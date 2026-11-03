Ve středu ve 20:00 zatají diváci dech: Nova Cinema nasazuje okouzlujícího Brada Pitta v nestárnoucím dramatu

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Americké mysteriózní drama z devadesátých let staví na hlubokém kontrastu mezi nevyhnutelností konce a neopakovatelnou krásou pozemského bytí. Nehmotná entita si pro vstup do lidského světa zvolí tělo mladíka a nabízí bizarní dohodu. Průvodce po radostech i strastech lidství se stává poslední možností pro bytost, jež do té doby znala jen chladnou povinnost.
Osudový obrat nastává ve chvíli, kdy se do tajemného mladíka zamiluje dcera magnáta. V tu chvíli se rozhoří příběh plný spalující touhy a osudová síla konečnosti poprvé na vlastní kůži pozná, co znamená lidské citové vzplanutí. Tříhodinová stopáž uteče díky atmosféře neuvěřitelně rychle.
Právě v tomto okamžiku je čas odhalit ikonický název. Jde o slavný snímek Seznamte se, Joe Black z roku 1998. V hlavní roli nehmotné entity v těle mladíka exceluje Brad Pitt, zatímco stárnoucího magnáta Williama Parrishe geniálně ztvárnil Anthony Hopkins. Úlohu jeho dcery Susan získala Claire Forlani. Režii a produkci měl na starosti Martin Brest.
Obří rozpočet, armádní zbrojnice a spor o střih
Film disponoval rozpočtem 90 milionů USD, což při započtení inflace odpovídá přibližně 170 milionům USD v dnešních cenách. Přestože snímek obsahuje jen minimální množství vizuálních triků, rozpočet navýšily rozsáhlé interiérové stavby. Tvůrci postavili luxusní střešní apartmán přímo uvnitř historické armádní zbrojnice v Brooklynu. Obrovské finanční prostředky spolklo také náročné tříhodinové svícení scén.
Za kamerou stál Emmanuel Lubezki, který snímku dodal elegantní vizuální hloubku. Ikonický hudební doprovod složil Thomas Newman. Pro Brada Pitta a Anthonyho Hopkinse šlo o opětovné setkání před kamerou přesně po čtyřech letech od natáčení rodinného dramatu „Legenda o vášni“ (1994), kde ztvárnili otce a syna.
Zákulisní dohru měl samotný střih. Režisér Martin Brest striktně trval na původní tříhodinové stopáži. Když studio Universal vytvořilo zkrácenou dvouhodinovou verzi určenou pro letecké společnosti a televizní vysílání, Brest se od ní oficiálně distancoval a v titulcích této verze je uveden jako režisér Alan Smithee – pseudonym pro filmaře, kteří odmítají přiznat autorství.
Hysterické šílenství kvůli Star Wars a tržby přes 142 milionů
K uvedení filmu se váže pozoruhodný fenomén. V listopadu 1998 byl snímek jedním z mála vybraných titulů v amerických kinech, před nimiž se poprvé promítal teaser trailer k filmu „Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba“. Tisíce fanoušků si masivně kupovaly lístky výhradně proto, aby zhlédly dvouminutovou upoutávku, a po jejím skončení ze sálu houfně odcházely.
Film zaznamenal celosvětové tržby 142,9 milionu USD. Na českém filmovém portálu Kinobox.cz se těší skvělému hodnocení 78 %. Snímek navíc získal 3 nominace na žánrové ceny Saturn Award – pro Anthonyho Hopkinse za nejlepšího herce ve vedlejší roli, pro Thomase Newmana za nejlepší hudbu a za nejlepší vizuální efekty.
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Snímek dokáže v divákovi vyvolat radost i smutek bez sebemenšího zaváhání v rozmezí několika málo minut. Tříhodinová stopáž uteče díky atmosféře neuvěřitelně rychle.“ Tento pohlcující zážitek potvrdil, že skvěle vystavěný příběh dokáže připoutat k obrazovce miliony lidí po celém světě.
Zdroj: youtube.com
Kde a kdy sledovat
Nenechte si ujít tento podmanivý divácký zážitek plný emocí a hvězdných výkonů. Snímek Seznamte se, Joe Black vysílá stanice Nova Cinema ve středu 4. 11. 2026 od 20:00 do 23:40. Tříhodinové mysteriózní drama je určeno pro diváky, kteří hledají kontemplativní románek s filozofickým přesahem a nejsou odrazeni pomalým tempem.
Dokázal by sis představit, že bys musel provést Smrt po svém životě a vysvětlit jí, co znamená být člověkem?
Zdroje článku: Kinobox, csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná