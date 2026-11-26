Akce se uskuteční na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Podrobný program najdou zájemci na webu
zvazvedu.cz.
Deset mladých řečníků, dva dny plné vědy a až 400 účastníků. Plzeň se 27. a 28. listopadu stane místem setkání mladých lidí, které spojuje zájem o vědu, výzkum a moderní technologie.
„Nadcházející akce v Plzni bude tou vůbec největší, která kdy pod hlavičkou Zvaž vědu! vznikla,“ říká osmnáctiletý Jan Herzig, student domažlického gymnázia, který se věnuje astronomii a výzkumu exoplanet a je spoluzakladatelem a ředitelem projektu Zvaž vědu!.
Letos zvítězil v soutěži Středoškolák roku 2026 díky svým vědeckým úspěchům a mimoškolním aktivitám. Na návrh poslance Martina Kupky byl rovněž nominován na státní vyznamenání a 18. listopadu 2026 byl jako jeden z 29 talentovaných studentů pozván prezidentem Petrem Pavlem na osobní setkání na Pražský hrad u příležitosti Mezinárodního dne studentstva.
Jan Herzig, druhý zprava od prezidenta, foto: Tomáš Fongus, Kancelář prezidenta republiky Od mumifikovaného varana po chytré boty
Jak se podle staroegyptských postupů mumifikuje varan? Mohou chytré vložky do bot pomáhat lidem? A lze z mozkových vln rozpoznat první příznaky Alzheimerovy choroby? I taková témata nabídne páteční program, který odstartuje v 9 hodin. Ve dvou přednáškových sálech se představí deset mladých vědeckých talentů, kteří už během studia pracují na vlastních výzkumných projektech, uspěli v odborných soutěžích nebo získávají zkušenosti na vědeckých pracovištích.
Největší radost mám, když se z posluchačů stanou přednášející. Přijdou se inspirovat a o rok či dva později představují vlastní výzkumné projekty úspěšné klidně i na celosvětové úrovni. Právě tak se nadšení pro vědu šíří dál.Jan Herzig — ředitel projektu Zvaž vědu!
Jedno z nejneobvyklejších témat představí Miriam Žáčková, která se věnovala výzkumu staroegyptské mumifikace a vlastnoručně vytvořila rakev s mumií varana podle historických pramenů. Jiří Račanský ukáže vývoj chytrých vložek do bot, zatímco Emma Hrdličková přiblíží výzkum mozkových vln v souvislosti s Alzheimerovou chorobou. Daniel Jedlička, student technického lycea v Plzni a medailista mezinárodních fyzikálních soutěží, zavede posluchače do světa téměř nezachytitelných částic – neutrin.
Další přednášky nabídnou pohled do světa kvantových počítačů, moderní mikroskopie, genetického výzkumu, nových materiálů i zániku hvězd a vzniku černých děr.
Na podobných akcích vznikají mezi studenty nová přátelství
Konference není pouze přehlídkou vědeckých úspěchů. Je především místem, kde se mohou setkávat mladí lidé s podobnými zájmy, sdílet zkušenosti a získávat kontakty, které jim pomohou na další cestě za vědou. Součástí programu budou také exkurze na zajímavá vědecká a technologická pracoviště v Plzni. Novinkou letošního ročníku bude páteční večerní networkingové setkání. Nabídne prostor pro neformální rozhovory, výměnu zkušeností i navazování přátelství. Díky Zvaž vědu! vznikla podle Herzigových slov velká část jeho vlastních přátelství.
V sobotu 28. listopadu bude konference pokračovat na Fakultě aplikovaných věd ZČU. Připraveno bude deset workshopů ve dvou blocích, například práce s kosmickými materiály, chemické experimenty, geografické aktivity, vědecká metoda a prezentační dovednosti. Studenti se také dozvědí, jak se pustit do vlastního výzkumného projektu. Součástí sobotního programu bude odborná přednáška a panelová diskuse o současnosti a budoucnosti české vědy.
Zvaž vědu! je celostátní studentský projekt zaměřený na popularizaci vědy, podporu mladých talentů a propojování studentů se světem výzkumu a moderních technologií. Od roku 2023 pořádá konference, přednášky a další vzdělávací aktivity. Jeho organizaci zajišťují především středoškoláci a začínající vysokoškoláci. Jimi pořádané akce navštívilo více než 2 400 studentů z více než 200 škol.