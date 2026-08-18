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Tohle opravdu není dinosaurus. Obří predátor vládl Zemi dávno před aktéry Jurského parku – a evolučně má blíž k nám než k T. rexovi

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Na první pohled vypadá, jako by utekl z druhohorního filmu: nízké tělo, mohutná lebka plná ostrých zubů a nad páteří obrovská plachta. Dimetrodon se proto už desítky let objevuje vedle dinosaurů v knihách, hračkách i populární kultuře. Jenže paleontologicky je to téměř dokonalý podvod na lidskou intuici.
Tohle opravdu není dinosaurus. Obří predátor vládl Zemi dávno před aktéry Jurského parku – a evolučně má blíž k nám než k T. rexovi

Tohle opravdu není dinosaurus. Obří predátor vládl Zemi dávno před aktéry Jurského parku – a evolučně má blíž k nám než k T. rexovi

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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