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Hrozná zpráva pro část českých důchodců. Z jednorázových 2 000 Kč od státu nedostanou ani korunuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hrozná zpráva pro část českých důchodců. Z jednorázových 2 000 Kč od státu nedostanou ani korunu
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 22.10.2026 03:12
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