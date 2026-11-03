Mulčovací sekačka rozseká listí přímo na trávníku a vrátí mu živiny za pár minut. Hrábě a pytle jsou u velkých zahrad ztráta času

Konec října 2026 přinesl do českých zahrad obvyklý obraz: javor u plotu shodil půlku koruny, lípa přidala žlutý koberec a trávník zmizel pod barevnou vrstvou. Většina majitelů v tu chvíli sáhne po hrábích. Stačí přitom vytáhnout sekačku, nastavit nejvyšší výšku sečení a projet plochu dvakrát křížem. Spočítali jsme to na běžném stroji se záběrem 46 cm při pomalé chůzi: sto metrů čtverečních zvládnete dvojím přejezdem zhruba za 12 až 13 minut, pětisetmetrový trávník asi za hodinu. Odpadne shrabávání, plnění pytlů, nošení i cesta na sběrný dvůr. Rozdrcené listí zůstane tam, kde spadlo, a během podzimu a zimy se postupně rozloží.
Jak sekačka promění listí v jemnou drť přímo v trávníku
Rotující nůž listí nasaje, rozvíří pod krytem a seká ho opakovaně, dokud z něj nezbudou drobné útržky. U mulčovací sekačky pomáhá speciálně tvarovaný nůž a záslepka, která uzavře výhoz. Materiál tak zůstává pod žacím ústrojím déle a místo do koše padá zpátky mezi stébla.
Speciální stroj výsledek zlepší, nutností ale být nemusí. Podle metodiky
UConn Extension poslouží i tradiční sekačka, pokud ji nastavíte na nejvyšší stupeň a plochu projedete několikrát křížem. Virginia Tech dokonce uvádí, že postačí téměř jakákoli rotační sekačka, když s ní pracujete rozvážně a bezpečně.
Pár praktických zásad, se kterými drť vyjde jemnější:
Ostrý nůž. Tupé ostří listí trhá na velké cáry, které se slepují. Vyšší výška sečení. Tráva tak zůstane dost dlouhá, aby drobky zachytila mezi stébly. Pomalejší pojezd. Výrobce Cub Cadet radí jet zvolna s motorem na plný výkon, aby měl nůž na každý list víc času. Druhý přejezd napříč. U hustší vrstvy rozhoduje o tom, jestli zůstane koberec, nebo jen sotva viditelný posyp.
Univerzitní pokusy z Purdue a Michiganu, na které odkazují americké zahradnické poradenské služby, nenašly u takto ošetřených trávníků zhoršení barvy, růstu ani pH půdy. Neprokázaly ani víc plsti či chorob. Podmínkou byla rozumná vrstva a jemně rozdrcené částice.
Kdy sekačka stačí a kdy už je listí moc
Hranice závisí na stroji. Michigan State University i UConn uvádějí, že výkonnější mulčovací sekačky zpracují vrstvu kolem 15 centimetrů. University of Missouri je opatrnější a varuje, že nad 7,5 až 10 cm už je listí pravděpodobně příliš.
Pro běžnou českou zahradu se vyplatí jednoduché pravidlo: po práci musí být vidět tráva. UConn ho vyčísluje tak, že rozdrcené listí smí zakrývat nejvýš pětinu plochy. Když po dvou přejezdech pořád leží souvislá hnědá vrstva, trávník dostal víc, než stihne strávit.
Rozhoduje i vlhkost. Mokré listí slepené do plátů se špatně drtí, lepí se na kryt a zatěžuje motor. University of Missouri navíc doporučuje nenechávat hustou vlhkou pokrývku na trávníku déle než čtyři dny, protože bere stéblům světlo. Na jaře se to projeví prořídlými místy a skvrnami.
Nejlépe proto funguje průběžný přístup. Kdo vyjede se sekačkou pokaždé, když listí začne zakrývat trávu, má práci rychle hotovou a stroj se nikde nezadrhne. Kdo čeká na poslední list z ořešáku, bojuje s vysokou vrstvou a nejspíš i s deštěm.
Podzim 2026: sušší dny jsou nejlepší čas vyjet
Měsíční výhled
ČHMÚ pro období od 26. října do 22. listopadu 2026 počítá s teplotně průměrným obdobím. Srážkově má vyjít lehce pod průměrem až průměrně. Klíčové je rozložení: první dva týdny mají být relativně sušší, potom přijde vlhčí úsek.
Prakticky z toho plyne, že se vyplatí využít přelom října a listopadu. Ideální chvíle nastane dopoledne, když oschne rosa. Lehce orosené listí ještě nevadí, Michigan State dokonce popisuje mírně vlhká říjnová rána jako vhodná. Úplně vyprahlé listí se seká snadno, jen víc práší. Problém nastává až u nasáklé masy, která se pod koly mění v kaši.
Po sečení za sucha by na trávníku měla zůstat nanejvýš drobná drť. Podle Michigan State jsou zbytky patrné jen několik dní a na jaře už je mezi stébly nenajdete. Živiny se do půdy dostávají postupně, jak se drobky rozkládají. Jde hlavně o organickou hmotu a část minerálních látek. Plnohodnotné hnojení dusíkem to podle studií University of Missouri nenahradí, trávník ale dostává zdarma přísun materiálu, který by jinak skončil v kontejneru.
Kolik stojí mulčování na českém trhu
Před nákupem nového stroje stojí za to prohlédnout ten stávající. Řada sekaček má mulčovací režim nebo k nim výrobce nabízí záslepku či celou sadu. Husqvarna například prodává sady BioClip, které obsahují záslepku i mulčovací nůž a starší sekačku tím přestaví. Na Heurece začínají jednoduché ucpávky kolem 313 Kč, sady pro zahradní traktory se vyšplhají zhruba na 3 390 Kč.
Pokud stará sekačka dosluhuje, český trh nabízí širokou škálu. Orientační ceny ke konci října 2026:
Model Typ Cena Fieldmann FZR 4616-144B benzínová 3 999 až 7 998 Kč Riwall PRO RPM 5135 benzínová 5 290 až 7 500 Kč VeGA 545 7in1 SXHE benzínová 8 189 až 10 990 Kč Honda HRG 466 SK benzínová 13 899 až 18 490 Kč AL-KO 521 VS-H Premium benzínová 16 990 Kč Honda HRX 537 VK benzínová 26 599 až 32 490 Kč Makita 530 mm akumulátorová 12 062 Kč (akce Alza) Bosch Professional GRA 18V2-46SP akumulátorová 16 992 Kč (akce Alza)
Běžné benzínové modely s pojezdem se nejčastěji drží mezi pěti a sedmnácti tisíci korun. Podle nás dává koupě smysl hlavně tam, kde se listí na větší travnaté ploše opakuje každý rok a stará sekačka mulčovat neumí ani po dokoupení sady.
Foukače a vysavače listí slouží spíš jako pomocníci. Levné elektrické kusy začínají kolem 700 až 1 000 Kč, výkonnější benzínové stojí 8 000 až 10 000 Kč. Foukačem snadno dostanete listí ze záhonů, cest a rohů zpátky na trávník, kde ho sekačka dokončí. Vysavač sice umí listí sebrat i podrtit, jenže vak pojme obvykle 25 až 55 litrů a u vzrostlé lípy ho budete vysypávat pořád dokola. Na velké ploše tak sekačka zůstává hlavním nástrojem a ostatní technika jen dočišťuje okraje.
Co s listím, které trávník nezvládne
Přebytek má v Česku jasně dané cesty. Od 1. března 2025 platí sjednocený zákaz pálení biologického odpadu, tedy i listí, za účelem jeho odstranění. Upozorňují na to hasiči a podrobnosti rozvádí
metodické sdělení MŽP. Listí patří do kompostu, hnědé popelnice, na sběrný dvůr nebo do kompostárny. Konkrétní systém určuje obec, takže jinde najdete sezónní kontejnery a jinde komunitní kompostování.
Co se nevejde do trávníku, může posloužit na záhonech jako tenká přikrývka nebo v domácím kompostu. Druhy stromů se přitom chovají různě:
Dub, buk a habr dávají podle britské zahradnické společnosti RHS kvalitní listovku. Dubové listí se ovšem kvůli tříslovinám rozkládá pomaleji, takže ho Colorado State University doporučuje sekat a přidávat v menším množství. Ořešák, platan, jírovec a kaštanovník mají silné listy, které se bez nadrcení rozkládají velmi zvolna. Ořešák navíc obsahuje juglon, látku brzdící růst jiných rostlin, a Illinois Extension radí jeho listí před použitím důkladně zkompostovat. Javor a lípa se rozpadají rychleji a pro mulčování do trávníku jsou ideální.
Pozor je třeba dávat na nemocné stromy. Pokud listí nese výrazné choroby nebo škůdce, Iowa State doporučuje odvézt ho do obecní kompostárny. Domácí kompost obvykle nedosáhne teplot, které by patogeny spolehlivě zničily. Řízené kompostárny MŽP výslovně uvádí jako vhodné místo pro materiál podezřelý z napadení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková