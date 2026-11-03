Aleš Háma se stal obětí zákeřného podvodu: Lámaly ho hned 4 různé osoby a zachránit ho musel jeho syn

Aleš Háma zažil chvíle, na které jen tak nezapomene. Stal se terčem skupiny sofistikovaných telefonních podvodníků. Zachránil ho až pohotový zásah syna Mikuláše. Teď varuje ostatní, aby si na podobné praktiky dali pozor.
Herec a moderátor Aleš Háma má za sebou pořádně nepříjemnou zkušenost. Stal se terčem sehrané skupiny telefonních podvodníků, kteří měli svůj scénář promyšlený do posledního detailu. Několik lidí se postupně vydávalo za pracovníky různých bankovních a bezpečnostních institucí a snažilo se ho přesvědčit, že jeho peníze jsou v ohrožení. Háma nakonec varoval své fanoušky prostřednictvím videa na sociálních sítích. Jak přiznal, nebýt pohotového zásahu jeho syna, mohl přijít o značnou část úspor. Na nebezpečný zážitek a reakce lidí na sociálních sítích se podívala také naše redakce In-Lifestyle.
Čtyři lidé, dvě hodiny telefonátů. Syn Mikuláš musel zasáhnout
Aleš Háma se o svůj zážitek podělil ve videu na svén Instagramu a rozhodně si nebral servítky. „Bylo to fakt hnusný… Dejte si bacha, jsou fakt dobrý… Svině to jsou kardinální!!!“ připsal k příspěvku, ve kterém popsal, jak propracovanou lest na něj podvodníci připravili. Podle jeho slov trvalo celé jednání přibližně dvě hodiny a zapojili se do něj čtyři různí lidé. Každý přitom vystupoval jako pracovník jiné instituce či oddělení.
Nešlo přitom o obyčejný telefonát, při kterém by někdo požadoval číslo platební karty. Podvodníci se podle Hámy postupně představovali jako zástupci Komerční banky, bezpečnostního oddělení České spořitelny, jejího kybernetického oddělení a také Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Celá hra měla působit natolik přesvědčivě, že i zkušený člověk mohl snadno získat pocit, že skutečně řeší závažný problém se svými financemi.
Prezident Pavel zavítal mezi seniory: Promluvil o stárnutí i o tom, že věk nemusí nic znamenat
Zásadní roli nakonec sehrál Hámův syn Mikuláš. Ten otce během telefonátů korigoval a pomáhal mu udržet si odstup od toho, co mu neznámí lidé tvrdili. „Snadno bych tomu uvěřil, nakonec jsem to jednání s nimi přerušil a zavolal do své banky. Zachovali se perfektně a všechno dobře dopadlo. Prý to byl perfektní a dokonale připravený podvod,“ přiznal Háma.
Lidé sdílejí vlastní zkušenosti. Podvodníci dokážou člověka pořádně vystrašit
Pod Hámovým videem se rychle objevily komentáře lidí, kteří mají s podobnými telefonáty vlastní zkušenost. Někteří přiznali, že se ocitli ve velmi podobné situaci a jen díky pomoci blízkých o peníze nepřišli. „Taky se mi to stalo v létě a volala policie a pak banka. Naštěstí díky příteli jsme o nic nepřišli. Ale ten pocit, že s vámi můžou takhle manipulovat, je hrozný,“ svěřil se jeden z diskutujících. Další žena popsala, že jí údajní pracovníci Komerční banky volali také. Jakmile jim řekla, že u této banky žádný účet nemá, okamžitě zavěsili.
Zajímavý byl také komentář uživatelky, která popsala, jak ji podvodníci kontaktovali z několika různých čísel a představovali se jako zástupci různých institucí. Nakonec hovory ukončila, čísla zablokovala a v bance si ověřila, že šlo skutečně o podvod. Zároveň se zastala lidí, kteří podobnému nátlaku podlehnou. Podle ní je snadné někoho odsoudit, pokud člověk podobnou věc nezažil. Jiní diskutující naopak Hámovi vyčítali, že s volajícími vůbec tak dlouho komunikoval. Objevily se i názory, že stačí zavěsit nebo si jednoduše zapamatovat, že banka nikdy nebude chtít převést peníze na jiný, údajně bezpečný účet.
Policie před takovými případy často varuje
Na podobné případy dlouhodobě upozorňuje také Policie ČR. Telefonní podvodníci dnes vymýšlejí sofistikované podvody, nevsázejí na jediný hovor, ale připraví si celý scénář, do kterého zapojí několik lidí. Jeden se představí jako pracovník banky, další jako policista nebo bezpečnostní expert. Vzájemně si potvrzují své příběhy a vytvářejí dojem, že se skutečně řeší závažný případ. Někdy dokonce pošlou fotografii falešného služebního průkazu nebo jiného dokladu, aby jejich tvrzení působilo věrohodně.
Jejich lsti mohou mít různé podoby. Kromě údajně napadeného bankovního účtu podvodníci tvrdí, že si někdo na jméno oběti chce vzít úvěr nebo že byly zneužity její osobní údaje. Jindy člověka přesvědčují, aby si nainstaloval program pro vzdálený přístup k počítači nebo telefonu, údajně kvůli zabezpečení zařízení. Objevily se i případy, kdy měla oběť vybrat hotovost a předat ji kurýrovi, případně ji vložit do bitcoinového automatu. Další skupina podvodníků láká na výhodné investice a slibuje rychlé zhodnocení úspor. Podvodné mohou být také SMS zprávy a e-maily s odkazy na falešné stránky bank, přes které se pachatelé snaží získat přihlašovací údaje.
Podvodníci využívají psychologický nátlak
Podvodníci velmi dobře vědí, na jaké emoce mají zapůsobit. Nejdříve vyvolají strach, že člověk přijde o celoživotní úspory nebo že někdo zneužívá jeho identitu. Potom nabídnou řešení a přesvědčují ho, že musí jednat okamžitě. Na přemýšlení, ověřování informací nebo konzultaci s rodinou podle nich není čas. Když se navíc v telefonu střídá několik údajných odborníků, může člověk nabýt dojmu, že jejich tvrzení potvrzují nezávislé zdroje. Ve skutečnosti ale všichni spolupracují na jediném podvodu. Nejde tedy jen o důvěřivost, ale o promyšlenou psychologickou manipulaci, které může podlehnout i jinak opatrný člověk.
Policie doporučuje jednoduché pravidlo 3Z: Zastav, zavěs, zkontroluj. Nenechte se vystrašit tvrzením, že máte napadený účet, a nikdy nepřevádějte peníze na údajný bezpečný účet. Banka ani policie po vás nebude chtít, abyste kvůli ochraně úspor vybírali hotovost a předávali ji kurýrovi. Nesdělujte nikomu přístupové údaje ani ověřovací kódy a neinstalujte programy, k jejichž stažení vás navádí neznámý volající. Pokud si nejste jistí, hovor ukončete a sami zavolejte své bance na oficiální číslo, radí NÚKIB. Nespoléhejte ani na číslo, které se vám zobrazilo na displeji, podvodníci ho dokážou napodobit. V případě podezření na podvod se obraťte na policii, při bezprostředním ohrožení nebo naléhavé situaci volejte linku 158.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Aleš Háma málem naletěl na zákeřný podvod: Lámaly ho hned 4 různé osoby, zachránit ho musel syn byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.