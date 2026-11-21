Dagmar Havlová, Eva Holubová, Pavlína Pořízková v komedii o ženách, které chtějí po šedesátce začít znovu žít. Kombinace známých hereckých tváří a vděčné zápletky pro ženské publikum působila zprvu jako jasný recept na divácký hit. Návštěvníci ale nakonec odcházeli z kin s velkými rozpaky. Opravdu si Bardotky zaslouží negativní ohlasy, nebo se přece jen jedná o neškodnou komediální zábavu? To můžete už nyní zjistit na platformě CANAL+.
Snímek vypráví o třech kamarádkách ze školy, jejichž život po šedesátce není ideální. Ivu (Eva Holubová) trápí nudný manželský život s apatickým manželem a Meda (Dagmar Havlová) trpí samotou a žije jen pro svou velkou zahradu. Jen jejich v Americe žijící parťačka Valerie (Pavlína Pořízková) jede pořád naplno a při příjezdu na oslavu narozenin jedné z nich se rozhodne, že musí svým kamarádkám vrátit chuť do života. Trojice žen tak nabírá třetí životní dech a vydává se na dobrodružství plné vína, striptérů, trávy i trapasů.
Bardotky mají na první pohled vše, čím by měl podobný počin disponovat. Prověřené herečky, lehký humor a vděčné zaměření na starší dámské publikum, které by se mohlo snadno poznat v každodenních problémech hlavních hrdinek. Příliš tuzemských počinů zaměřených na starosti starších žen se ostatně v kinech nevyskytuje a už jen za tuto tematiku si zaslouží film jistou pozornost. Jenže slibný námět se dle negativních kritiků, ale také poměrně naštvaných diváků nepodařilo ani zdaleka vytěžit.
Místo uvěřitelných starostí jsou totiž Bardotky dle diváckých reakcí směsicí těžkopádných a křečovitých scén, které vůbec nejsou vtipné a hlavní hrdinky se zde chovají často velmi nepřirozeně. Bardotky sice nezapřou hezkou kameru a jisté řemeslo, chybí jim ale dobrý scénář a ucelená dramaturgie. Kvůli tomu se tu většinu stopáže v podstatě nic zajímavého nestane, ústřední hrdinky se nevyvíjejí dvakrát uvěřitelně a snímek je tak jen přehlídkou nehumorných pasáží, které jsou navíc často ukázkou špatného využívání product placementu.
Herecké trio si tu odehraje svůj standard a snaží se i zvláštní situace odehrát s jistou grácií. Problém je, že nemají moc co hrát a diváci se dle hodnocení nemají moc kde smát. Na Kinoboxu proto mají zatím Bardotky poněkud zdrcující 27% hodnocení, což z nich dosud činí jeden z nejhorších českých filmů roku. V kinech tato letní zábava zabrala tak napůl; o divácký megahit se sice nejednalo, ale podle údajů společnosti Bontonfilm na Bardotky přišlo solidních 97 tisíc diváků a není vyloučené, že do konce roku překonají i kýženou hranici sta tisíc. I díky návštěvnosti se tak objevují i spokojenější hlasy, které tvrdí, že kritika diváků je v tomto případě až moc přísná a stále se jedná o neurážející letní komedii, u níž se vyplatí nemít přehnaná očekávání. Na platformě CANAL+ proto mohou Bardotky možná najít nové publikum, které je ocení.
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Zdroj: CANAL+, Bontonfilm, Kinobox