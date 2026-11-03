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Kvíz o životě horníků a jejich rodin na Ostravsku: Pro Pražáky bude velký úspěch i 6 z 10 bodů

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Ostravsko-karvinský revír výrazně ovlivnil podobu celého regionu. Hornictví nebylo pouze zaměstnáním jednotlivých mužů - zasahovalo do života celých rodin a utvářelo také podobu měst.
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Zdroj: Fotografie: Honza Groh (Jagro) / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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