Rakušané skupují tyhle plechové formy na cukroví z dob ČSSR, sada vyjde až na 350 Kč. Češi je mají zaprášené na půdě

Ozve se kovové zachřestění a z kartonu pod trámy vypadne hrst mušliček a košíčků, které už dávno ztratily lesk. Takové nálezy přináší předvánoční vyklízení půd a chalup skoro každý rok. Patří do sběru, k vnoučatům, nebo by o ně stál někdo za hranicemi? Rakouští sběratelé se k nim dnes dostanou snadno, protože přes Aukro mohou nakupovat přímo z české nabídky. A cukroví, na které se formičky používají, se peče na obou stranách hranice.
Nejdřív se podívejte na okraj
Než krabici odnesete ke kontejneru, otočte pár formiček a prohlédněte jejich okraj. Ražba „GES. GESCH.“ je zkratka německého gesetzlich geschützt, česky zákonem chráněno, a označuje úředně zapsaný design. Na formičce naznačuje starší patentovanou výrobu a sběratelé o takové kusy stojí víc.
Linecké i rohlíčky máme se sousedy společné
Vánoční cukroví v Česku a v Rakousku si je hodně podobné. Linecké má kořeny přímo v Linci a původ vanilkových rohlíčků vede také k jižním sousedům. Drobné cukroví se přitom na českých vánočních stolech prosadilo až po první světové válce.
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Pracny mají jednu zvláštnost. Těsto se do formičky vtlačí a nic se nevykrajuje.
Aukro otevřelo dveře rakouským kupcům
Od roku 2025 provozuje Aukro také rakouskou a německou verzi svého tržiště, jak uvedlo v tiskové zprávě z prosince 2025. Kupující z obou zemí na nich mohou vybírat z nabídky českých prodejců. Tamní prodejci se ke konci roku 2025 ještě nezapojili.
Vedení Aukra rozšíření vysvětlovalo tím, že sběratele v zemích bývalého Rakouska-Uherska spojuje společná historie. Firma se chce stát sběratelským tržištěm pro celou střední Evropu a překlad, platbu i dopravu obstará sama. Krabice formiček z české půdy se tak může dostat ke sběrateli ve Vídni stejně snadno jako ke kupci z Olomouce.
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Zhruba 150 až 350 Kč je orientační hodnota celé běžné sady na českém trhu podle odhadu z léta 2026. Kolik formiček odchází do Rakouska, nikdo nezveřejňuje. Za jeden kus prodávající často chtějí jen jednotky korun. Nové formičky z obchodu vycházejí ještě levněji.
Nabídka Cena Období staré formičky na Bazoši, požadovaná cena často 5–10 Kč za kus říjen 2026 sada asi 40 figurálních formiček s vánočními motivy na Aukru (Kup teď) 299 Kč říjen 2026 běžná sada retro formiček či vykrajovátek, orientační hodnota 150–350 Kč za sadu odhad z léta 2026 celá krabice sériových tvarů na aukčních portálech 100–300 Kč podzim 2026 nová sada 30 pocínovaných mušlí Kovo HB od 71 Kč, asi 2,40 Kč za kus 1. 11. 2026
Formičky na pracny a košíčky se dodnes vyrábějí z pocínovaného plechu. Ten je zdravotně nezávadný a upečené cukroví z něj jde dobře vyklopit. Kdo chce jen péct, nemusí po starých kusech vůbec pátrat.
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U retro hrnků z doby socialismu ceny za posledních deset let výrazně stouply a tuhle vlnu táhnou hlavně dnešní třicátníci a čtyřicátníci. U plechových formiček takový skok doložený není. Podle odborníků navíc může jít jen o nárazovou módu.
Jemný kartáček a skončené aukce
Tmavý povlak a drobné ražby jsou pro kupce vodítkem, podle kterého kus zařadí. Proto formičky před focením jen jemně očistěte, prach z rohů a vroubků vymeťte měkkým kartáčkem a drátěnku i agresivní chemii nechte ve skříni.
„Abyste své nalezené zboží neprodali pod cenou, je třeba ho správně určit,“ uvedl pro Blesk.cz Pavel Krejčíř, který se v Aukru věnuje sběratelství a starožitnostem. Cena v inzerátu se od té skutečně zaplacené může hodně lišit.
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Než krabici nabídnete, projděte si skončené aukce podobných formiček. Nejvíc napoví aukce, které začínaly na jedné koruně. Ukazují, kolik lidé za takové kusy opravdu zaplatili.
Čím se vzácnější kusy prozradí
Klasické mušle a košíčky na pracny má doma skoro každý a zbohatnutí kusy ze sériové výroby druhé poloviny 20. století nepřinesou. Sběratele zajímají spíš formičky z první republiky nebo ještě starší a tvary, které člověk jen tak neuvidí.
Na okraji se kromě ražby GES. GESCH. může skrývat značka výrobce, číslo šarže nebo iniciály. Potom se zaměřte na tvar: figurka kapra, pohádková postavička nebo pečlivě propracovaná hvězda mají u sběratelů větší šanci než obyčejná mušle. Nakonec posuďte materiál a stáří. Víc zájmu budí masivní plech, pocínovaná měď nebo mosaz v zachovalém stavu.
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Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/845799, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=star%C3%A9+form%C3%AD%C4%8Dky+na+cukrov%C3%AD, https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=form%C3%AD%C4%8Dky%20na%20cukrov%C3%AD%20star%C3%A9, https://aukro.cz/formicky-na-cukrovi-stare-retro-vanocni-motivy-figurky-cca-40-k-7126998146, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-stare-mocnarstvi-oziva-aukro-chce-obsadit-cele-rakousko-uhersko-292021, https://zpravy.kurzy.cz/840666-aukro-letos-vstoupilo-do-peti-regionu-a-otevira-trh-pro-rakousko-uhersko/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-vanoce-cukrovi-linecke-rohlicky-historie-294375, https://www.zbozi.cz/vyrobek/kovo-hb-formicka-musle-mala-30-ks/, https://www.heidelberg24.de/ratgeber/plaetzchen-backen-ausstechformen-ausstecher-duerfen-spuelmaschine-edelstahl-weissblech-plastik-zr-90116459.html, https://www.porcelainmarksandmore.com/resources/vocabulary/gesgesch.php, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022, https://www.zbozi.cz/vyrobek/smolik-393746-orechy-5-5-cm-20-ks/, https://www.blesk.cz/clanek/846756