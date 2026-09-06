Vajíčkový salát s trikem, díky kterému je jemnější, krémovější a mnohem chutnější

Vajíčka už dávno nejsou surovina za pár korun, jak si to mnozí pamatují z dřívějška. Jenže vajíčkové pomazánky a saláty máme pořád rádi, takže je stejně koupíme, případně sáhneme po domácích. Když je potřeba rychle vymyslet svačinu, večeři nebo něco na chleba, vajíčkový salát bývá sázka na jistotu. Je hotový rychle a díky jarní cibulce, plnotučné hořčici a troše petrželky má svěží, poctivě domácí chuť. Nejvíc se mi osvědčila vejce uvařená natvrdo a aspoň krátké odležení v lednici. Salát se pak trochu uklidní a chutná líp.
Na
vajíčkovém salátu je příjemné hlavně to, že kvůli němu člověk nemusí rozjíždět velké vaření. Suroviny bývají většinou doma, v lednici se nějaká ta a hořčice najde skoro vždycky. Za chvíli je mísa na stole. U nás se jí nejčastěji s majonéza čerstvým chlebem, někdy ho namažu i do rohlíků, když se jede pryč a je potřeba něco rychle zabalit. Když náhodou zbyde do druhého dne, chuť bývá ještě o chlup lepší. Moc často se to ale nestává.
Můj tip zní: Část vajec rozmačkejte vidličkou a část nakrájejte na malé kousky. Salát pak není hladká hmota, ale ani suchá směs, která se z chleba sype na talíř. Vajíčkový salát má víc podob, než se zdá
Vajíčkový salát patří k jídlům, která si každá domácnost trochu upraví po svém. Základ se ale většinou moc nemění:
vejce natvrdo, majonéza, často také hořčice, cibule, sůl a pepř. Podobně ho popisují i běžné přehledy věnované tomuto jídlu. Někdo přidává celer, jinde zase nedají dopustit na kyselou okurku nebo papriku. Dá se dát do misky jako salát, ale stejně dobře funguje jako pomazánka do pečiva.
Je to recept s překvapivě širokým záběrem. Vedle klasické domácí verze se často dělají i lehčí varianty s
bílým jogurtem nebo tvarohem. Ve starších retro úpravách se počítalo také s tím, že se do salátu přidají uvařené brambory a kyselé okurky, jak to bývalo podle tehdejších norem. Já se většinou držím jednodušší verze bez brambor. Na běžnou je praktičtější a vajíčka v ní zůstanou hlavní. svačinu Recept na domácí a rychlý vajíčkový salát
Doba přípravy: 20 minut
Doba chlazení: 15 minut
Počet porcí: 4 porce Ingredience, které budeme potřebovat 8 vajec 4 ks jarní cibulky 4 lžíce majonézy 1 lžíce plnotučné hořčice 2 lžíce nasekané petrželky 1/2 lžičky soli 1/4 lžičky čerstvě mletého černého pepře 1 lžička citronové šťávy, volitelně Postup přípravy vynikajícího vajíčkového salátu
1.
Vejce vložte do hrnce se studenou vodou, přiveďte k varu a vařte natvrdo 10 minut. Potom je hned přendejte do studené vody. Půjdou líp loupat a nebudete se s nimi zbytečně trápit.
2. Vychladlá
vejce oloupejte. Čtyři nakrájejte na menší kostičky, zbylá čtyři jen lehce rozmačkejte vidličkou. Díky tomu nebude salát jednotvárně hladký.
3. Očistěte
jarní cibulku a nakrájejte ji nadrobno. Nasekejte také petrželku, spíš najemno, aby se v salátu dobře rozptýlila a nezůstala v pár velkých kusech. Foto: Cooky.cz, Vajíčka si rozdělte na dvě poloviny, jedny nakrájejte, další rozmačkejte.
4. Do mísy dejte nakrájená i rozmačkaná
vejce, přidejte majonézu a plnotučnou hořčici. Promíchejte opatrně, stačí pár tahů lžící. Směs má být krémová, ne úplně rozbitá na kaši.
5. Přidejte
jarní cibulku, petrželku, sůl a pepř. Kdo chce salát svěžejší, může ho zakápnout také citronovou šťávou.
6. Ochutnejte a podle potřeby dolaďte
hořčici, sůl nebo pepř. Vejce nebývají vždycky stejně velká, takže finální dochucení na konci není zbytečnost.
7. Hotový
vajíčkový salát zakryjte a dejte aspoň na 15 minut do lednice. Po krátkém odležení se chutě propojí a salát se bude i líp mazat. Foto: Cooky.cz, Hotový salát necháme cca 15 minut odležet v lednici.
8. Podávejte s
čerstvým chlebem, rohlíky nebo tousty. V lednici vydrží dobře uzavřený přibližně 1 den, u nás ale obvykle zmizí ještě tentýž den. Ještě pár rad na závěr k vajíčkovému salátu Pokud chcete jemnější salát, přidejte 1 lžíci bílého jogurtu a o jednu lžíci snižte množství majonézy. Kdo má raději kyselejší chuť, může vmíchat i 1 menší kyselou okurku nakrájenou nadrobno. Na chlebíčky se hodí hustší konzistence, do rohlíků a baget může být salát klidně o něco krémovější.
Pokud víte, že budete vajíčkový salát připravovat večer, uvařte si
vejce ráno nebo už den předem. Vychlazená se krájí mnohem lépe, méně se drolí a samotné míchání pak zabere jen pár minut.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková