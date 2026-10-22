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Hrozná zpráva pro část českých důchodců. Z jednorázových 2 000 Kč od státu nedostanou ani korunu

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Seniorům má v roce 2027, nejdříve v březnu, přijít mimořádná částka navíc […]
Hrozná zpráva pro část českých důchodců. Z jednorázových 2 000 Kč od státu nedostanou ani korunu

Hrozná zpráva pro část českých důchodců. Z jednorázových 2 000 Kč od státu nedostanou ani korunu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 03:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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