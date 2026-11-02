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Pro mladé uživatele sítí často není pravda prioritou, ukazuje studie

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Chování mladých uživatelů sociálních sítí analyzovala studie finské profesorky komunikace Vilmy Luomy-aho a Siao-čchen Čang z Oklahomské univerzity. Výsledek zveřejněný v odborném magazínu Information, Communication & Society překvapil zejména daty o významu pravdivosti sdělení pro potenciál jeho sdílení. „Lidé chtějí vědět, co si ostatní myslí, i když jde o nesprávnou informaci. Sdílením si kupují prostor v
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IMG_5191

Zdroj: Vilma Luomy-aho. Foto: se svolením Forum Media
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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