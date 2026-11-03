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Fanynka se kvůli Sebastianovi přestěhovala do jeho města. „Celá ta rodina žila v tom, že spolu chodíme," kroutil hlavou zpěvák

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Zpěvák Sebastian Navrátil popsal případ ženy, která uvěřila falešnému profilu natolik, že se kvůli smyšlenému vztahu odstěhovala do města, kde žije.
Fanynka se kvůli Sebastianovi přestěhovala do jeho města. „Celá ta rodina žila v tom, že spolu chodíme," kroutil hlavou zpěvák

Fanynka se kvůli Sebastianovi přestěhovala do jeho města. „Celá ta rodina žila v tom, že spolu chodíme," kroutil hlavou zpěvák

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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