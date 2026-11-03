Jahody zasazené v listopadu mají náskok celou zimu. Kdo čeká na jaro, sklízí o týdny později a polovinu toho co soused

Dva záhony za jedním plotem, stejná odrůda, stejné slunce. V polovině května se na jednom kupí husté trsy s prvními bílými květy, na druhém se teprve vzpamatovávají útlé sazeničky, které majitel přinesl z jarního trhu. O rozdílu se přitom rozhodlo už před půl rokem, jednoho sychravého listopadového odpoledne. Mladá jahodníková rostlina potřebuje po přesazení zhruba dva až tři týdny, než založí nové kořeny. Kdo ji dostane do země před zámrazem, nechá ji tuhle nevděčnou práci pod povrchem odvést ještě na podzim. Jarní sazenice musí zakořeňovat a zároveň kvést, a na to obvykle nemá dost sil.
Náskok pod zemí: co jahodník stihne udělat do prvních mrazů
Odborníci z poradenské služby Státní univerzity Severní Karolíny, kteří se pěstováním jahod zabývají systematicky, popisují první týdny po výsadbě jako období obnovy kořenů. Za dva až tři týdny rostlina vytvoří nový kořenový systém a teprve potom začne pořádně přijímat živiny. Pokud se ujímá pozdě nebo ve stresu, odnese to podle nich právě jarní výnos.
Jahodník v zimě neroste. Přečká ji v klidové fázi a mrazy přežívají hlavně korunka, tedy srdíčko, z něhož raší listy i květy, a kořeny ukryté v půdě. Na jaře ovšem rostlina vyráží z hotového základu. Má kořeny, které sahají do vláhy, a srdíčko připravené vyhnat květní stvoly hned, jak se oteplí.
Americké zdroje k tomu přidávají další souvislost. Čím větší listovou plochu sazenice nashromáždí koncem podzimu a začátkem zimy, tím lépe se jí obvykle daří na jaře. Listy navíc přes zimu fungují jako přirozená izolace srdíčka.
Listopadová výsadba jahod v Česku: dokdy je ještě čas
Kalendář tuzemských pěstitelů je opatrnější než britský. Metodický materiál Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy řadí výsadbu zelené a prostokořenné sadby do období od srpna do října. Sazenice s kořenovým balem lze podle něj sázet kdykoli během roku, pokud to dovolí počasí. Prodejci sadby rozesílají podzimní rostliny až do zámrazu, v praxi obvykle do počátku listopadu.
Rozdíl mezi Británií a Českem vysvětlují klimatická data. Britský listopad má podle normálů britské meteorologické služby Met Office za roky 1991 až 2020 průměrná maxima kolem 9,4 °C, minima okolo 3,6 °C a jen zhruba pět a půl dne s mrazem. Srážek přitom spadne přes 120 mm. V Česku se podle ČHMÚ pohybuje průměrná listopadová teplota kolem 3,5 °C. Naše zima navíc přichází nerovnoměrně, takže jižní Morava a Polabí mohou mít ještě měkkou hlínu, zatímco podhůří už zamrzá.
Pro listopad 2026 z toho plyne poměrně jasné pravidlo:
Nížiny a mírné polohy: začátek, nanejvýš první polovina listopadu. Vyšší polohy a mrazové kotliny: raději říjen, v listopadu už je to sázka na štěstí. Kdekoli: pouze do nezamrzlé půdy, která se po stisknutí v dlani nerozmaže v bláto.
Ve druhé polovině měsíce se riziko výrazně zvyšuje. Sázet má smysl jedině tehdy, když předpověď slibuje aspoň několik týdnů bez trvalého mrazu. Zmrzlou nebo rozbahněnou zem doporučují britští zahradníci z pořadu Gardeners‘ World nechat na pokoji, a to platí i pro jahody.
Karmen, Rumba nebo Ostara: jakou sadbu koupit na podzim
Žádný zvláštní druh „zimních jahod“ neexistuje. U pozdní výsadby rozhoduje hlavně forma sadby a teprve potom název na visačce. Zelená zakořeněná sazenice nebo rostlina v kontejneru se ujme mnohem spolehlivěji než holý kořínek, který do země přijde na poslední chvíli.
V nabídkách tuzemských zahradnictví se opakuje několik osvědčených jmen:
Odrůda Typ Proč ji zvážit Rumba, Honeoye jednouplodící, raná plody dozrávají mezi prvními Karmen, Senga Sengana, Korona jednouplodící, poloraná spolehlivá klasika českých zahrad Florence jednouplodící, pozdní prodlouží sezonu do léta Ostara stáleplodící plodí od léta až do mrazů
Jednouplodící jahodníky dávají hlavní úrodu v červnu a červenci, stáleplodící plodí průběžně. Kdo touží po co nejčasnější misce, sáhne po raných odrůdách.
Samostatnou kapitolu tvoří frigo sadba, kterou obchody nabízejí zjara. Sazenice se vyrývají na podzim a skladují při −1 °C, aby nespotřebovaly zásobní látky. Sázejí se od jara zhruba do června a plodí přibližně za dva měsíce. Je to rychlá a užitečná zkratka, jen má jinou logiku než zelená sadba. U té podle českých prodejců jarní výsadba obvykle znamená slabší první sklizeň, zatímco podzimní sazenice plodí naplno hned v následující sezoně.
Zdroj fotografie: Freepik Jak sázet jahody v listopadu, aby přečkaly mráz
Výsadba trvá pár minut, chyby se ale vymstí až v dubnu. Podle návodu britské Královské zahradnické společnosti (RHS) patří jahodník na slunné místo do propustné, humózní půdy, kde nestojí voda. Holovouský materiál doporučuje hlinitopísčité půdy s dostatkem vláhy a neutrální až mírně kyselou reakcí.
Nejdůležitější je hloubka. Srdíčko musí zůstat přesně v úrovni povrchu. Zasypaná korunka hnije, vytažená příliš vysoko vysychá a namrzá. Rozestupy se podle zdroje liší. RHS radí 35 až 40 cm mezi rostlinami a asi 75 cm mezi řádky, české zahradnictví počítá s 25 až 30 cm v řadě a zhruba 50 cm mezi řádky. Na malé zahrádce dává smysl spíš tuzemská varianta, ve vlhčím kraji ale pomohou širší rozestupy, které porost lépe provzdušní.
Po zasazení zeminu kolem kořenů přitlačte a důkladně zalijte. Půda má zůstat vlhká, nikoli rozmáčená. Ochrana přichází na řadu až po několika mrazících. Podle poradenské služby Minnesotské univerzity může korunka utrpět poškození nebo odumřít zhruba při −9,4 °C. Americká univerzita proto radí zakrýt záhon vrstvou 10 až 15 cm čisté slámy bez semen plevelů. Sláma tlumí holomrazy a brání vysychání. Na jaře se odhrne a část zůstane mezi rostlinami jako mulč. Když přijde tuhá zima bez sněhu, poslouží chvojí nebo netkaná textilie. Mokrý a slehlý materiál by ale srdíčko dusil. Jahody v truhlících a květináčích promrzají rychleji než v záhoně, takže si zaslouží závětří a obalení nádoby.
Odkud se bere sousedův dvojnásobek
Rekordní úroda za plotem obvykle neplyne z jediného kouzla. Spíš z několika drobností, které do sebe zapadnou. Soused sázel včas, koupil silné sazenice a dopřál jim slunné místo s půdou, která po dešti neplave. Před zimou nechal rostlinám dost listů a srdíčka přikryl slámou. Na jaře pak jeho jahodník nemusí dohánět zakořenění a veškerou energii vloží do květů.
Jarní sazenice zelené sadby přitom začíná s handicapem. Po přesazení řeší šok, buduje kořeny a k tomu má nasazovat plody. První sklizeň proto bývá znatelně skromnější a plná síla přichází až o rok později. Kdo k podzimní výsadbě přidá ještě únorové nebo březnové zakrytí fólií či tunelem, může náskok dál prodloužit. Gardeners‘ World uvádí, že jahody pod krytem rostou o několik týdnů napřed oproti venkovním a dají se sklízet už od května.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková