První radonové lázně na světě vznikly ve stříbrném dolu v Čechách. Voda se pouze ohřívá, účinek zajišťuje záření, které proniká přes kůži do kloubu

Psal se rok 1906 a v domě pekaře Kühna s číslem popisným 282 stály dvě obyčejné vany. Lékař Leopold Gottlieb do nich napouštěl vodu z jáchymovského podzemí a sledoval, co koupel udělá s jeho pacienty. Ta improvizovaná koupelna v hornickém městě pod Klínovcem se stala zárodkem oboru, který do té doby neexistoval nikde na světě. O sto dvacet let později se v Jáchymově léčí stále stejným principem a ze stejného podzemí. Hornictví se tu nepřevléklo do turistického kostýmu. Důl dál doslova pohání celý lázeňský provoz.
Od tolarů k uranu: jak se stříbrný důl Svornost proměnil v lékárnu
Jáchymov byl od 16. století synonymem stříbra. Z místní ražby vzešly mince, které se podle německého jména města Joachimsthal nazývaly tolary, a z jejich jména se po staletích vyvinulo i slovo dolar. Důl Svornost, vyražený roku 1518, patří k nejstarším dosud funkčním důlním dílům v Evropě.
Druhý život mu vdechl smolinec. Z odpadu po zpracování jáchymovské uranové rudy získali Marie a Pierre Curieovi materiál, z něhož izolovali polonium a radium. Objev radioaktivity obrátil pozornost k důlním pramenům, kterých si horníci všímali odedávna. Důlní inženýr Josef Štěp v roce 1905 zkoumal jejich radioaktivitu a spolu s Gottliebem stál u zrodu jáchymovské balneologie. Rok nato už se koupalo.
Další vývoj nabral rychlé tempo:
1906: dvě vany v domě čp. 282 1908: potrubí přivádí vodu k dalším kabinám 1911: první lázeňská budova a začátek brachyradiumterapie 1912: otevírá se luxusní Radium Kurhaus, dnešní Radium Palace 1924: do provozu jde pramen Curie ze Svornosti 1925: Marie Curie-Skłodowská navštěvuje Jáchymov a ubytovává se v Radium Palace 1960 až 1962: objev pramenů C1 a Běhounek 2000: přibývá pramen Agricola
Když skončila těžba uranu, Svornost nezavřeli. Šachta dál slouží jedinému účelu: jímání a čerpání radonové vody.
Čtyři prameny ve 12. patře: cesta radonové vody z hloubky 500 metrů
Dnešní léčba stojí na čtyřech pramenech ukrytých ve 12. patře dolu, zhruba půl kilometru pod povrchem. Původně jde o srážkovou vodu, která puklinami a rudními žilami prosakuje do hloubky. Tam prochází horninami s uranem a radiem, z jehož přeměny vzniká radon, a plyn se ve vodě rozpouští.
Každý pramen má podle
přehledu léčivých zdrojů jinou sílu:
Pramen Radonová aktivita Curie 5 kBq/l C1 11 kBq/l Běhounek 10 kBq/l Agricola 20 kBq/l
Voda se jímá, vyčerpá na patro Barbora a odtud putuje přibližně třemi kilometry potrubí až do balneoprovozů. Jediným zásahem na celé trase je ohřev protiproudem, jak uvádí i městská energetická koncepce. Žádné chemikálie, žádná filtrace měnící složení. Veškerá péče se soustředí na jediný cíl: uchránit radonovou aktivitu od pramene až po vanu. Proto je voda vedena uzavřeně a radon-222 cestou neuniká.
Čísla v tabulce působí abstraktně, dokud je člověk nepostaví vedle běžného kohoutku. Podle
Státního ústavu radiační ochrany obsahuje podzemní pitná voda v Česku v průměru kolem 14 až 15 Bq/l. Vodu s více než 300 Bq/l nesmí veřejný vodovod dodávat bez úpravy nebo náhrady zdroje. Jáchymovské lázeňské vody se pohybují řádově kolem 10 000 Bq/l. Rozdíl je propastný, a právě proto se s nimi zachází jako s lékem: v odměřené dávce, po omezenou dobu a pod dohledem. Jak radon působí na klouby a záda a proč se ho pacienti nemusejí bát
Pacient leží ve vaně dvacet minut. Alfa částice působí na povrch těla, radon se podle balneologické příručky ministerstva zdravotnictví vstřebává kůží přes mazové žlázky a díky afinitě k tukovým tkáním zasahuje do biochemických dějů uvnitř buněk. Do krevního oběhu proniká jen zanedbatelné množství a jeho biologický poločas činí asi 20 minut. Organismus na tuto nízkodávkovou stimulaci odpovídá útlumem zánětu a bolesti. Lázeňští primáři popisují klinické efekty přetrvávající šest až devět měsíců.
Okruh potíží, na které se koupele předepisují, je široký:
artróza nosných kloubů a stavy po ortopedických operacích či úrazech Bechtěrevova choroba a revmatická onemocnění chronické bolesti zad a záněty kloubů potíže periferního nervového systému, některé kožní nemoci, cukrovka a dna
Léčebná kúra obvykle čítá 10 až 24 koupelí a doplňuje ji rehabilitace. Právě spojení radonu s cíleným pohybem tvoří páteř jáchymovské metody.
Bezpečnost hlídá vlastní dozimetrická laboratoř, která pravidelně měří radon ve vodě i ve vzduchu; provoz nese certifikaci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Ten v odpovědi na dotaz veřejnosti uvedl, že během celé kúry může člověk obdržet maximálně 0,03 mSv. Riziko radonu obecně souvisí hlavně s dlouhodobým vdechováním produktů jeho přeměny, typicky ve špatně větraných domech. Krátká řízená koupel představuje jinou kategorii expozice.
Hranice přesto existují. Radonové koupele nejsou určeny dětem, dorostu, těhotným ženám ani lidem s aktivním nádorovým onemocněním. Po onkologické léčbě rozhoduje onkolog; jáchymovský indikační seznam uvádí odstup dvou let. Vstupní lékařské a laboratorní vyšetření je samozřejmostí.
Zvláštní kapitolu tvoří brachyradiumterapie, kterou lázně označují za světovou raritu dostupnou pouze v Jáchymově. Na bolavá záda nebo velké klouby se přikládají aplikátory s radiem, přezdívané jáchymovské krabičky, a to výhradně na indikaci lékaře a pod kontrolou radioterapeuta. Radiologický pavilon prošel rekonstrukcí a znovu se otevřel v lednu 2016. Sto let stará metoda se navíc potkává s moderními technologiemi: Institut lázeňství a balneologie od prosince 2023 testuje v Jáchymově virtuální realitu u pacientů s revmatoidní artritidou, Bechtěrevovou nemocí a artrózou kyčlí a kolen.
Radonová kúra v roce 2026: kolik zaplatíte, co uhradí pojišťovna a jak se do Jáchymova dostat
Kdo si pobyt hradí sám, vybírá letos hlavně ze dvou balíčků. Základní radonová kúra na 15 dní vychází od 29 120 Kč na osobu a zahrnuje 14 nocí s polopenzí, konzultaci s lékařem, laboratorní vyšetření podle indikace, 12 radonových koupelí a 16 dalších procedur. Kratší intenzivní varianta na osm dní začíná na 18 200 Kč a obsahuje sedm nocí, lékařskou konzultaci, osm radonových koupelí a doplňkové procedury.
Cesta přes pojišťovnu vede přes lékaře. Podle
VZP návrh podává praktický lékař na doporučení specialisty, případně přímo ambulantní specialista nebo ošetřující lékař v nemocnici, a pojišťovna jej posoudí. Komplexní péče pokryje léčení, ubytování i stravu ve standardu a trvá u dospělých 21 nebo 28 dní. U příspěvkové péče hradí pojišťovna jen léčení a pacient si doplácí pobyt, základní délka činí 21 dní.
Jáchymov leží asi 150 kilometrů od Prahy, autem to zabere necelé dvě hodiny. Z Karlových Varů je to 19 kilometrů, zhruba dvacet minut jízdy. Autobusová linka 421308 na trase Karlovy Vary, Ostrov, Jáchymov a Boží Dar dojede z karlovarského terminálu k zastávce Jáchymov lázně přibližně za 28 minut. Z Plzně se obvykle jede s přestupem v Karlových Varech nebo v Ostrově.
Od roku 2021 lázně spadají pod investora Aliho Fardana, od dubna 2022 je v obchodním rejstříku jako akcionář zapsána společnost Al Fardan Investments Limited.
Mezi procedurami láká okolí. Štola Astoria nabízí hodinovou komentovanou prohlídku věrné kopie dolu Svornost s výztuhami, důlní technikou i potrubím, jímž proudí radonová voda. Z města se dá dojít k sedačkové lanovce na Klínovec s rozhlednou a zpátky sejít po značených stezkách. Trail Park Klínovec s okruhy Azur (10 km), Rubin (8 km) a Baron (6 km) uzavřel sezonu koncem října, další otevře v květnu. Na podzimní a zimní dny zbývá centrum Agricola s aquacentrem, saunovým dolem, solnou jeskyní a masážemi, otevřené denně od 14 do 21 hodin.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková