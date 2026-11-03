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Kde se vzaly Babišovy noty o dobrovolných poplatcích. U Klause, Xavera i Svobodných

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Dennívýzva
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ANALÝZA. Premiér Andrej Babiš po protestech a odporu odborné i laické veřejnosti proti plánu zestátnit financování České televize a Českého rozhlasu vyrukoval s tím, že koncesionářské poplatky bude možné platit dobrovolně. Myšlenka to není nová, stejně jako nejsou nové argumenty, proč jde o nesmysl. Stojí za to připomenout, kdo návrhy na dobrovolné poplatky do veřejného
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Zdroj: Andrej Babiš. Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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