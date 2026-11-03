Timothy Treadwell žil 13 let mezi grizzlymi. Zabil ho jediný týden navíc, protože na podzim se mění chemie medvědího metabolismu

Neděle 5. října 2003, 13:47. V táboře u jezera Kaflia na Aljašce se spustí videokamera. Obraz nezachytí, nahrává se jen zvuk. Šest minut křiku, mručení a zoufalých pokynů. Muž, který třináct sezón chodil mezi medvědy hnědými na vzdálenost natažené paže, v tu chvíli bojuje o život. Vedle něj je jeho partnerka Amie Huguenardová. Oba přitom měli být touhle dobou dávno pryč. Podle vyšetřovacího spisu se Treadwell chystal sezónu ukončit, jenže ho rozčílila cena za změnu rezervace letu. Vrátil se do divočiny ještě na jeden týden. Ten poslední.
Spor o letenku, který Treadwella poslal zpět do Kaflia Bay
Časovou osu lze poměrně přesně sestavit z materiálu, který Správa národních parků USA (NPS) zveřejnila spolu se zjištěními aljašské státní policie.
Vyšetřovací spis NPS popisuje, že dvojice už opustila pobřeží a dostala se na Kodiak. Tam narazila na poplatek za změnu letenky. Treadwell se rozhněval, zrušil plánovanou cestu autem, dokoupil zásoby a nechal se charterovým letadlem odvézt zpátky do Kaflia Bay. Podle spisu došel k závěru, že právě tam chce být.
Klíčová data vypadají takto:
Datum Co se stalo konec září 2003 spor o cenu změny letu, rozhodnutí vrátit se 29. září založení tábora u jezera Kaflia 4. října Treadwell volá pilotovi Andrew Airways kvůli vyzvednutí 5. října, po poledni satelitní hovor s kolegyní Jewel Palovakovou 5. října, cca 13:47 až 13:53 kamera nahrává zvuk útoku 6. října pilot přilétá, nachází zpustošený tábor a medvěda u lidských ostatků
Mezi založením tábora a útokem uplynulo necelých sedm dní. Z hlediska Treadwellových plánů šlo o drobnost, malé prodloužení pobytu. Z pohledu medvědího kalendáře však dvojice vstoupila do nejvypjatějšího úseku celého roku.
Třináct sezón mezi grizzly: zkušenost, rutina a kus štěstí
Treadwell neměl akademický titul z biologie. Byl samouk, zakladatel organizace Grizzly People a autor knihy
Among Grizzlies. K medvědům se upnul po letech, kdy bojoval s drogami a alkoholem. Divocí obři mu dali směr i poslání: chtěl je chránit před lovci a pytláky. Na Aljašku se vracel třináct let, léto co léto.
Jak to, že tak dlouho vydržel? Odpověď má několik vrstev. Pohyboval se opakovaně na stejných místech, znal jednotlivá zvířata a některá z nich jeho přítomnost tolerovala. Řada vědců i strážců ho přitom kritizovala, protože jeho přístup považovali za riskantní a podle nich medvědy zbytečně polidšťoval. Výzkumník Tom Smith pro list Los Angeles Times uvedl, že Treadwell porušoval pravidla odstupu, obtěžoval zvěř a byl opakovaně napomínán. Někdejší ředitelka parku Deb Liggettová vzpomínala, že správa uvažovala o zákazu vstupu.
Treadwellova známá Louisa Willcoxová to po jeho smrti shrnula dvěma slovy: schopnost a štěstí. Podle nás ta dvojice přesně vystihuje, na čem jeho bezpečí stálo. Zkušenost mu dovolovala číst nálady konkrétních zvířat. Štěstí pokrývalo všechno ostatní. Obě složky ale fungovaly v letních měsících, ve známém prostředí a mezi zvířaty, která ho znala. Poslední týden přinesl jiné podmínky.
Podzimní hyperfagie: medvědi v Katmai jedí jako o život
Na konci léta a během podzimu vstupují medvědi do stavu, který biologové nazývají hyperfagie. NPS ji popisuje jako období zvýšené aktivity a téměř nepřetržitého krmení. Zvířata musí nabrat tukové zásoby na zimu, kdy jim v brlohu klesne tělesná teplota, tep i dechová frekvence a organismus přežívá z toho, co si naložil na podzim.
Katmai je pro tento proces ukázkovou laboratoří. Podle
ministerstva vnitra USA mají tamní medvědi potlačený leptin, tedy hormon, který mozku hlásí sytost. Jeden losos představuje zhruba 4 000 kilokalorií. Někteří jedinci dokážou přibrat až 1,8 kilogramu denně, a když je ryb dost, vybírají jen nejtučnější části. Aljašský úřad pro rybolov a zvěř uvádí, že hmotnost medvědů hnědých se ke konci léta a na podzim zvedne o více než polovinu.
Na začátku října už lososí tah slábne. Ryb ubývá, zvířata se soustřeďují u posledních zdrojů. NPS u Treadwellova případu výslovně zmiňuje období, kdy medvědi prudce soupeřili o potravu. Dá se předpokládat, že tento tlak proměnil i dynamiku mezi samotnými zvířaty: mladší a slabší jedinci jsou vytlačováni, starší a vyhladovělí zabírají nejlepší místa. Člověk stojící poblíž takového stolu se ocitá medvědům v cestě.
Tábor u lososí stezky a šest minut nahrávky
Tady se Treadwellova léty prověřená intuice střetla s biologií podzimního medvěda. Jeho poslední tábor stál podle NPS u lososího zdroje, u aktivních medvědích stezek a odpočívadel, v hustém porostu, který omezoval výhled. V okolí přitom nenocoval nikdo další. Správa parku tuto polohu označila za primární faktor, který ke střetu vedl.
Spis zároveň zaznamenává detaily, které obraz bezstarostného dobrodruha zjemňují. Většinu jídla měla dvojice uloženou v medvědovzdorných kontejnerech a tábor působil uklizeně. Malé množství potravin se však našlo ve spacím stanu a elektrický ohradník dvojice nepoužila. NPS uzavřela, že smrtím by se pravděpodobně dalo předejít dodržením základních zásad táboření v medvědí krajině, především nestavět stan u stezek a krmných míst. Dodala také, že vzhledem k Treadwellově historii by další varování výsledek nejspíš nezměnila.
Nahrávka z 5. října zachycuje, jak Amie nejprve volá, ať Treadwell hraje mrtvého, a později, ať se brání. NPS u medvěda hnědého obecně doporučuje při fyzickém útoku lehnout si na břicho, chránit rukama šíji a zůstat nehybně ležet. Pokud ale medvěd napadne člověka ve stanu nebo ho nejdřív sleduje, radí bojovat, protože může jít o predátorské chování. Ze záznamu nelze spolehlivě vyvodit, která strategie mohla zabrat.
Druhý den přiletěl pilot. Strážci pak zastřelili dva medvědy. Větší samec měl odhadem 28 let, vážil přes 450 kilogramů, na roční období byl mírně podvyživený a v žaludku měl lidské ostatky i kusy oblečení. Šlo o první známé usmrcení člověka medvědem za tehdejších 85 let existence parku.
V Katmai dnes platí zákaz přiblížit se k medvědovi na méně než zhruba 46 metrů a stejný odstup je nutné dodržet od zvířete, které se krmí na koncentrovaném zdroji, třeba u lososího tahu. Po Treadwellově smrti NPS doporučila prověřit i povolení pro ty, kdo natáčejí a šíří záběry blízkých interakcí s medvědy.
Medvěd hnědý v Tatrách a Karpatech: lekce z Katmai pro české turisty
Grizzly a evropský medvěd hnědý patří k jednomu druhu,
Ursus arctos. Odlišná jména jsou hlavně zeměpisná. Aljašští pobřežní medvědi, kteří se cpou lososy, bývají mohutnější a žijí v hustších populacích. Podzimní potřeba nabrat tuk je ale společná pro celý druh, tedy i pro zvířata ve Vysokých a Nízkých Tatrách, na Poľaně nebo v rumunských Karpatech.
Treadwellův scénář s dlouhodobým nocováním přímo u krmného místa je extrémní. Blízké setkání s medvědem na podzim ovšem v oblíbených destinacích českých turistů hrozí reálně. Slovenská Státní ochrana přírody provozuje
zásahový tým pro medvěda hnědého, který doporučuje dát zvířeti při setkání prostor k úniku, klidně mluvit, neutíkat a případně se vrátit stejnou cestou. Pokud se medvěd objeví v obci nebo u popelnic, je třeba vyhledat bezpečné místo a volat tísňovou linku.
Praktická pravidla pro Slovensko i Rumunsko:
držet se značených tras a chodit ve skupině, vyhnout se pohybu za svítání, za soumraku a v noci, v nepřehledném terénu o sobě dávat vědět hlasem, mít psa na vodítku, nepřibližovat se k mláďatům a nikdy nekrmit zvěř, při setkání ustupovat pomalu, bez běhu, a mít po ruce sprej proti medvědům.
Právě podzimní lesy s bukvicemi, borůvčím a ovocnými stromy jsou pro karpatské medvědy obdobou katmaiských lososích řek. Kdo tam v říjnu zabloudí mimo stezku, vstupuje medvědovi do jídelny.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková