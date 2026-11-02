Pro mladé uživatele sítí často není pravda prioritou, ukazuje studie

Chování mladých uživatelů sociálních sítí analyzovala studie finské profesorky komunikace Vilmy Luomy-aho a Siao-čchen Čang z Oklahomské univerzity. Výsledek zveřejněný v odborném magazínu Information, Communication & Society překvapil zejména daty o významu pravdivosti sdělení pro potenciál jeho sdílení.
„Lidé chtějí vědět, co si ostatní myslí, i když jde o nesprávnou informaci. Sdílením si kupují prostor v sociální síti,“ uvádějí výzkumnice.
Poukazují na to, že aby se některé sdělení začalo sdílet, pro uživatele není podstatná jeho pravdivost.
Bezstarostné sdílení čehokoli
„Je to určitá nová forma, kdy se ostatních ptáte, co si oni o tom myslí a připojíte obrázek nebo zprávu, která může, ale nemusí být pravdivá,“ vysvětlují, byť dodávají, že se prozatím nejedná o převažující trend.
Takové uživatele sociálních sítí ve své studii označují slovem „carefree“ (lze přeložit jako „bezstarostní“). Jejich podíl na celkové populaci aktivní na sociálních sítí se v různých zemích liší.
Zajímá vás chování mladých na sociálních sítích či fenomén dezinformací? Setkejte se s Vilmou Luoma-aho na konferenci Forum Media, která se uskuteční již 10. listopadu v pražském O2 universu.
Tento text je i pozvánkou na 26. ročník této konference. HlídacíPes.org je mediálním partnerem akce. Lístky je možné zakoupit ZDE. Kompletní seznam řečníků najdete zde.
Například ve Finsku je to jen 12 procent, v Británii už je to skoro každý pátý uživatel (přibližně 18 procent lidí).
„Ti, kteří bezstarostně sdílejí neověřené informace, přitom nejsou technologicky neobratní. Naopak, jde o aktivní uživatele, kteří digitální nástroje dobře ovládají,“ upozorňuje Luoma-aho, která bude hostem letošního ročníku konference Forum Media.
Zároveň podle ní platí, že „čím více člověk používá sociální sítě a vytváří vlastní obsah, tím větší je pravděpodobnost, že bude sdílet také neověřené informace.“
Nepravdy jsou drahé
Šíření nepravdivých informací má podle studie i své ekonomické důsledky.
Podle autorek studie odhady konzultačních společností vyčíslují celosvětové roční náklady způsobené nepravdivými informacemi na 417 miliard dolarů.
Nejlépe zdokumentované jsou podle nich dopady ve zdravotnictví. Mezi konkrétními příklady ekonomických nákladů Vilma Luoma-aho zmiňuje poškozování pověsti firem, spotřebitelské bojkoty, krizové situace, odpor vůči očkování či náklady veřejné správy na ověřování faktů a kybernetické útoky namířené proti úřadům.