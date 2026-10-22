Ani jogurt, ani podmáslí. Kuřecí řízky budou šťavnaté, když je na noc naložíte do 1 tekutiny

Kuřecí řízek umí na talíři pěkně zklamat. Obal je zlatavý a křupe, jenže maso pod ním je suché a vláknité. Pomoc přitom často stojí v lednici hned vedle másla a stačí si na ni vzpomenout o den dřív.
Proč sáhnout po obyčejném mléce
Mléčné marinády mají v kuchyni dobrou pověst. Nejčastěji se do nich dává podmáslí nebo bílý jogurt, které ale masu přidají nakyslou chuť. Komu to nevadí, nemusí nic měnit. Kdo chce řízek s klasickou chutí, jakou si pamatuje z dětství, vystačí si s obyčejným mlékem. Navíc ho má doma skoro každý, takže kvůli řízkům nemusíte nic dokupovat.
Řízky v mléce zná spousta rodin ještě od babiček. Trik se hodí na kuřecí i vepřové maso a v hotovém řízku mléko nepoznáte.
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Plátky nejdřív nakrájejte a srovnejte na stejnou tloušťku, aby se pak propekly rovnoměrně. Rozklepávat je na tenkou placku nemá smysl, protože tenké maso při smažení vyschne rychleji. Ideální je zhruba centimetr.
Potom postupujte takto:
Maso vyskládejte do misky, krabičky nebo uzavíratelného sáčku. Zalijte ho mlékem tak, aby bylo celé ponořené. Kdo má chuť, může přidat třeba nakrájenou cibuli nebo snítku rozmarýnu. Nádobu přikryjte a uložte do lednice.
Celá noc v lednici je ideál. Když spěcháte, pomohou i dvě hodiny, i když efekt bude slabší. Nejpohodlnější je zalít maso mlékem po večeři a druhý den k obědu ho rovnou obalit.
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Nejvíc si noc v mléce užijí kuřecí prsa. Jsou velmi libová, proto se na pánvi vysuší dřív, než byste čekali.
Proč mléko pomáhá, se obvykle vysvětluje vápníkem. Maso obsahuje vlastní enzymy zvané kalpainy, které pozvolna narušují bílkovinné vazby držící svalovinu tuhou, a ke své práci vápník potřebují. Mléko ho má hodně a podle tohoto výkladu jim ho dodá.
Enzymy pracují pomalu, a proto se vyplatí dát masu celou noc. Rozdíl poznáte u stolu, protože řízek zůstane vláčný a křehký.
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Mokrý plátek se s trojobalem nekamarádí. Vrstva mléka na povrchu funguje jako kluzká podložka, na které se mouka a strouhanka špatně chytají. Řízky proto vytáhněte, nechte okapat a důkladně je osušte papírovou utěrkou.
Pak už následuje obvyklý postup s moukou, vejcem a strouhankou. Ani noc v mléce ovšem nezachrání řízek, který je příliš silný nebo se smaží moc dlouho. O výsledku pořád rozhoduje i tloušťka masa a hlídání pánve.
Na pánvi hraje roli teplota oleje
Olej musí být rozehřátý dřív, než do něj položíte první řízek. Teploměr k tomu nepotřebujete. Stačí do pánve hodit trochu strouhanky a sledovat ji: jakmile začne syčet a obalí se bublinkami, olej je dost horký. Ve studeném oleji řízek nasaje tuk a zůstane mastný.
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Do pánve dávejte jen tolik plátků, kolik se jich tam volně vejde. Přeplněná pánev olej rychle ochladí a strouhanka pak tuk vsakuje, takže obal zůstane měkký a mastný. Hotové řízky nechte chvíli okapat na papírové utěrce.
Chyby, které řízek pokazí, přehledně shrnuje tabulka:
Chyba Co se stane Jak tomu předejít Maso rozklepané na tenkou placku Při smažení vyschne rychleji Plátky srovnat na stejnou tloušťku, ideálně zhruba centimetr Mokrý plátek v trojobalu Mouka a strouhanka se špatně chytají Řízky nechat okapat a důkladně osušit papírovou utěrkou Řízek ve studeném oleji Nasaje tuk a zůstane mastný Olej rozehřát předem; je dost horký, když v něm strouhanka začne syčet a obalí se bublinkami Příliš mnoho plátků v pánvi najednou Olej se ochladí, obal vsákne tuk a zůstane měkký Dávat do pánve jen tolik plátků, kolik se jich tam volně vejde Mléko po mase patří do výlevky
Syrové kuře může obsahovat bakterie, proto s naloženým masem zacházejte opatrně. Celou dobu má ležet zakryté v lednici. Na kuchyňské lince při pokojové teplotě ho přes noc nikdy nenechávejte.
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Mléko, ve kterém maso leželo, už nepoužívejte do omáčky ani do těstíčka. V tekutině po syrovém kuřeti mohou zůstat bakterie z masa, proto ji po vytažení řízků rovnou vylijte. Misku od masa i vidličku, kterou jste řízky překládali, pak před dalším použitím pořádně umyjte.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-udelat-mekke-veprove-rizky/, https://ifunny.eu/tajemstvi-dokonale-krehkych-rizku-od-nasich-babicek-tuhle-jednu-ingredienci-dnes-skoro-nikdo-nepouziva/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/stavnate-kureci-rizky-jak-nalozit-rizky-krehke-maso, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/domacnost-vareni-kuchyn-rizky-nejlepsi-cesnek-jogurt/, https://www.tastingtable.com/952118/how-milk-can-help-you-make-the-juiciest-roast-chicken, https://www.consumerreports.org/food-safety/how-to-marinate-meat-safely, https://www.petitchef.cz/articles/jak-zkrehcit-maso-pomoci-teto-ingredience-kterou-uz-mate-doma-aid-14136