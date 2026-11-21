Ve Vratných lahvích Jana Svěráka si učitel Josef Tkaloun (Zdeněk Svěrák) najde v důchodu brigádu ve výkupu lahví a u okénka mu neunikne skoro nic. Filmařům ale pár detailů přece jen proklouzlo. Polévka se mezi záběry sama ozdobí pažitkou, jezevčík změní barvu a jedna SMS dorazí dřív, než ji někdo stihl odeslat.
Polévka se ozdobila sama
Hned v úvodu filmu to Tkaloun ve škole vzdá a zůstane doma, kde ale klid nenajde ani on, ani jeho žena Eliška (Daniela Kolářová). Poté, co spolu znovu nasadí dveře, mu Eliška nabídne polévku, aby byl ještě klidnější. Nalije ji do talíře, naběračku odloží a oběma rukama nese talíř ke stolu. Nic dalšího do polévky nepřidá. Po střihu ale talíř dosedne na stůl a uprostřed něj leží pořádná hromádka nasekané pažitky. Krájet jsme ji sice viděli o chvíli dřív, jenže do talíře ji nikdo nedal. Buď má Eliška kouzelný talíř, nebo se mezi záběry ztratil jeden krok.
Jezevčík změnil barvu
U okénka výkupu se Tkaloun potká s kdekým a někteří zákazníci po něm chtějí i věci, které s lahvemi vůbec nesouvisí. Jedna paní ho poprosí, jestli by jí během nákupu nepohlídal psa, a podá mu ho přes okénko i s taškou. V tu chvíli z ní vykukuje jasně hnědý jezevčík. Jakmile si ho ale Tkaloun vezme, je v tašce najednou jezevčík černý. Psi se při natáčení zjevně vystřídali a nikdo si toho nevšiml. A pokud se na scénu podíváte ještě pozorněji, zjistíte, že pes není jediné, co se v ní změnilo. O tom ale víc ve videu.
SMS z budoucnosti
Ve výkupu s Tkalounem pracuje i Úlisný v podání Jana Budaře, který má slabost pro dívku přezdívanou Čárkovaná. Jednou mu mezi přepravkami pípne telefon a on se podívá, kdo mu píše. Zpráva ho nepotěší, protože končí větou, že není její typ. My se ale podíváme na čísla na displeji. Pod textem stojí, že SMS přišla 17. dubna 2006 ve 20:26. Hodiny nahoře na tom samém displeji přitom ukazují 19:54. Zpráva tedy dorazila o půl hodiny dřív, než ji Čárkovaná vůbec odeslala. Dalších sedm chyb uvidíte v našem přiloženém videu.
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Zdroj: Kinobox