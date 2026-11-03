Na první pohled citron nebo avokádo. Češi si oblíbili erotické pomůcky, které překvapují vzhledem

Na středu 4. listopadu připadá den věnovaný erotickým pomůckám a povědomí o jejich používání. Letošní nabídka ukazuje dva výrazně odlišné směry. Na jedné straně stojí výrobky inspirované fantasy příběhy, na druhé drobné předměty s hravým, někdy až roztomilým vzhledem. Obě skupiny opouštějí představu, že intimní pomůcka musí napodobovat skutečné lidské tělo. Zákazníka mohou oslovit barvou, tvarem i odkazem na svět, který zná z knih nebo filmů.
Fantazie proniká i do intimního života
Výraznější část nabídky pracuje s motivy mořských živočichů, ještěrů nebo smyšlených tvorů. Některé výrobky připomínají chapadla chobotnice, jiné používají nezvyklé povrchy a proporce. Podobná inspirace se objevuje také u masturbačních návleků. Majitel českého prodejce Růžový slon Adam Durčák spojuje zájem o tuto kategorii i s oblibou fantastických světů a příběhů, v nichž se romantická zápletka prolíná s magií. Jde o možné vysvětlení zákaznického zájmu, nikoli o pravidlo platné pro každého kupujícího.
Český prodejce u fantasy pomůcek uvádí za poslední rok zvýšení poptávky o 31 procent. Výrazný růst hlásí také zahraniční Lovehoney, v jehož údajích se meziroční prodeje této skupiny zvýšily o 244 procent. Čísla pocházejí od jednotlivých obchodníků a popisují jejich vlastní zkušenost s prodejem. Nejde o společný průzkum všech českých nebo zahraničních zákazníků. Ukazují však, že nezvyklé provedení už není jen okrajovou zvláštností, které by si prodejci nevšímali.
Sexuolog Marek Broul vysvětluje přitažlivost takových předmětů také novostí a prostorem pro představivost. Pro někoho může mít význam návaznost na oblíbený příběh, jiný ocení právě odstup od realistického vzhledu. Pomůcka nemusí být spojena s představou konkrétního partnera ani připomínat lidskou anatomii. Výběr motivu přitom sám o sobě nevypovídá spolehlivě o sexuální orientaci člověka. Stejně tak z něj nelze vyvozovat, jaké situace by chtěl prožívat ve skutečnosti.
Ovoce a mořské motivy střídají tradiční vzhled
Odlišnou cestou jdou výrobky, které se snaží působit přístupně a hravě. Mezi oblíbenými tlakovými pomůckami se objevují tvary citronu, medúzy nebo avokáda. U vibrátorů zákazníci vyhledávají také motiv banánu či zmrzliny. Nejde tedy o jediný módní tvar, který by obsadil celou nabídku. Společným prvkem je spíše snaha proměnit běžnou představu o intimním výrobku a nabídnout něco, co může zaujmout i bez jednoznačně erotického vzhledu.
Právě u hravého provedení český prodejce zaznamenal nárůst poptávky přesahující 60 procent. Zahraniční údaje k této kategorii pracují i s vyhledáváním: počet hledání výrazů spojených s roztomilými pomůckami se podle Lovehoney ztrojnásobil. Vyhledávání a skutečně prodané výrobky ovšem nejsou stejný ukazatel. Jedno popisuje zájem při hledání, druhé nákup. Oba údaje se vztahují k jinému typu aktivity a nelze z nich sestavit jeden společný žebříček obliby.
Příjemný vzhled může u části dospělých zmírnit rozpaky a usnadnit poznávání vlastního těla. Může se také stát snazším začátkem rozhovoru mezi partnery, kteří o pomůckách dosud nemluvili. Broul však tento účinek popisuje jako individuální reakci. Není prokázáno, že by roztomilý design působil stejně na všechny. Někomu může vyhovovat nápaditost, jiný dává přednost nenápadnému předmětu. Ani jedna volba sama o sobě neříká nic o sexuální vyspělosti člověka.
V internetové nabídce rozhoduje i první dojem
Neobvyklý tvar může vzbudit zvědavost ještě dříve, než se zákazník začne zabývat samotnou funkcí výrobku. První dojem tak nevytváří pouze označení nebo popis, ale i barva, povrch a známý motiv. V široké internetové nabídce se podobný předmět také snáze odliší od výrobků, které na fotografiích vypadají téměř stejně. Zapamatovatelný vzhled proto představuje výhodu i pro obchodníka, který potřebuje v rozsáhlém sortimentu upoutat pozornost.
Prodejci současně řeší, jak intimní výrobky představovat na sociálních sítích, kde se setkávají s omezeními zveřejňovaného obsahu. Předměty připomínající ovoce, květiny nebo jiné běžné věci mohou působit méně explicitně než realistické pomůcky. Hravý design tak vstupuje nejen do výběru zákazníků, ale i do produktových fotografií a způsobu propagace. O tom, zda konkrétní motiv někoho osloví, ovšem stále rozhoduje jeho vlastní vkus a vztah k danému předmětu.
autorský text, tisková zpráva, vlastní dotazování