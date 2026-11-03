Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Aleš Háma se stal obětí zákeřného podvodu: Lámaly ho hned 4 různé osoby a zachránit ho musel jeho syn

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Aleš Háma zažil chvíle, na které jen tak nezapomene. Stal se terčem skupiny sofistikovaných telefonních podvodníků. Zachránil ho až pohotový zásah syna Mikuláše. Teď varuje ostatní, aby si na podobné praktiky dali pozor.
Fotografie Aleše Hámy

Fotografie Aleše Hámy

Zdroj: Foto: Nextfoto, Aleš Háma na projekci seriálu L!M!TY
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:30

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Oto Klempíř pod ostrou palbou Matouše Rajmonta: „Jste to nejhorší, co mohlo dostat na starost naší kulturu“
Oto Klempíř pod ostrou palbou Matouše Rajmonta: „Jste to nejhorší, co mohlo dostat na starost naší kulturu“
Pravda o návratu Harryho a Meghan do Británie: Podle odborníků o omluvu královské rodině vůbec nejde
Pravda o návratu Harryho a Meghan do Británie: Podle odborníků o omluvu královské rodině vůbec nejde

Harry mluví o usmíření s rodinou, ale návrat do Británie zřejmě nesouvisí jen s emocemi. Do hry vstupuje i...

Hudební kvíz na téma slavné písně socialismu: Alespoň 8 z 10 otázek musí starší ročníky zodpovědět i o půlnoci
Hudební kvíz na téma slavné písně socialismu: Alespoň 8 z 10 otázek musí starší ročníky zodpovědět i o půlnoci

Připravili jsme kvíz pro všechny, kdo si myslí, že se v hudbě z časů socialismu jen tak neztratí. Bigbít,...

Vědomostní test pro milovníky českých pohádek: 10 slavných hlášek oddělí znalce od těch, kteří jen hádají
Vědomostní test pro milovníky českých pohádek: 10 slavných hlášek oddělí znalce od těch, kteří jen hádají

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny milovníky českých pohádek. Vaším úkolem bude poznat pohádku podle...

Retro kvíz o zakázané hudbě za socialismu: Získat 10/10 bodů bude výzva i pro pamětníky
Retro kvíz o zakázané hudbě za socialismu: Získat 10/10 bodů bude výzva i pro pamětníky

Připravili jsme kvíz o hudbě, která se za socialismu často hrála mimo oficiální scénu, po bytech, ve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.