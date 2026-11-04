Ve čtvrtek ve 20:00 se neodlepíte od TV: Nova Cinema odpálí kultovní sci-fi pecku plnou akce

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Čas se neúprosně krátí a osud posledního lidského útočiště visí na tenkém vlásku. V simulované realitě se objevují hluboké trhliny, vyřazené programy rozehrávají nebezpečné šachové partie a osudový nepřítel se dokáže nekonečně replikovat. Vyvolený hrdina musí proniknout až k samotnému jádru chladného systému.
Netuší však, že každé jeho rozhodnutí a pokus o záchranu milované osoby může spustit řetězec nečekaných událostí. Otázky předurčenosti a svobodné vůle tak vystupují do popředí v celé své naléhavosti. Tento vizuální klenot nese název Matrix Reloaded (The Matrix Reloaded). V roce 2003 jej světu představila režijní dvojice Lana Wachowski a Lilly Wachowski. V hlavní roli Vyvoleného se vrátil fenomenální Keanu Reeves.
Dálnice vytvořená pro patnáct minut šílenství
Příprava tohoto strhujícího akčního thrilleru vyžadovala absolutní technologické i logistické nasazení. Když městské úřady odmítly vydat povolení k dlouhodobému uzavření reálné komunikace, filmový štáb se nezastavil před ničím. Na opuštěné vojenské základně Alameda Point nechal postavit vlastní 2,25 kilometru dlouhou tříproudovou dálnici obehnanou masivní betonovou zdí.
Tato unikátní stavba vyšla na 2,5 milionu dolarů. Po dokončení ikonické patnáctiminutové honičky byla celá konstrukce kompletně zdemolována a veškerý materiál zrecyklován. Impozantní souboj s desítkami klonů nebezpečného protivníka, kterého ztvárnil Hugo Weaving, se zapsal do filmové historie.
Na rozdíl od rozšířených mýtů o čistě počítačové grafice probíhalo natáčení extrémně fyzicky. Scéna se natáčela 27 dní a předcházel jí několikaměsíční náročný trénink bojových umění. Na place bojovali reální herci a kaskadéři v tištěných silikonových maskách, přičemž digitální technika sloužila především k doklonování pozadí a vyhlazení přechodů.
Gesto hodné skutečného hrdiny
Genialní herci si často hlídají své zisky, ale Reeves udělal nevídané gesto. Dobrovolně se totiž vzdal významného podílu z prodeje vstupenek – v hodnotě desítek milionů dolarů – a tyto peníze přenechal týmu vizuálních efektů a kaskadérům. Považoval je totiž za klíčové tvůrce celkového úspěchu.
Výrobní rozpočet 150 milionů dolarů z roku 2003 odpovídá započtením inflace k roku 2026 částce přibližně 250 milionů dolarů. Z této obrovské sumy padlo přibližně 100 milionů dolarů výhradně na vývoj a realizaci přelomových vizuálních technologií a fotorealistického skenování herců.
Finanční gigant s astronomickými tržbami
Investice se vyplatila do posledního centu. Film nakonec v kinech utržil astronomických 741,8 milionu dolarů a stal se v době svého uvedení komerčně nejúspěšnějším snímkem s mládeži nepřístupným ratingem R. Kvalitu snímku jednoznačně potvrzuje také hodnocení 79 % na serveru Kinobox.cz.
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „I když první díl přinesl hlubší myšlenkový šok, Reloaded posunul akční žánr na novou úroveň. Automobilová honička na dálnici a souboje jsou vizuální i hudební nářez, který ve filmografii sci-fi žánru nemá obdoby.“
Významný filmový kritik Roger Ebert ve své dobové recenzi zdůraznil: „Snímek představuje mimořádně zručné sci-fi dobrodružství, které dokázalo propojit vizuální efekty a kaskadérské umění s ambiciózním rozšířením fiktivního světa. Vytvořil popkulturní fenomén, kde se akce snoubí s pokusem o filozofickou debatu o předurčenosti a svobodné vůli.“
Mimořádný přínos kinematografii potvrdila i získaná ocenění, jako jsou BMI Film Music Award, Golden Trailer Award či prestižní TAURUS World Stunt Award za špičkové kaskadérské výkony.
Zdroj: youtube.com
Kde a kdy si užiješ sci-fi podívanou
Pokud si chceš tuto kultovní sci-fi podívanou vychutnat v plné parádě, poznač si datum v kalendáři. Snímek Matrix Reloaded vysílá stanice Nova Cinema ve čtvrtek 5. 11. 2026 od 20:00 do 22:50. Dokázal by ses vzdát milionů ve prospěch svých kolegů, kdyby tvůj úspěch závisel na jejich práci?
Zdroje článku: Kinobox, csfd.cz, en.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná