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Na první pohled citron nebo avokádo. Češi si oblíbili erotické pomůcky, které překvapují vzhledem

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Erotické pomůcky stále častěji připomínají předměty, které by v jejich nabídce čekal málokdo. Vedle motivů fantastických bytostí se prosazují citrony, avokáda, medúzy nebo zmrzliny. Zájem o hravý design roste i v Česku, kde jeden z prodejců zaznamenal u této skupiny výrobků zvýšení poptávky o více než 60 procent. Neobvyklé tvary přitom nejsou jen otázkou vzhledu. Někomu mohou usnadnit první rozhovor o intimním životě, jinému vyhovuje, že nepřipomínají lidské tělo.
AI ilustrace. Nezobrazuje konkrétní osoby, výrobky ani zdravotnické zařízení.

AI ilustrace. Nezobrazuje konkrétní osoby, výrobky ani zdravotnické zařízení.

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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