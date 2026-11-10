Buřty na černém pivu jako z poctivé hospody: Česká klasika s výraznou chutí, kterou snadno připravíte doma

na Buřty černém pivu jsou přesně ten typ jídla, po kterém člověk sáhne, když má chuť na něco vydatného a nechce kvůli tomu stát půl odpoledne u sporáku. Fungují ve všední den, stejně jako o víkendu, kdy se vaření spíš odkládá. Cibule, , kečup, špekáčky pivo. Víc toho vlastně není potřeba, trouba si s tím poradí. Taková domácí , bez příkras a hospodská klasika bez zbytečného vymýšlení.
Rozhodují hlavně dvě věci:
cibulí nešetřit a vzít slušné špekáčky, ne první levný balíček, který přijde pod ruku. Špekáček je podle Wikipedie tradiční český uzenářský výrobek a jeho původ sahá ke konci 19. století, takže o žádnou novodobou internetovou módu nejde. V různých receptech se objevuje 0,5 až 1 litr černého piva, k tomu dvě až čtyři cibule, česnek, hořčice nebo chilli. Tahle varianta je střídmější. Možná i proto se k ní člověk bez velkého přemýšlení vrátí. Recept na jednoduché buřty na černém pivu
Doba přípravy: 55 minut Co potřebujeme
Základ: 8 ks špekáčků 3 ks větších cibulí 330 až 500 ml černého piva 3 lžíce kečupu
Dochucení: 2 stroužky česneku 1 lžíce plnotučné hořčice 1 špetka pepře dle chuti chilli nebo feferonka Postup přípravy klasických buřtů na černém pivu
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Špekáčky podélně nařízněte nebo rozkrojte napůl, ale nedělejte z nich tenké plátky. V pekáčku by se pak snadno rozpadaly a jídlo by zbytečně ztratilo tvar.
2.
Cibuli nakrájejte na proužky. Asi polovinu dejte na dno pekáčku. Nemusí to být vyskládané jako do vitríny, stačí rozumně rovnoměrná vrstva.
3. Na cibuli rozložte
špekáčky, nejlépe řeznou stranou dolů. Navrch přijde zbytek cibule.
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4. V menší misce smíchejte
kečup, hořčici, prolisovaný česnek, pepř a případně trochu chilli. Směs rozetřete po povrchu. Lžící to jde úplně dobře.
5. Všechno zalijte
černým pivem. Špekáčky nemusí být potopené celé, to není cílem. Tekutiny ale musí být dost, aby cibule změkla a v pekáčku se postupně udělala šťáva.
6. Pečte zhruba
45 až 60 minut. Ke konci je lepší pekáček zkontrolovat, pivo se někdy odpaří rychleji, než by člověk čekal. Pokud je šťávy málo, přilijte pár lžic piva. Hotové jsou buřty ve chvíli, kdy cibule změkne a šťáva lehce zhoustne. Foto: Cooky.cz, Česká klasika, co si na nic nehraje: Buřty na černém pivu mají sílu hospodské dobroty i snadnou přípravu doma
TIP: Kdo chce výraznější chuť, může přidat pár plátků slaniny. Recept bez ní funguje normálně dál, se slaninou se jen posune o kus blíž k talíři, jaký by člověk čekal v hospodě. Černé pivo, nebo světlé?
Nejčastěji se používá
černé pivo. Omáčce dá jemně nasládlý, trochu karamelový tón a výsledná chuť pak nebývá tak řízná. Někdo do pekáčku nalije celý litr, jinde vystačí půllitr. V praxi se vyplatí držet zhruba jedné lahve až půllitru, podle toho, jak velký pekáček máte.
Světlé pivo použít jde také, jen je potřeba počítat s tím, že jídlo může působit sušším a o něco hořčejším dojmem. Pokud něco upravovat, pak spíš přidat cibuli než další kečup. Nemá z toho vzniknout sladká lepivá omáčka. Důležité je, aby se
cibule, pivo a výpek propojily do poctivé šťávy.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie