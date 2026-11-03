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Večírek s Václavem Moravcem: Nejsem zhrzený zaměstnanec, já jsem uměl odejít

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ROZHOVOR. Moderátor, novinář a teoretik médií Václav Moravec na zářijovém Večírku s Přítomností mluvil o proměně České televize, smyslu médií veřejné služby, sporu o zvaní Tomia Okamury i o tom, proč podle něj veřejnoprávní žurnalistika nemůže rezignovat na pravdivost, redakční autonomii a schopnost korigovat veřejnou debatu. Večírek, který se odehrál ještě před „hlasováním ve 4:36“,
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profimedia-0485937696

Zdroj: Televizní diskusní pořad České televize Otázky Václava Moravce. Na snímku (z roku 2019) Andrej Babiš, Václav Moravec a Petr Fiala. Foto: Milan Malíček / Právo / Profimedia
Doba čtení 15 min

Článek byl publikován 03.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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