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Mulčovací sekačka rozseká listí přímo na trávníku a vrátí mu živiny za pár minut. Hrábě a pytle jsou u velkých zahrad ztráta času

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Listí na trávníku nemusí skončit v pytlích. Sekačka ho při přejezdu rozdrtí na drobky, které propadnou mezi stébla a přes zimu se promění v organickou hmotu.
Snadný úklid listí: Základní tipy pro bezpečný a uklizený chodník

Snadný úklid listí: Základní tipy pro bezpečný a uklizený chodník

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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