V ateliéru Olbrama Zoubka

Olbram Zoubek ve své tvorbě pracoval především s lidskou postavou. Jeho sochy nejsou pouhým zachycením těla, ale vyjadřují emoce, osudy, radost i bolest. Je v nich něco z antických vzorů, ale také mnoho hluboce lidského. Zaujme jejich jednoduchost, zvláštní elegance i povrch, který nese stopy samotného tvůrčího procesu.
Tvořit začínal na Žižkově se svojí první manželkou, sochařkou Evou Kmentovou, kterou si vzal v roce 1952. V nouzové kolonii na Židovských pecích měli v tamní cementářské dílně své první společné pracovní zázemí. Z těchto skromných začátků si postupně budovali vlastní uměleckou cestu. V roce 1954 se jim narodila dcera Polana a v roce 1956 syn Jasan, který se stal též sochařem. V roce 1980 jeho první manželka Eva zemřela. V roce 1981 se oženil s Marií Edlmanovou a rok na to, v roce 1982, se jim narodila dcera Eva.
Když byl v roce 1965 zbourán jejich ateliér v Židovských pecích kvůli přípravám na spartakiádu, Olbram Zoubek našel nové zázemí v přízemních prostorách v Salmovské ulici č. 7 v Praze 2, a Eva Kmentová získala vlastní ateliér v Kalininově ulici č. 15 (dnešní Seifertova) na Žižkově, kterému říkala Doupě. Byl to neobvyklý zahradní pavilon ve třetím patře pavlačového domu, který byl přístupný přes pavlač a dvůr.
Olbram Zoubek tvořil v ateliéru v Salmovské ulici dalších 52 let až do své smrti 15. června 2017. A právě tento ateliér byla možnost opakovaně navštívit s obecně prospěšnou společností Právě teď!, která prohlídky zorganizovala pro seniory. Návštěvy ateliéru byly zdarma díky činnosti Nadačního fondu Kmentová Zoubek, který vznikl v roce 2016 a pečuje o umělecký odkaz Olbrama Zoubka a Evy Kmentové. Předsedkyní správní rady je Polana Bregantová, nejstarší dcera Olbrama Zoubka, které zároveň provádí výklad a návštěvníky provází. Právě její osobní vyprávění dodalo návštěvě zvláštní atmosféru. Díky vzpomínkám a pohledu člověka, který Olbrama Zoubka znal nejen jako umělce, ale především jako tatínka, šlo nahlédnout do jeho života z trochu jiné perspektivy. Umění se tak před návštěvníky neotevíralo jen prostřednictvím soch, ale také prostřednictvím rodinných vzpomínek a osobních příběhů.
Život Olbrama Zoubka totiž nebyl jen příběhem umělecké tvorby, ale také příběhem osobní statečnosti a občanské odpovědnosti. Zásadním momentem byl leden 1969, kdy sejmul posmrtnou masku Jana Palacha. Později vytvořil také jeho náhrobek. Tímto činem se jeho jméno nesmazatelně propojilo s jednou z nejvýznamnějších událostí moderních českých dějin. V době normalizace patřil k umělcům, kteří se odmítali podřídit dobovým mocenským tlakům, a proto měl možnosti veřejně vystavovat výrazně omezené.
Jeho druhým domovem se tak stala v nesvobodných letech tzv. normalizace Litomyšl. Poprvé zde působil již v letech 1962–1963, když restauroval kamenné průčelí domu U Rytířů. Znovu sem přichází v roce 1974, kdy získává zakázku na restaurování fasády renesančního zámku. Sestavuje tým, ve kterém působí Václav Boštík, Stanislav Podhrázský, Zdeněk Palcr a krátkodobě i další umělci. Zoubek měl jako jediný oprávnění k samostatnému restaurování, a stává se tak hlavním koordinátorem prací. V areálu zámku pak působil až do roku 1993.
Při prohlídce ateliéru jsme se dozvěděli, jak zhotovoval své sochy z cementu, olova a bronzu, jak mu děti pomáhaly atd. atd. Také to, že v souvislosti se zájmem sběratelů o díla vzniklo a stále vzniká dost padělků. Zajímavou součástí činnosti spojené s odkazem Olbrama Zoubka je totiž také ověřování pravosti jeho děl. Polana Bregantová se pravidelně setkává s odbornou komisí, která posuzuje sochy a další práce předkládané soukromými sběrateli a na základě společného odborného posouzení je následně vystavováno osvědčení o pravosti díla. Certifikát vydává přímo nadační fond.
Polana Bregantová nám také ukázala artefakty, které byly ke 100. výročí narození Olbrama Zoubka vydány:
- pamětní medaili České mincovny, jejímž autorem je akademický sochař Michal Vitanovský, kterého si rodina Olbrama Zoubka pro vytvoření medaile výslovně vybrala; medaile je ve stříbrné i zlaté verzi
- aršík s poštovní známkou Olbram Zoubek a obálku prvního dne vydání, která vyšla v rámci emise Umělecká díla na známkách a má nominální hodnotu 36 Kč; známka zobrazuje dvě busty – Josefa a Marii, jejichž předobrazem byli sám Olbram Zoubek a jeho druhá manželka Marie, a zajímavým detailem je zlatá barva použitá v tisku
Výročí připomněly rovněž výstavy. Např. již 4. února 2026 byla na radnici Úřadu městské části Prahy 2 zahájena výstava fotografií Stanislavy Perlínové s názvem Olbram Zoubek 100, kdy vystavené fotografie vznikaly v letech 1993–2014 a zachycují sochaře přímo při práci v jeho ateliéru (vernisáže se zúčastnila také Polana Bregantová a Zoubkova druhá manželka Marie), od 21. dubna do 5. července 2026 se v ateliéru Věry a Vladimíra Janouškových v pražských Košířích konala výstava připravená Museum Kampa a Nadačním fondem Kmentová Zoubek a od 5. června do 4. října 2026 probíhala v Centru současného umění DOX výstava fotografií, která představila Zoubkův život a tvorbu prostřednictvím jeho přátel, spolupracovníků a lidí z jeho blízkého okolí.
S Prahou 2 byl Olbram Zoubek spojen nejen svým ateliérem, a tak vyvrcholením dubnových vzpomínkových akcí bylo 29. dubna 2026 slavnostní odhalení dvou originálních reliéfů ve vstupní hale radnice na náměstí Míru. Díla Achajci z roku 1986 a Žena s padajícími vlasy z roku 1984 zapůjčil Praze 2 Nadační fond Kmentová Zoubek.
Vzpomínkové akce probíhají i v Litomyšli. Jeho nejmladší dcera Eva tam zorganizovala pod názvem „Můj tati O.“ výstavu soch, reliéfů a fotografií z doby, kdy tatínek spolu s dalšími umělci restauroval sedmnáct sezón sgrafita litomyšlského zámku (1974–1991). Jsou vystaveny i dopisy její mamince, jeho druhé ženy.
A na závěr prohlídky ateliéru jsme přešli do samostatné místnosti, v níž byla vystavena díla Evy Kmentové.
Celou prohlídku jsem zdokumentoval fotografiemi, které jsou v galerii tohoto článku. Poslední dvě fotografie jsou z areálu zámku v Litomyšli od autorky Jany Vejsadové.
Mimochodem zatím jediný článek o Olbramu Zoubkovi vyšel na i60 na začátku roku 2014 od našeho Honzy Rašky, který měl to štěstí, že ještě měl možnost poznat Olbrama Zoubka na jeho retrospektivní výstavě v Jízdárně Pražského hradu, která se uskutečnila na přelomu let 2013 a 2014 a byla výjimečná nejen rozsahem, ale především tím, že její koncepci připravil sám sochař a návštěvníky též provázel osobně na komentovaných prohlídkách.