Tento týden je z hlediska novinek na streamu poměrně vydatný. Na své si přijdou jak fanoušci tuzemské tvorby, tak příznivci komiksů či Nicolase Cage, jenž se představuje na Amazon Prime v nové ambiciózní roli.
Bardotky
Dagmar Havlová
, Eva Holubová
a Pavlína Pořízková
se v nové české komedii na CANAL+
představují jako trojice dávných kamarádek, které se po letech znovu setkávají, a jelikož jejich životy malinko ustrnuly na místě, chtějí s tím něco udělat. Rozhodnou se ignorovat svůj věk, začít si užívat života plnými doušky a nebojí se přitom porušit i pár pravidel.
Na Netflix dorazil neprávem přehlížený rodinný film Tomáše Pavlíčka a Kateřiny Karhánkové, kteří natočili solidní žánrovku s hororovými prvky. Dvanáctiletá Nikča zůstává se svým mladším bráškou přes víkend poprvé sama doma a hodlá proto uspořádat pořádnou holčičí jízdu. Nic ale nejde podle plánu. Na návštěvu sice přijde spolužačka Gabča, kýženou párty ale naruší jak otravný bráška, tak nečekaný host a zejména pomalu rostoucí bubák pod postelí.
Vít Klusák
dorazil na Oneplay
s dalším naléhavým dokumentem, v němž varuje před „obyčejnými“ chybami za volantem a ukazuje, že k tragédii nemusí docházet pouze vinou rychlé či agresivní jízdy. Někdy totiž stačí jen mírná nepozornost, nedodržování bezpečné vzdálenosti či únava. Snímek si vybírá čtyři tragické dopravní nehody a jejich aktéry, kteří se prostřednictvím rekonstrukce daného momentu vyrovnávají s okamžikem, co navždy změnil jejich život.
Nicolas Cage
a Christian Bale
se proměnili k nepoznání v novém ambiciózním dramatu oceňovaného režiséra Davida O. Russella
. Biografické drama sleduje Cage coby absolutní legendu amerického fotbalu Johna Maddena a jeho neuvěřitelnou cestu z úspěšného trenéra, jenž vyhrál Super Bowl, do pozice ikonického moderátora a také člověka, jenž stál za zrodem slavné videoherní série. Snímek shrnuje jeho neobyčejnou kariéru a zejména svéráznou osobnost.
Bob Odenkirk
se po nářezu Nikdo
opět představuje v akčnější roli coby šerif malého zasněženého městečka v Minnesotě. I když se zdá, že zde najde potřebný klid, po nepovedené bankovní loupeži narazí na spiknutí, po němž zjistí, že na tomhle místě není všechno úplně normální. Sympatická žánrovka kombinuje brutální akci s černohumorným feelingem jak od bratrů Coenů.
Hororová jízda vás čeká, pokud si na SkyShowtime zapnete děsivého Pasažéra. Snímek vypráví o šťastném páru, který se před narozením potomka vydává na bezstarostný road trip. Během cesty ale narazí na děsivou nehodu, při níž zahlédnou cosi temného a zlověstného. Brzy zjistí, že se jednalo o démona, který terorizuje tamní silnice, na nichž si coby smrtící pasažér vybírá své další oběti. A nyní si samozřejmě vyhlédl ústřední pár.
Na české platformě KVIFF.TV už si můžete pořídit nejnavštěvovanější hit tohoto roku, čtvrtého Spider-Mana s Tomem Hollandem. Poté, co na něj všichni jeho nejbližší zapomněli, je Peter Parker už léta osamoceným hrdinou, nyní mu ale osud znovu zkříží cestu s milovanou MJ. Do toho se navíc musí vypořádat s náročnou fyzickou proměnou a tajemným záporákem, jenž se dokáže dostat do mysli ostatních lidí.
Zdroje: Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, SkyShowtime, KVIFF.TV, CANAL+, Oneplay