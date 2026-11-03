Fanynka se kvůli Sebastianovi přestěhovala do jeho města. „Celá ta rodina žila v tom, že spolu chodíme," kroutil hlavou zpěvák

Neznámá žena si měsíce psala s někým, kdo se na sociálních sítích vydával za Sebastiana Navrátila. VIP život zaznamenal, že styl komunikace ji přesvědčil, že prostě
tvoří pár s jedním z nejpopulárnějších českých zpěváků mladé generace. A nejen to. Podle vyjádření Sebastiana pro iDNES tomu věřila i celá její rodina. A žena se nakonec kvůli domnělému vztahu přestěhovala do města, kde zpěvák skutečně bydlí. Sebastian přitom s ní jako s partnerkou nikdy v kontaktu nebyl. Vztah, který existoval jen na displeji
„Celá ta rodina žila v tom, že spolu chodíme,“ řekl Sebastian a kroutil hlavou. Ta věta je klíčová. Nejde o příběh jedné zmanipulované ženy. Jde o příběh celého rodinného kruhu, který smyšlený online vztah přijal za realitu, a nikdo v něm včas nezazvonil na poplach. Kdo přesně za falešným profilem stál Sebastian neupřesnil. Neprozradil ani to, jak se o celé věci dozvěděl nebo zda byl účet nahlášen. Víme jen tolik, že skutečný zpěvák o údajném vztahu vůbec nevěděl, dokud se s případem nesetkal a označil ho za bizarní.
Kontrast mezi reálným partnerstvím Sebastiana a modelky Andrey Bezděkové a tím, co falešný profil předstíral, je ostrý. Už před dvěma roky v Show Jana Krause prozradil Sebastian, že na Andreu „čekal sedm let“. Andrea loni na Instagramu oslavila třetí výročí a
připomněla, že se dali dohromady na festivalu Rock for People v červnu 2022. Pár opakovaně mluvil o plánech na první společné bydlení; v srpnu 2025 Andrea zmiňovala rekonstrukci bytu a ještě v září 2026 říkala, že by šlo o jejich vůbec první sdílenou domácnost. Zdroj fotografie: Nextfoto Není to poprvé, a Sebastian není sám
Případ s přestěhovanou fanynkou není první signál. Už v listopadu 2023 Sebastian na
Evropě 2 upozorňoval, že se na sítích objevují ženy tvrdící, že jsou jeho přítelkyně a čekají s ním dítě. Tehdy to vypadalo jako kuriozita. Teď má příběh reálný dopad: stěhování, zapojení rodiny, sdílenou iluzi. A netýká se to jen jeho. České celebrity se s falešnými profily potýkají pravidelně: Helena Vondráčková řešila účty, které jejím jménem vylákávaly peníze a údaje k platebním kartám. Marek Ztracený varoval před falešnou soutěží o 1 000 eur rozesílanou z podvodného profilu. Monika Absolonová upozorňovala na falešný účet, který pod jejími fotkami rozesílal zprávy o „výhrách“. Co říká zákon a co radí policie
V Česku neexistuje samostatný trestný čin „založení falešného celebrity profilu“. Podle okolností ale může jít o zásah do osobnostních práv podle občanského zákoníku (§ 81 a § 84), a pokud pachatel vyláká peníze nebo citlivé údaje, i o podvod podle § 209 trestního zákoníku.
Policie ČR doporučuje jasný postup: Okamžitě si uložit důkazy, screenshoty konverzací, URL profilu. Nahlásit profil provozovateli platformy. Ověřit identitu mimo podezřelý účet, přes oficiální web, management nebo veřejně známý profil celebrity. Při škodě, vydírání nebo vyzrazení citlivých údajů kontaktovat policii, případně i banku.
NÚKIB ve svých materiálech upozorňuje, že
vztahové podvody cíleně budují emoční vazbu po týdny i měsíce, čímž systematicky snižují ostražitost oběti. Rychlé budování intimity, tlak na přesun komunikace do soukromých zpráv a jakákoli žádost o peníze nebo osobní údaje jsou varovné signály.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová