Kvíz o životě horníků a jejich rodin na Ostravsku: Pro Pražáky bude velký úspěch i 6 z 10 bodů

Kvíz o životě horníků a jejich rodin na Ostravsku: Pro Pražáky bude velký úspěch i 6 z 10 bodůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Honza Groh (Jagro) / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
Článek byl publikován 03.11.2026 05:09
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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