Lešení obklíčilo budovu v září 2024. Generální rekonstrukce zahrnovala obnovu střechy, elektroinstalace a rozvodů, nové podlahy i fasádu. Proměnou prošly také učebny a laboratoře. Několik kateder se muselo dočasně vystěhovat, zejména do kampusu na Borech. Šlo například o Centrum biologie, envigogiky a geověd. „
Stěhovali jsme s sebou a budeme stěhovat zpět vybavení laboratoří, mikroskopy, geologické, zoologické i botanické sbírky. V nových prostorech bude modernější zázemí, součástí Centra budou i učebny s přírodovědnou expozicí," uvedla vedoucí této katedry Iva Traxmandlová.
Zájem o studium na ZČU roste. V letošním prvním kole přijímacího řízení se přihlásilo přes 17 200 uchazečů. Nejvýrazněji vzrostl zájem o studium na pedagogické fakultě, která měla 4 800 přihlášek, což bylo nejvíce za posledních 19 let. Zájem se týkal všech studijních programů, včetně dlouhodobě nedostatkových aprobací, jako jsou matematika, informatika a fyzika.
Lepší a modernější zázemí teď po skončení rekonstrukce čeká i na další klíčová pracoviště fakulty. Vrátí se katedra pedagogiky a didaktiky, která vzdělává budoucí učitele napříč programy, katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, která se zaměřuje na přípravu pro práci s různorodými potřebami žáků a katedra primární a preprimární pedagogiky tam bude opět vzdělávat budoucí učitele mateřských a prvního stupně základních škol. Prostory budou sloužit také Centru tělesné výchovy a sportu, které využije hned několik nových cvičebních sálů.
„Dlouho se tu nemodernizovalo. Stará posilovna byla opravdu maličká a nekomfortní. Vešlo se tam zhruba deset studujících a prostor se rychle vydýchal. Z původní posilovny a malé tělocvičny se teď stal jeden větší sál, který bude sloužit pro cvičení typu body and mind, což je power jóga, pilates a další zdravotní a kompenzační cvičení,“ pochvaluje si Petra Kalistová z Centra tělesné výchovy a sportu.
Samotná posilovna je teď asi trojnásobně větší a změny se dočká i vybavení. „
Jsme za to opravdu hrozně rádi, protože studentů tady máme poměrně hodně a abych je mohli v současné době moderně učit, tak byla rekonstrukce opravdu potřebná a skutečně jsme ji tu toužebně očekávali,“ připustila.
Po novém roce musí ZČU ještě vysoutěžit nábytek a další potřebné vybavení, jehož náklady odhaduje na zhruba 20 milionů korun. Stěhovat zpět se vyučující i studující budou až s koncem akademického roku v létě 2027.
„Naším cílem bylo především vytvořit moderní zázemí pro přípravu budoucích učitelů. Nové učebny, laboratoře a cvičební sály nám umožní lépe propojovat teorii s praxí. Jsem rád, že se nám zároveň podařilo zachovat historický charakter budovy," uvedl děkan FPE ZČU Pavel Mentlík.
Součástí projektu bylo i propojení se sousední budovou na Klatovské třídě 51. Náklady na stavbu a část vybavení dosáhnou na 355 milionů s DPH.
„Rekonstrukci financovalo převážně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ZČU se na financování spolupodílela 30 procenty, tedy asi 110 miliony korun, “ řekla kvestorka ZČU Martina Větrovská. Budovu nově hlídají také modernější kamery, čtečky JIS karet a čidla pro detekci zvuků. Chodské náměstí by si zasloužilo důstojnější podobu
Opravená budova je znovu dominantou Chodského náměstí. Z fotografií je ale patrné, že prostranství nevypadá zrovna dvakrát důstojně.
Chodské náměstí by si podle vedení ZČU zasloužilo důstojnější podobu, foto: Zuzana Pešková
„Jsem rád, že rekonstrukcemi svých historických budov v centru Plzně univerzita přispívá ke kultivaci veřejného prostoru a naplňuje tak další ze svých rolí ve městě. Rekonstrukce budovy Fakulty pedagogické na Chodském náměstí výrazně pozvedla estetickou úroveň jejího okolí. Moc bych si přál, aby na ni v budoucnu město Plzeň navázalo také revitalizací celého Chodského náměstí, které si vzhledem ke svému historickému významu i důležité roli při každoročních květnových oslavách osvobození města rozhodně zaslouží důstojnější podobu, než jakou má dnes," doplnil rektor ZČU Miroslav Lávička.
Nejedná se přitom o první rekonstrukci budovy na Chodském náměstí. V letech 1968-1969 prošla budova také generální opravou, tehdy ještě jako základní škola. Fakultě dnes slouží i sousední adresa Klatovská 51, jejíž opravy jsou také v plánu. ZČU momentálně čeká na vhodnou dotační výzvu. Kromě toho FPE ZČU sídlí ještě v centru města, ve Veleslavínově 42, kde má i děkanát.