrázky dlouhého červenohnědého doutníku jsou proto uměleckými rekonstrukcemi, nikoli fotografiemi. Přibližná velikost, přesný tvar i vnitřní složení zůstávají nejisté. Načervenalé zbarvení může souviset s dlouhodobým působením záření na povrch materiálu putujícího galaxií.
Zrychlení, které spustilo velkou debatu
Další překvapení přišlo po zpřesnění dráhy. Pohyb objektu neodpovídal úplně tomu, co by způsobila gravitace Slunce a planet. Vědci zaznamenali malé dodatečné zrychlení. U komet podobný efekt běžně vzniká, když se z jejich povrchu uvolňuje plyn a působí jako nepatrná raketová tryska. Jenže ʻOumuamua neměla zřetelnou prachovou komu ani typický ohon.
Objevily se různé hypotézy o skrytém uvolňování plynu, zvláštním ledu, povrchových procesech a dokonce spekulace o umělém původu. Exotická interpretace získala mimořádnou publicitu, přestože nebyla podložena přímým důkazem technologie. V roce 2023 nabídla odborná studie mechanismus, při kterém se vodík vytvořený uvnitř vodního ledu kosmickým zářením později uvolňuje a těleso slabě urychluje.
Proč odpověď stále není úplná
Návrh s vodíkem je fyzikálně zajímavý, ale není výsledkem přímé chemické analýzy ʻOumuamuy. Přístroje ji nezachytily z dostatečné blízkosti, aby mohly rozhodnout mezi všemi modely. Vědecký spor tedy nesvědčí o mimozemské civilizaci; ukazuje spíš, jak těžké je rekonstruovat vlastnosti tělesa, které astronomové pozorovali jen krátce a z obrovské vzdálenosti. Jakmile se objekt vzdálil a zeslábl, možnost získat další zásadní data prakticky zmizela. Jeho příběh tak stojí na překvapivě malém množství měření, z nichž se odborníci snaží vyčíst maximum.
Příště už budeme vědět, kam namířit dalekohled
ʻOumuamua prokázala, že mezihvězdná tělesa nejsou jen teoretickou možností. Následné objevy dalších objektů přilétajících zpoza sluneční soustavy umožňují postupně porovnávat jejich vlastnosti a zjišťovat, nakolik byla první návštěva neobvyklá. Připravované rozsáhlé přehlídky oblohy mají šanci nacházet taková tělesa dříve, než proletí kolem Slunce.
Tehdy by bylo možné sledovat je déle a jednou k některému vyslat i průzkumnou sondu. Největší hodnota ʻOumuamuy možná nespočívá v tom, že by přinesla definitivní odpověď, ale v tom, že nám poprvé ukázala, jak málo víme o materiálu putujícím mezi hvězdami.
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Zdroje: Kód Enigma [1], NASA Science – ʻOumuamua [2], NASA – What We Know and Don't Know About ʻOumuamua [3], Nature – acceleration of ʻOumuamua by radiolytic hydrogen [4]. img ai generated