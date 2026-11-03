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V ateliéru Olbrama Zoubka

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Dennívýzva
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Někteří umělci zanechávají po sobě obrazy, jiní stavby. Olbram Zoubek zanechal postavy, které jako by se chtěly dotknout nebe. Jeho štíhlé, vzpřímené figury s nezaměnitelným výrazem a často pozlacenými detaily patří k nejvýraznějším podobám českého sochařství druhé poloviny 20. století. Letos, 21. dubna 2026, uplynulo sto let od jeho narození.
V ateliéru Olbrama Zoubka

V ateliéru Olbrama Zoubka

Zdroj: 1-uvodni-foto.jpeg
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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